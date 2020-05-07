Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Çamaşırlarınızın yeteri kadar beyaz olmamasını dert etmeyin! Sizi bu durumdan bir çırpıda kurtaracak birçok yöntem var! Çamaşırlar artık alındıkları günkü kadar beyaz olacaklar. Nasıl mı? Devamı tüm detaylarıyla beraber yazımızda!
Aspirinin çamaşır beyazlatma konusundaki gücünü biliyor muydunuz? Aspirin çamaşırlarda bulunan inatçı lekelerin hepsi ile savaşıyor.
Bir kova su içerisine 4-5 tane aspirin atın.
Dilerseniz aspirinleri tamamen ezdikten sonra suya katabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik olacaktır ama tercih tabii size kalıyor.
Çamaşırlarınızı bu karışımın üzerine yerleştirerek 20 dakika kadar bekletin. 20 dakikadan daha az bekletmemeye özen gösterin. Aksi halde aspirinin beyazlatıcı faydasını göremeyebilirsiniz.
Daha sonra çamaşırları her zaman yıkadığınız gibi deterjan ile yıkayın.
Çamaşırlarınız bu yöntemle eskisinden de beyaz olacak.
Limon suyu, çamaşırlarınızı bembeyaz yapar. Birkaç saatten fazla kullanmamaya özen gösterin.
Derin bir tencere içerisine soğuk su doldurun.
Daha sonra 4-5 dilim limonu bu suya ekleyin ve kaynatmaya başlayın.
Çamaşırlarınızı makineye atmadan evvel bu suda birkaç saat bekletin.
Daha sonra her zamanki gibi çamaşırlarınızı yıkayıp güneşte kurutun. Çamaşırlarınızın beyazlığı gözlerinizi kamaştıracak.
Süt, çamaşırları da kendisi gibi bembeyaz yapıyor! Evet yanlış duymadınız; süt, çamaşırların eski beyaz hallerini kazanmaları konusunda fazlası ile yardımcı olan bir yöntem.
Pamuklu ve hassas yapıdaki kumaşa sahip olan çamaşırlarınız için süt büyük bir kurtarıcı olacak.
Bir kase süte çamaşırınızı serin ve 1-2 saat boyunca beklemesini sağlayın.
Daha sonra çamaşırları her zamanki gibi yıkayın. Sonuç kusursuz oluyor!
Karbonat dişleri beyazlattığı gibi çamaşırları da bembeyaz yapıyor. Sonuçları gördüğünüzde hep bu yöntemi kullanmaya başlayacaksınız.
Kumaşın en derinlerine işleyebilen karbonat, lekeleri çabucak geçiriyor.
Aynı zamanda kumaşların yumuşaması konusunda yardımcı oluyor.
Çamaşırları yıkadığınız deterjanın içerisine yarım bardaktan biraz daha az karbonat ilave edin.
Daha sonra çamaşırlarınızı makinede yıkayın. İşte bu kadar basit!
Listenin son sırasında beyaz sirke yer alıyor. Temizlik dostu sirkenin iyi gelmediği bir şey yok, biliyorsunuz. Çamaşırları beyazlatma konusunda da beyaz sirke her zaman bir numaralı çözümler arasında yer almayı başarıyor.
Kumaşları yumuşak hale getirir.
Lekeleri kolay bir şekilde çıkarır.
Çamaşırlarınızı yıkayacağınız esnada deterjandan sonra 1 bardak sulandırılmamış beyaz sirke de ilave edin.
Daha sonra her zamanki şekilde çamaşırlarınızı yıkamaya atın. Sonuç mükemmel!
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