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Bu yılın en trend uygulaması! Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işlemi

Sibel Kırbaş Sibel Kırbaş
CİLT HABERLERİ  | 15.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kalıcı fondöten efektiyle, mezoterapi işlemi 2018 yılının en trend uygulamalarından biri.  Hatta Kore’den başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan bir hale geldi. Özellikle bu yazın en gözde işlemiydi. Aslında fondöten efekti denilince akla birçok soru işareti gelebiliyor. İşte tüm bu soru işaretlerini uzman estetisyen Sibel Kırbaş ile yanıtladık.

Bu yılın en trend uygulaması! Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işlemi

Ancak fondöten epidermis dokusu üzerinde bulunan problemleri geçici olarak kapatan cildin hava almasını engelleyen geçici süreli makyajlama işlemi. Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işleminin farkı ise içeriğinde bulunan serumlar sayesinde cilt tonunu eşitleyip kusurları kapatırken aktif bitki özleriyle cildin tedavisinin yapması.

ORGANİK MEDİKAL SERUM

İçeriğinde b3 vitamini, aminoasit ve çeşitleri bitki özleri bulunuyor. Dolayısıyla cilt yüzeyinde herhangi bir olumsuz durum ya da yan etkiye neden olmayan organik medikal serum. İşlem esnasında cildin nefes almasını engellemeyen, boya ve parafen maddeler bulunmayan serum, cildin melanin üretimini düzenler.

Derinin rengi esas olarak genetik faktörler tarafından belirlenir ve deriye rengini veren madde melanosit denilen hücrelerden salınan melanin pigmentidir. Serum bu pigmentin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayıp cilt yüzeyindeki akne izleri, renk tonu farklılıkları, güneş lekelerinin giderilmesini sağlar. Bunun dışında ince kırışıklıklarda, skar doku ve genişlemiş gözeneklerde son derece etkili..

HASAR VERİR Mİ?

Uygulama 0.25-0.50 mm steril iğne ile cilt yüzeyine hasar vermeden ortalama bir saat süre ile serumun dermis tabakasına gönderimi yapılır. İşlem esnasında ağrı ve acı olmaz. Seans sonrası kişi 24 saat cildine su değdirmemeli veya herhangi bir kozmetik medikal bazda ürün kullanmamalı.

Ertesi gün günlük makyaj ve temizleme rutinine dönebilir. Kalıcı fondöten efektiyle, mezoterapi işlemi cilt yüzeyinde 8 ay ile 1 yıla kadar kalıcılık süresi var. İşlem sonrası bir hafta solaryum ve güneşten kişi uygulama alanını sakınmalı ve koruyucu kullanmalı..

Kalıcı fondöten efektiyle, mezoterapi uygulaması cilt yüzeyinde açık yarası olan, sedef, egzama gibi deri problemleri olan kişilere ve hamilelere uygulanmaz. Onun harici 18 yaşını geçmiş her birey gönül rahatlığıyla işlemi yaptırabilir.

Uzman Estetisyen
Sibel Kırbaş

Instagram: @sibelkrbs

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Anahtar Kelimeler:
mezoterapi işlemi kalıcı fondöten

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