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Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

18.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar, yüzyıllardır farklı yöntemlerle huzur bulmanın sırrını arıyor. Kişisel gelişim tavsiyeleri ise huzura ulaşma yolunda önemli bir yer tutuyor. Farkındalık yaratacak ve doğru bilgilerle hayatınıza yön verecek bir baş ucu kitabı arıyorsanız kişisel gelişim kitaplarına başvurabilirsiniz. Aramakla uğraşmayın diye Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitaplarını sizler için derledik. Gelin, detaylıca inceleyelim.

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Geçmiş zamanlara nazaran insanlar artık kendilerine daha çok vakit ayırabiliyor. Yaşam amacını bulmak, iç huzura erişmek ve hayata daha olumlu bakabilmek için kitaplar en faydalı arkadaşlar oluyor. Eski öğretiler ve uzmanların tavsiyeleriyle bilişsel gelişiminize katkı sağlayarak daha mutlu bir hayatın kapılarını aralamanız mümkün. Birçok kişisel gelişim kitabı arasında kafanızın karışması ise oldukça normal. Okumaktan bıkmayacağınız ve baş ucunda tutacağınız rehber niteliğindeki bu kitaplardan kitaplığınıza eklemeyi düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız listeden seçim yapabilirsiniz. İşte okuyucular tarafından en çok tercih edilen, Amazon'da bulabileceğiniz kişisel gelişim kitapları!

1. Karmaşadan sıkılıp huzuru arayanlara "Hayat İçin 12 Kural: Kaosa Panzehir"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Jordan B. Peterson, çağımızın en kıymetli klinik psikologları arasında yer alıyor. Hayat için 12 Kural kitabı raflarda yerini alalı çok uzun zaman olmuyor. Peterson; davranışların nasıl şekillendiğini, bu davranışları nasıl değiştireceğinizi sade bir dille aktarıyor. Kazananların daima kazandığını ve kaybedenlerin başlarını kuma gömdükleri için asla yukarı çıkmayı başaramadıklarını suratınıza vurarak bakış açınızı değiştiriyor. Kitap, farkında olmadan verdiğiniz kararların hayatınızı nasıl değiştirebileceğini ve bu yanlıştan nasıl kurtulmanız gerektiğine dair önemli tavsiyeler veriyor. Kalıplaşmış ve öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak için yollar gösteren kitap, yolunuzu aydınlatıyor.

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2. "Kendinle Savaşma Sanatı" sayesinde Freud, Adler ve Jung’la sohbet edin!

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

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Modern psikolojinin temellerini atan Freud, Adler ve Jung ile sohbet tadında bir kitap okumak ister misiniz? Kişisel gelişiminize büyük katkısı olacak 2 ana karakterin diyalogları üzerine kurgulanan Kendinle Savaşma Sanatı, Japonya’da büyük yankı uyandıran bir eser. Türkçe çevirisiyle sizin hayatınızı da değiştirmeyi garanti eden kitap, bir filozof ve genç bir adam arasında geçen konuşmalar ile kendiniz olma yolundaki engellerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Yazar, sorular üzerinden bir anlatı izliyor ve bu sorularla farkındalığınızın artmasını sağlıyor.

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3. Düşüncenizi değiştirin, dünyanız değişsin: "Bilinçaltının Gücü"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Kişisel gelişimin önündeki en büyük engel, düşünce yapısı oluyor. Pozitif ve negatif düşünceler hayatınızı şekillendiriyor. Joseph Murphy’nin Bilinçaltının Gücü kitabı siz fark etmeden düşüncelerinize yer eden olumsuzluklardan kurtulmanızı sağlayarak daha mutlu bir hayat sürmenin yollarını gösteriyor. Murphy, kitabında düşünce yoluyla başarının elde edilebileceğini ve kazanan taraf olmanın çok da zor olmadığını gösteriyor. Zihindeki negatif enerjiden kurtularak mutlu bir hayata adım atmanın mümkün olduğunu anlatan kitapla hayatınızın değişeceği garanti. Kitap, bilinçaltını değiştirmenin türlü yollarını anlatarak iç huzuru bulmanıza yardım ediyor.

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4. Yaşama sanatı için rehber arayanlara "Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Doğan Cüceloğlu, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da tanınan önemli bir psikolog. Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler kitabıyla hayatı boyunca zorluk yaşayanlara cevaplarıyla yol göstermeyi amaçlıyor. Kendinizi keşfederken size rehber olacak bu kitap yardımıyla merak ettiğiniz sorulara verilmiş en özel cevapları bulmanız mümkün. Kitap, Doğan Cüceloğlu’nun Deniz Bayramoğlu ile olan söyleşisini içeriyor. Cüceloğlu, kendi keşif yolculuğunda yaşadıklarını özverili ve samimi bir dille aktarırken herkese içindeki gücü keşfetmeyi öğretmeyi de ihmal etmiyor. Yılların tecrübesinden yararlanmak için kitaba mutlaka göz atmalısınız.

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5. İlber Ortaylı'dan "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabında İlber Ortaylı’nın yaşam tecrübelerinden aktardığı tavsiyelere tanık oluyoruz. Dünyanın tanıdığı tarihçi Ortaylı’nın tavsiyeleriyle kendi keşif yolculuğunuzda önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. Cesur olmanızı öğütleyen ve konfor alanının dışında yaşamanız gerektiğini belirten kitap, bunu yaparken neleri göz önüne almanız gerektiğini de güzel bir üslupla anlatıyor. İlber Ortaylı’nın bu kitabı, kişisel gelişim yolculuğunuzda size ışık tutacak bilgiler içeriyor. Seyahat tavsiyelerinden eğitim yöntemlerine kadar birçok konuya değinen kitabı yediden yetmişe herkesin okuması gerektiği çok açık.

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6. Hayır demeyi bilmeyenler için "Hayatı Yeniden Keşfedin"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

İnsan kendini sürekli bir koşturmaca içerisinde buluyor. Bu rutin karmaşa aynı zamanda stres, endişe ve depresyonu da beraberinde getiriyor. Parasız kalmak, iş bulamamak, terk edilmek gibi korkularla baş başa kalmak; çoğu insan için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Uzun süren depresyon ve endişeden Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı yardımıyla kurtulmanız mümkün. Size hayır demeyi öğreten ve hayata dair tavsiyeler veren kitap, tam bir rehber niteliğinde. Eser, endişe ve stresi nasıl yeneceğinizden korkulardan nasıl kurtulacağınıza kadar bir dizi önemli konuya değiniyor. Bir fanusun içerisinde sıkışmış hissediyorsanız Jeffrey E. Young bu kitapla denize ulaşabileceğinizi garanti ediyor.

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7. Japonların mutlu yaşama sırrını "Ikigai" ile öğrenin

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

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Sabah uyanmak için sebep, varoluş nedeni anlamına gelen Ikıgai; hayat yolculuğunda acele etmemenizi, amacınızı keşfederken endişe ve strese kapılmamanızı öğütleyen bir baş ucu kitabı olarak öne çıkıyor. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için tavsiyeler veren kitap, sabah sizi yataktan kaldıracak sebebi bulmanıza yardımcı oluyor. Daha sade ve daha az beklentiyle hayat sürmenin size vereceği rahatlığı anlaşılır bir dille aktarıyor. Her günün anlamlı olduğunu söyleyen Japon öğretisi; sevdiklerinize, tutkularınıza ve gayelerinize daha çok vakit ayırmanızı tavsiye ediyor.

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8. Sevginin gerçek gücünü öğrenin: "Sevme Sanatı"

Bu yazı kitap okuyarak kendini geliştirmeye adamak isteyenler için Amazon'un en çok satan kişisel gelişim kitapları

Psikanaliz tarihinin önemli isimlerinden Erich Fromm yardımıyla sevginin gücünü öğrenmek istemez misiniz? Sevme Sanatı, diğer insanlarla aranızda fark yaratmanızı ve sevginin birleştirici gücüne tanıklık etmenizi sağlayan bir şaheser. Sevmenin bir sanat olduğuna dikkat çeken Fromm, kitapta bu sanatı incelikleriyle nasıl öğreneceğinizi, yapılan yanlışları ve yapmamanız gerekenleri sade bir dille aktarıyor. Kendinizce keşfetmeniz gereken sevme ve sevilme sanatı için size yol gösteriyor. Bir kişisel gelişim kitabından çok daha fazlası olan Sevme Sanatı, aynı zamanda klasikler arasında yer alıyor. Sevgi ile kuracağınız iletişimi eleştirmeden anlatan felsefi bir kitap olarak öne çıkıyor.

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