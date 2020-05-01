Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Kimyasallardan uzak, doğal renginde saçlara kavuşmak düşündüğünüz kadar zor değil! Bugün sizler için 3 farklı, tamamen doğal ve evde yapabileceğiniz saç maskelerini anlatacağız!

CEVİZ KABUĞU

Ceviz kabuğu ve saç mı? Ne alaka dediğinizi duyar gibiyiz ama lütfen, ön yargılı olmayın! Bu anlatacağımız kürü ayda 1 defa uygulayarak; doğal saç renginizi koruyabilirsiniz!

Gereken Malzemeler:

6 tane ceviz kabuğu,

1 fincan zeytinyağı,

1,5 tatlı kaşığı kuru (Instant) maya,

1 litre su.

Eğer saçlarınız kısa ise bu ölçüleri yarıya ya da çeyreğe indirerek; kendinize uygun hale getirebilirsiniz.

Yapılışı:

Öncelikle bir tencerenin içerisinde 6 adet ceviz kabuğunu, 1 litre su ile kaynatın. Ceviz kabukları bir süre sonra suya rengini verecektir. 5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın ve bir süre soğumasını bekleyin.

Ardından, ılınan suyun içinden ceviz kabuklarını alın ve 1 fincan zeytinyağı ekledikten sonra karıştırın. Karışım tamamen homojen bir kıvama gelmeyecektir.

Karıştırmanın ardından, elde ettiğiniz karışıma 1,5 tatlı kaşığı kuru mayayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Son olarak, bu karışımı kuru saçınıza uygulayın ve en az 2,5 saat bekleyin.

Saçınızı temizleme aşamasından günlük şampuanınızı kullanabilirsiniz.