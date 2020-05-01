Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Kimyasallardan uzak, doğal renginde saçlara kavuşmak düşündüğünüz kadar zor değil! Bugün sizler için 3 farklı, tamamen doğal ve evde yapabileceğiniz saç maskelerini anlatacağız!
Ceviz kabuğu ve saç mı? Ne alaka dediğinizi duyar gibiyiz ama lütfen, ön yargılı olmayın! Bu anlatacağımız kürü ayda 1 defa uygulayarak; doğal saç renginizi koruyabilirsiniz!
Gereken Malzemeler:
6 tane ceviz kabuğu,
1 fincan zeytinyağı,
1,5 tatlı kaşığı kuru (Instant) maya,
1 litre su.
Eğer saçlarınız kısa ise bu ölçüleri yarıya ya da çeyreğe indirerek; kendinize uygun hale getirebilirsiniz.
Yapılışı:
Öncelikle bir tencerenin içerisinde 6 adet ceviz kabuğunu, 1 litre su ile kaynatın. Ceviz kabukları bir süre sonra suya rengini verecektir. 5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın ve bir süre soğumasını bekleyin.
Ardından, ılınan suyun içinden ceviz kabuklarını alın ve 1 fincan zeytinyağı ekledikten sonra karıştırın. Karışım tamamen homojen bir kıvama gelmeyecektir.
Karıştırmanın ardından, elde ettiğiniz karışıma 1,5 tatlı kaşığı kuru mayayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Son olarak, bu karışımı kuru saçınıza uygulayın ve en az 2,5 saat bekleyin.
Saçınızı temizleme aşamasından günlük şampuanınızı kullanabilirsiniz.
Evet, saçlarınıza soğan, sarımsak sürme fikri ilk aşamada pek cazip gelmeyebilir ama etkisini görünce eminiz fikriniz değişecektir!
Gereken Malzemeler:
4 Diş Sarımsak,
1 Adet Yumurtanın Sarısı,
1 Adet Orta Boy Soğan,
2 Yemek Kaşığı Zeytinyağ,
Birkaç Damla Lavanta Yağı
Çalışan Bir Blender.
Yapılışı:
Yukarı da saydığım bütün ürünleri, blender yardımıyla parçalayın. Elde ettiğiniz karışım oldukça kıvamlı olması gerekiyor. Eğer soğan, sarımsak ve yumurtanın kokusu sizi çok rahatsız ederse karışımın içine lavanta ya da sevdiğiniz herhangi bir esans yağ koyabilirsiniz.
Bu karışımı saçlarınızı ıslatmadan, kuru haldeyken saçınızın her tarafına eşit bir şekilde uygulayın.
Saçınızda, 20-25 dakika bekledikten sonra temizlemek için günlük şampuanınızı kullanabilirsiniz.
Hem saçınızın doğal rengini koruyacak hem de saçlarınızı besleyerek güçlendirecek bu formülü ayda 2 kez yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Diğer kürlerden farklı olarak, bu anlatacağımız uygulamada saçımızı dıştan değil, içten değiştiriyoruz!
Gerekli Malzemeler:
2 Yemek Kaşığı Yoğurt,
1 Çay Kaşığı Çörekotu.
Yapılışı:
İbrahim Saraçoğlu'nun kürlerinden olan bu tarif hem saçlarınızın doğal rengini koruyacak hem de mide sağlığınızı koruyacak cinsten.
Yapmanız gereken tek şey, çörekotunu blender ya da havan yardımıyla toz hale getirmek ve yoğurt ile karıştırarak; 7 gün her sabah ara vermeden tüketmek.
İşte beyaz saçların oluşmasını önlemek bu kadar basit!
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