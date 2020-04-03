Bu yöntemle ayakkabılar ilk günkü gibi oluyor!

En çok kullanılan ayakkabılar genellikle en sevilen ve sık kullanılan ayakkabılar olur. Ayakkabı dolabınıza göz attığınızda en çok yıpranan modellerin rahatlılığı ile ayaklarınızı özel hissettiren spor ayakkabılar olduğunu görürsünüz. Rahat kıyafetlerin vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar yeni modelleri ile birlikte plaza insanlarının klasik, şık ve iş kombinlerinin altında da görülmeye başlanmıştır. Spor ayakkabının alternatif kullanımlara açılması, daha sık tercih edilmesi ve çabuk kirlenmesinin önü açılmıştır.

Yıprandıkça aynı ayakkabı modelinden ve renginden almak maddi açıdan oldukça zorlayıcı bir yöntem olur. Bu nedenle evinizde olan ayakkabıları yenileme ve temizleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Yoğun kullanıma bağlı olarak çabuk kirlenen spor ayakkabılarınızı eskisinden daha güzel hale getirebilirsiniz. Üstelik spor ayakkabılarınızı evinizde olan ya da kolayca ulaşabileceğiniz ürünler ile temizleyebilirsiniz. Peki, spor ayakkabılar nasıl temizlenir? İşte, spor ayakkabı temizliğine dair tüyolar...