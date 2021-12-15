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Bu yıl Nokia açısından olumlu geçmiş

15.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazarına dair rakamlar, pazarın 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 6 büyüdüğünü, ancak 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 6 düştüğünü gösteriyor. Ayrıca, rakamlara göre bu yıl Nokia açısından olumlu geçmişe benziyor.

Bu yıl Nokia açısından olumlu geçmiş

Samsung, yüzde 20’lik pazar payıyla en büyük bireysel marka olmaya devam ederken, onu yüzde 14’lük payla Apple ve yüzde 13’lük payla Xiaomi izledi. Bununla birlikte, BBK Electronics, tüm markalarının (OPPO, vivo, OnePlus, realme) pazar payları birleştiğinde en üst sırada yer alıyor ve sevkiyatların yüzde 25’ini elinde tutuyor. Counterpoint ayrıca Nokiamob’a, Nokia’nın 2021’in üçüncü çeyreğinde neredeyse 3 milyon akıllı telefon sevk ettiğini ve bu da 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 12’lik bir büyümeyi temsil ettiğini belirtti. Görünüşe göre bu yıl Nokia açısından olumlu geçmiş.

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Ancak, sevkiyatlar 2020’nin üçüncü çeyreğine kıyasla daha da dikkat çeken bir hale geliyor çünkü büyüme daha sonra keskin bir şekilde yüzde 37’ye yükseliyor. Yükseliş, LG’nin pazardan ayrılışı ile doldurulması gereken oldukça fazla alanın oluştuğu Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika tarafında meydana gelmiş. Yine de, küresel akıllı telefon üreticileri sıralamasında Nokia Mobile 14. sırayı koruyor. Özellikli telefonlara gelince, Nokia Mobile, 2021’in 3. çeyreğinde yaklaşık 10 milyon adet sevkiyat yaparak en büyük 2. satıcı olmayı sürdürdü. Bu, akıllı telefon satışlarıyla birleştiğinde toplamda 13 milyon rakamı ortaya çıkarıyor ve Nokia’yı gezegendeki 11. en büyük telefon satıcısı yapıyor. Ancak büyümeye rağmen, şirket bir önceki çeyreğe göre iki sıra geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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