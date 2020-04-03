Bu yöntemle ayakkabılar ilk günkü gibi oluyor!

En çok kullanılan ayakkabılar genellikle en sevilen ve sık kullanılan ayakkabılar olur. Ayakkabı dolabınıza göz attığınızda en çok yıpranan modellerin rahatlılığı ile ayaklarınızı özel hissettiren spor ayakkabılar olduğunu görürsünüz. Rahat kıyafetlerin vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar yeni modelleri ile birlikte plaza insanlarının klasik, şık ve iş kombinlerinin altında da görülmeye başlanmıştır. Spor ayakkabının alternatif kullanımlara açılması, daha sık tercih edilmesi ve çabuk kirlenmesinin önü açılmıştır.
Yıprandıkça aynı ayakkabı modelinden ve renginden almak maddi açıdan oldukça zorlayıcı bir yöntem olur. Bu nedenle evinizde olan ayakkabıları yenileme ve temizleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Yoğun kullanıma bağlı olarak çabuk kirlenen spor ayakkabılarınızı eskisinden daha güzel hale getirebilirsiniz. Üstelik spor ayakkabılarınızı evinizde olan ya da kolayca ulaşabileceğiniz ürünler ile temizleyebilirsiniz. Peki, spor ayakkabılar nasıl temizlenir? İşte, spor ayakkabı temizliğine dair tüyolar...
SPOR AYAKKABI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?
- Beyaz spor ayakkabı temizliğinde aseton, silgi, benzin, etanol, diş macunu, gliserin, vazelin, beyaz sirke ve sıvı şampuan gibi temizleyicileri kullanabilirsiniz.
- Açık renkli spor ayakkabılar için alkol, aseton ya da çamaşır suyuna batırılan diş fırçası ya da bez ile temizleyerek üzerindeki leke ile izlerden kurtulabilirsiniz.
- Bezden yapılan ayakkabılar için çamaşır makinesi ile temizleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Ayakkabıların zarar görmemesi için spor ayakkabıları bez bir torbanın içine koyarak çamaşır makinesinde yıkamanız tavsiye edilir.
- Uzun süre dolapta bekleyen ya da ıslak kaldığı için küflenen ayakkabıları bu leke ve kokulardan kurtarmak için pamuğun üzerine gliserin dökerek silebilirsiniz.
- Ayakkabının üzerindeki izleri yok etmek için ise renk vermeyen bir bezi sabunlu suya batırarak silme işlemini yapabilirsiniz.
- Spor ayakkabılarının süet kumaştan olması durumunda ise tüylerin formunu kaybetmemesi için kıyafet fırçası ile süpürme işlemini yapmayı unutmayın.
- Spor ayakkabıların lastik kısımlarından lekeleri çıkartmak oldukça zordur. Bu nedenle lastik kısımlara özel olarak deterjan ile ovma hareketini yapabilirsiniz.
- Ayakkabıların bağcıklarını çıkarttıktan sonra temizlemek daha kolay olacaktır. Bağcıkları özel olarak sabun, şampuan ya da bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz.
- Ayakkabıları temizledikten sonra bir havlu ya da bez yardımıyla kurulamayı atlamayın.
- Spor ayakkabınızın temizleme ve kurulama işlemi bittikten sonra kurumaya bırakın. Kurumadan ayakkabıları giymemeniz uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
- Havadar bir ortamda ayakkabının kurutulması sağlık açısından iyi sonuçlar verir. Ancak ayakkabıların daha çabuk kurumasını istiyorsanız saç kurutma makinesinden yardım alabilirsiniz.
- Tabanı koku yapan spor ayakkabılarının içinde karbonat ve su karışımını dökerek bir gece serin ve kuru bir odada bekletin. Ertesi gün ayakkabı kokusundan eser kalmadığını fark edeceksiniz. Karbonat ve su karışımını aynı zamanda ayakkabının dış yüzeyini temizlemek için de hazırlayabilirsiniz.
SPOR AYAKKABILARINI KORUMA YOLLARI NELERDİR?
- Spor ayakkabıların giyilmediği zamanlarda formunun bozulmaması için eski dergi ve gazeteleri kalıp olarak ayakkabının içine yerleştirebilirsiniz.
- Uzun süre kullanılmayacak spor ayakkabılarının kutularda saklanması ömrünü uzatır ve ayakkabıların kirlenmesini önler.
- Günlük kullanım için dışarıda bıraktığınız ayakkabılarınız varsa direkt güneş ışığına maruz kalmasını engellemelisiniz.
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