Bu yılın en trend uygulaması! Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işlemi

Ancak fondöten epidermis dokusu üzerinde bulunan problemleri geçici olarak kapatan cildin hava almasını engelleyen geçici süreli makyajlama işlemi. Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işleminin farkı ise içeriğinde bulunan serumlar sayesinde cilt tonunu eşitleyip kusurları kapatırken aktif bitki özleriyle cildin tedavisinin yapması.

ORGANİK MEDİKAL SERUM

İçeriğinde b3 vitamini, aminoasit ve çeşitleri bitki özleri bulunuyor. Dolayısıyla cilt yüzeyinde herhangi bir olumsuz durum ya da yan etkiye neden olmayan organik medikal serum. İşlem esnasında cildin nefes almasını engellemeyen, boya ve parafen maddeler bulunmayan serum, cildin melanin üretimini düzenler.

Derinin rengi esas olarak genetik faktörler tarafından belirlenir ve deriye rengini veren madde melanosit denilen hücrelerden salınan melanin pigmentidir. Serum bu pigmentin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayıp cilt yüzeyindeki akne izleri, renk tonu farklılıkları, güneş lekelerinin giderilmesini sağlar. Bunun dışında ince kırışıklıklarda, skar doku ve genişlemiş gözeneklerde son derece etkili..