Bu yöntem trend oldu: Mutfağındaki malzemelerle ışıltılı saçlar mümkün! Tarçın saçta ne işe yarar? Saç bakım maskesi tarifleri...

Saçlarına ışıltı kazandırmak için pahalı ürünler kullanmana gerek yok. Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan doğal bakım yöntemlerinden biri de tarçın maskesi. Özellikle saçlarını kimyasallardan uzak tutmak isteyen kadınlar için tarçın, hem ekonomik hem etkili bir çözüm sunuyor.

EVDE KOLAYCA UYGULANABİLECEK TARÇIN MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı toz tarçın

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı (ya da hindistancevizi yağı)

Uygulama:

Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın.

Karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın.

Ardından saçın tamamına sürüp streç film ya da bone ile kapatın.

20–30 dakika bekledikten sonra doğal içerikli bir şampuanla yıkayın.

Not: Haftada 1 kez uygulandığında saçların daha canlı, yumuşak ve parlak hale gelmesine katkı sağlar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarçın cildi tahriş edebileceği için hassas ciltlerde önceden küçük bir bölgede test edilmelidir.

Aşırıya kaçıldığında saç derisinde yanma hissi oluşabilir. Uygulama süresi 30 dakikayı geçmemelidir.

Saç rengini hafifçe açabileceği için koyu renk saçlarda dikkatli kullanılmalıdır.

DOĞALLIĞIN GÜCÜNE GÜVENİN

Tarçın gibi basit ama etkili malzemelerle hem saç sağlığınızı koruyabilir hem de kimyasal ürünlerin olası zararlarından uzak durabilirsiniz. Son dönemde sosyal medyada, doğal yöntemlerle saçlarına bakım yapmak isteyen kadınlar için tarçın maskesi popüler hale gelmiş durumda.