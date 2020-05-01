KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarda oluşan beyazlar kadın ya da erkek gözetmeksizin herkesin ortak sorunu! Genellikle, ilerleyen yaş ile birlikte saçlarımız, renk pigmentlerini kaybetmeye ve beyaz/gri tonlarına bürünmeye başlıyor. Tabii tek etken ilerleyen yaş değil. Genetik faktörler, genetik rahatsızlıklar ve günlük hayatımızda yaşanan stres seviyesi de bu konuda oldukça önemli.

Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Kimyasallardan uzak, doğal renginde saçlara kavuşmak düşündüğünüz kadar zor değil! Bugün sizler için 3 farklı, tamamen doğal ve evde yapabileceğiniz saç maskelerini anlatacağız!

CEVİZ KABUĞU

Ceviz kabuğu ve saç mı? Ne alaka dediğinizi duyar gibiyiz ama lütfen, ön yargılı olmayın! Bu anlatacağımız kürü ayda 1 defa uygulayarak; doğal saç renginizi koruyabilirsiniz!

Gereken Malzemeler:

6 tane ceviz kabuğu,
1 fincan zeytinyağı,
1,5 tatlı kaşığı kuru (Instant) maya,
1 litre su.
Eğer saçlarınız kısa ise bu ölçüleri yarıya ya da çeyreğe indirerek; kendinize uygun hale getirebilirsiniz.

Yapılışı:

Öncelikle bir tencerenin içerisinde 6 adet ceviz kabuğunu, 1 litre su ile kaynatın. Ceviz kabukları bir süre sonra suya rengini verecektir. 5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın ve bir süre soğumasını bekleyin.
Ardından, ılınan suyun içinden ceviz kabuklarını alın ve 1 fincan zeytinyağı ekledikten sonra karıştırın. Karışım tamamen homojen bir kıvama gelmeyecektir.
Karıştırmanın ardından, elde ettiğiniz karışıma 1,5 tatlı kaşığı kuru mayayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Son olarak, bu karışımı kuru saçınıza uygulayın ve en az 2,5 saat bekleyin.
Saçınızı temizleme aşamasından günlük şampuanınızı kullanabilirsiniz.

SOĞAN-SARIMSAK

Görsel 2

Evet, saçlarınıza soğan, sarımsak sürme fikri ilk aşamada pek cazip gelmeyebilir ama etkisini görünce eminiz fikriniz değişecektir!

Gereken Malzemeler:

4 Diş Sarımsak,
1 Adet Yumurtanın Sarısı,
1 Adet Orta Boy Soğan,
2 Yemek Kaşığı Zeytinyağ,
Birkaç Damla Lavanta Yağı
Çalışan Bir Blender.
Yapılışı:

Yukarı da saydığım bütün ürünleri, blender yardımıyla parçalayın. Elde ettiğiniz karışım oldukça kıvamlı olması gerekiyor. Eğer soğan, sarımsak ve yumurtanın kokusu sizi çok rahatsız ederse karışımın içine lavanta ya da sevdiğiniz herhangi bir esans yağ koyabilirsiniz.
Bu karışımı saçlarınızı ıslatmadan, kuru haldeyken saçınızın her tarafına eşit bir şekilde uygulayın.
Saçınızda, 20-25 dakika bekledikten sonra temizlemek için günlük şampuanınızı kullanabilirsiniz.
Hem saçınızın doğal rengini koruyacak hem de saçlarınızı besleyerek güçlendirecek bu formülü ayda 2 kez yapmanızı tavsiye ediyoruz.

BU SEFER SÜRMÜYORUZ, YİYORUZ!

Görsel 3

Diğer kürlerden farklı olarak, bu anlatacağımız uygulamada saçımızı dıştan değil, içten değiştiriyoruz!

Gerekli Malzemeler:

2 Yemek Kaşığı Yoğurt,
1 Çay Kaşığı Çörekotu.
Yapılışı:

İbrahim Saraçoğlu'nun kürlerinden olan bu tarif hem saçlarınızın doğal rengini koruyacak hem de mide sağlığınızı koruyacak cinsten.
Yapmanız gereken tek şey, çörekotunu blender ya da havan yardımıyla toz hale getirmek ve yoğurt ile karıştırarak; 7 gün her sabah ara vermeden tüketmek.
İşte beyaz saçların oluşmasını önlemek bu kadar basit!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Kimyasal kullanmaya gerek yok! Bu tarif saçları dümdüz yapıyor...Kimyasal kullanmaya gerek yok! Bu tarif saçları dümdüz yapıyor...
Mükemmel orgazmın 10 yolu!Mükemmel orgazmın 10 yolu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç beyazlaması, pigment,

En Çok Okunan Haberler

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

Bu yöntem duşakabinleri ilk günkü gibi yapıyor! Beyaz sabun, karbonat...

Bu yöntem duşakabinleri ilk günkü gibi yapıyor! Beyaz sabun, karbonat...

Çamaşır makinesindeki kireci yerle bir ediyor! Sirke, çamaşır suyu...

Çamaşır makinesindeki kireci yerle bir ediyor! Sirke, çamaşır suyu...

Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Bu yöntemler saç beyazlamasını önlüyor! İşte o sır gibi saklanan yöntemler...

Evdeki malzemelerle doğal tüy dökücü tarifler! Kimyasallara para saçmayın!

Evdeki malzemelerle doğal tüy dökücü tarifler! Kimyasallara para saçmayın!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Seks ile ilgili bu ilginç bilgileri ilk kez duyacaksınız!

Seks ile ilgili bu ilginç bilgileri ilk kez duyacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki malzemelerle doğal tüy dökücü tarifler! Kimyasallara para saçmayın!

Evdeki malzemelerle doğal tüy dökücü tarifler! Kimyasallara para saçmayın!

Kimyasal kullanmaya gerek yok! Bu tarif saçları dümdüz yapıyor...

Kimyasal kullanmaya gerek yok! Bu tarif saçları dümdüz yapıyor...

Bu doğal kürlerle cildiniz gençleşecek! Avokado, bal, salatalık...

Mucize gibi! Dolgu etkisi veriyor

Meğer cilt bakımı için en önemli ürünlerdenmiş! Her mutfakta var...

Meğer cilt bakımı için en önemli ürünlerdenmiş!

Yıpranan saçları canlandıran maskeler! Mayonez, avokado, çilek…

Yıpranan saçları canlandıran maskeler!

Göğüs büyütmede protez seçimine dikkat! 17 yaş üzeri tüm kadınlara...

Göğüs büyütmede protez seçimine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.