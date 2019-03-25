"Bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmayı hedefliyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Hedefimiz bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmak. Bu hedefe ulaşmak için de çalışıyoruz. Kuruluşlarımız eksiklerini tamamlıyor. İnsan kaynağını da biz takviye edince hizmete başlanacak" dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Çalıştayı", 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenledi.

Koç, çalıştaydaki konuşmasında, engelliler için yapılan hizmetlerin lütuf ya da yardım olmadığını ifade etti.

"Bu yaptıklarımız engellilerin doğal hakları. Nasıl ki doğuştan insanın yaşam, sağlığa erişim, eğitim, güvenlik gibi hakları var, devlet bu hakları da yerine getirmek için mekanizmalar kurmuş. Engelliler için de aynı. Bu hakları bizim vermemiz, sağlamamız gerekiyor." diyen Koç, engellilerin herhangi kaygı yaşamadan evden çıkabilmesi ve hayatını sürdürebilmesi halinde başarıya ulaşılacağını kaydetti.