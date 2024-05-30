Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçaları seçtik

Yazın sıcağında rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanlar için 2024 keten modası koleksiyonu, tam da aradığınız tazelik ve hafifliği veriyor. Bu sezonun keten modasında, doğal tonlar ve pastel renkler ön planda. Yumuşak bejler, sıcak kum rengi ve ferahlatıcı beyazlar, her tarza hitap eden seçeneklerle dolu. Keten gömlekler, rahat kesim pantolonlar ve zarif elbiseler, gardırobunuzun en gözde parçaları olmaya aday. Keten takımlar ve etek-bluz kombinleri ise sofistike bir görünüm arayanlar için ideal. Ayrıca, aksesuar seçiminde de keten kumaşın hakimiyeti söz konusu. Keten şapkalar ve çantalar, yaz stilinizi tamamlayacak mükemmel detaylar arasında. Aynı zamanda doğanın ve sürdürülebilirliğin önem kazandığı bu dönemde, ketenin çevre dostu yapısı da bu parçaları daha cazip kılıyor. Biz de sizler için ketenin zarafetini taşıyan elbiselerden salaş pantolonlara kadar her zevke ve beğeniye hitap edeceğini düşündüğümüz ürünlerden bir seçki hazırladık. Gelin, minimal tasarımlar ve ince detaylarla süslenmiş 2024 keten modasını yansıtan kıyafetlere birlikte bakalım!

1. Sıcak günlerin kurtarıcısı: United Colors of Benetton Erkek % 100 Keten Lacivert Chino Pantolon

United Colors of Benetton'ın %100 ketenden üretilmiş lacivert chino pantolonu, yaz ayları için mükemmel bir tercih! Önde iki cep ve arkada küçük bir cebe sahip olan lacivert pantolon, şık ve rahat bir tasarıma sahip. Hafifçe eskimiş görünümü ve arka kısımdaki pililer, pantolona modern bir hava katarken beldeki kemer köprüleri ve fermuarlı düğme kapaması ise işlevsellik sağlıyor. Casual chic stiliyle dikkat çeken model, hem günlük kullanıma hem de daha şık kombinlere uyuyor.

2. Sade ve şık tasarım: adL Kadın Ann Yüksek Bel %100 Keten Sarı Mini Etek

Zarif görünümüyle dikkat çeken adL markasının sarı renkli mini eteği, tamamen doğal %100 keten kumaştan üretildiğinden sıcak yaz günlerinde rahat bir kullanım sunuyor. Yüksek belli kesimi ve fermuarlı yapısı ile hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren etek, normal kalıp yapısı sayesinde her bedene uyum sağlıyor. İş stiline uygun olan etek, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

3. Mükemmel bir hediye seçeneği: Çınar Bez Çanta A.Ş. Vogue Baskılı Keten Krem Bez Çanta

Vogue baskılı keten krem bez çanta, 35x40x8 cm ölçülerindeki kullanışlı boyutu ve estetik baskısıyla dikkat çekiyor. Çanta, 280 gr kanvas kumaşından üretilmiş olup dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. 70 cm uzunluğundaki omuz sapı sayesinde rahat taşıma imkanı sağlıyor. Bu özellikleriyle Vogue Baskılı Keten Krem Bez Çanta, hem şık hem de pratik bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Ayrıca, nemli bir bezle silinerek ya da elde kısa süreli yıkayarak temizlenmesi tavsiye edilen çantanın kurutma işlemini sıkmadan yapılması ve tersten ütülenmesi öneriliyor.

4. Gezerken rahatlığınızı koruyun: Benetton Kadın Bol Kesim %100 Keten Açık Yeşil Pantolon

Benetton markasının açık yeşil pantolonu, rahat ve şık bir tercih arayanlar için ideal bir seçenek. Düz desenli ve bol kesim kalıbı ile hareket özgürlüğü sunan pantolon, günlük kullanımda büyük konfor sağlıyor. Uzun paçalı ve cepli tasarıma sahip pantolon, %100 keten materyalden üretilmiş olması sayesinde sıcak yaz günlerinde serin ve rahat bir giyim deneyimi yaşatıyor. Açık yeşil rengiyle, enerjik ve taze bir görünüm yakalamanıza yardımcı olan pantolon, kaliteli işçiliği ve doğal dokusuyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!

5. Gardırobunuzda uzun yıllar boyunca yer alacak: Tommy Hilfiger Erkek %100 Keten Beyaz Gömlek

Tommy Hilfiger markasının uzun kollu beyaz gömleği, sıcak aylarda şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan mükemmel bir tercihtir. Saf keten kumaşı sayesinde nefes alabilen ve hafif bir yapıya sahip olan gömlek, pigment boya tekniği ile renklendiriliyor. Düğmeli yakası ve iç kısmındaki imza şerit detayıyla öne çıkan model, göğüs üzerindeki Tommy Hilfiger bayrak nakışı ile zarif bir dokunuş kazanıyor. Düzenli kesimi ile her vücut tipine uyum sağlayan gömlek, %100 keten yapısı ile yaz gardırobunun vazgeçilmezlerinden biri olmaya adaydır.

6. Hem günlük hem de şık davetler için ideal: İpekyol Kadın Keten Karışımlı Turuncu Elbise

Mevsim görünümlerine zarif bir dokunuş katan tasarımıyla dikkat çeken İpekyol'un turuncu kadın elbisesi, %65 keten ve %35 viskon karışımından oluşan kaliteli kumaşıyla rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Kayısı rengi ile göz alıcı bir görünüm sağlayan elbise, bel kısmındaki nakışlı kemeri ile vücut formunu mükemmel şekilde vurguluyor. Büzgü detayları ile hareket kazanan kloş kesim midi etek, astarsız ve dokuma yapısıyla hafif bir his sunuyor. Kolsuz tasarımıyla sıcak günlerde konfor yaratan elbise, minimal aksesuarlarla tamamlandığında sofistike bir şıklık yaratmanıza yardımcı oluyor.

7. Şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren: Koton Erkek Keten Karışımlı Bermuda Bej Şort

Koton'un bermuda kesim şortu, erkeklerin yaz aylarında gardırobunuzda mutlaka yer alması gereken bir parça! Beli bağcıklı ve cep detaylı tasarımı ile hem şıklık hem de kullanım kolaylığı sunan bermuda şort, %45 pamuk ve %55 keten karışımından üretiliyor ve bu sayede, sıcak havalarda serin ve rahat hissetmenizi sağlıyor. Straight fit kesimi ve chino silüeti ile her türlü kombinle uyum sağlayan şort, standart bel yüksekliği ile konforu ön planda tutuyor. Koton'un keten karışımlı bej bermuda şortu, hem günlük kullanımda hem de tatil gezilerinde ideal bir tercih olacaktır.

8. Tatillerde vazgeçilmeziniz olacak: Koton Kadın Keten Karışımlı Haki Şort

Koton'un ilkbahar ve yaz koleksiyonu için tasarladığı haki renkli keten karışımlı şort, günlük kullanıma uygun ve rahat bir seçenektir. Düz deseni ve standart kalıbı ile her türlü kombinle uyan şortun lastikli beli, giyme kolaylığı ve konfor sunarken bol paça kesimi ise sıcak günlerde ekstra ferahlık yaratıyor. Kısa boyu ve cepli tasarımıyla pratiklik sunan şortun %55 keten ve %45 viskoz materyal karışımı ise hafif ve nefes alabilir olmasını sağlayarak onu sıcak havalarda ideal bir tercih haline getiriyor.

9. Her tarzınıza uyum sağlayan: DeFacto Erkek Espadril Keten Lacivert Ayakkabı

Yaz stilinizi ön plana çıkaran DeFacto Erkek Espadril Keten Lacivert Ayakkabı, rahat ve konforlu tabanı ile her adımda size üstün bir rahatlık sunuyor. Taban çevresindeki hasır detaylarıyla yaz aylarının ruhunu yansıtan espadril ayakkabı, sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Günlük kombinlerinizi tamamlarken şıklığınızdan ödün vermeden rahat etmenizi sağlayan lacivert ayakkabı, konforlu yapısı sayesinde uzun süreli kullanıma da uygundur.

10. Yazın rahatına düşkün olanlara: Only Kadın Keten Karışımlı Açık Kahverengi Pantolon

Only Kadın Keten Karışımlı Açık Kahverengi Pantolon, hem okul hem iş hem de günlük aktivitelerde şıklığınızı yansıtmanızı sağlıyor. Yüksek belli tasarımı ve elastik bel bandı ile rahat bir kullanımı olan pantolon, sade ama şık bir görünüm için gardırobunuzdaki favori parçalarla kolayca kombinlenebilir. Pantolonun yan cepleri, işlevselliği artırırken düz kesimi ise modern ve zarif bir siluet oluşturuyor. %55 keten ve %45 viskoz karışımı kumaşı sayesinde hafif ve nefes alabilir bir yapıya sahip olan açık kahverengi renkli pantolon, hem konforlu hem de stil sahibi bir seçenek sunuyor.

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