KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşırların yeteri kadar beyaz olmaması her zaman rahatsız edici olmuştur. Özellikle açık renklerdeki çamaşırlar bu durumu daha da net bir şekilde belli ettiği için ortaya hoş bir görüntü çıkmıyor. Peki, çamaşırları bembeyaz yapmanın yolları nelerdir? Gelin, birlikte inceleyelim.

Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Çamaşırlarınızın yeteri kadar beyaz olmamasını dert etmeyin! Sizi bu durumdan bir çırpıda kurtaracak birçok yöntem var! Çamaşırlar artık alındıkları günkü kadar beyaz olacaklar. Nasıl mı? Devamı tüm detaylarıyla beraber yazımızda!

1. ASPİRİN YÖNTEMİ

9

Aspirinin çamaşır beyazlatma konusundaki gücünü biliyor muydunuz? Aspirin çamaşırlarda bulunan inatçı lekelerin hepsi ile savaşıyor.

Bir kova su içerisine 4-5 tane aspirin atın.
Dilerseniz aspirinleri tamamen ezdikten sonra suya katabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik olacaktır ama tercih tabii size kalıyor.
Çamaşırlarınızı bu karışımın üzerine yerleştirerek 20 dakika kadar bekletin. 20 dakikadan daha az bekletmemeye özen gösterin. Aksi halde aspirinin beyazlatıcı faydasını göremeyebilirsiniz.
Daha sonra çamaşırları her zaman yıkadığınız gibi deterjan ile yıkayın.
Çamaşırlarınız bu yöntemle eskisinden de beyaz olacak.

2. LİMON SUYU YÖNTEMİ

8

Limon suyu, çamaşırlarınızı bembeyaz yapar. Birkaç saatten fazla kullanmamaya özen gösterin.

Derin bir tencere içerisine soğuk su doldurun.
Daha sonra 4-5 dilim limonu bu suya ekleyin ve kaynatmaya başlayın.
Çamaşırlarınızı makineye atmadan evvel bu suda birkaç saat bekletin.
Daha sonra her zamanki gibi çamaşırlarınızı yıkayıp güneşte kurutun. Çamaşırlarınızın beyazlığı gözlerinizi kamaştıracak.

3. SÜT YÖNTEMİ

7

Süt, çamaşırları da kendisi gibi bembeyaz yapıyor! Evet yanlış duymadınız; süt, çamaşırların eski beyaz hallerini kazanmaları konusunda fazlası ile yardımcı olan bir yöntem.

Pamuklu ve hassas yapıdaki kumaşa sahip olan çamaşırlarınız için süt büyük bir kurtarıcı olacak.
Bir kase süte çamaşırınızı serin ve 1-2 saat boyunca beklemesini sağlayın.
Daha sonra çamaşırları her zamanki gibi yıkayın. Sonuç kusursuz oluyor!

4. KARBONAT YÖNTEMİ

5

Karbonat dişleri beyazlattığı gibi çamaşırları da bembeyaz yapıyor. Sonuçları gördüğünüzde hep bu yöntemi kullanmaya başlayacaksınız.

Kumaşın en derinlerine işleyebilen karbonat, lekeleri çabucak geçiriyor.
Aynı zamanda kumaşların yumuşaması konusunda yardımcı oluyor.
Çamaşırları yıkadığınız deterjanın içerisine yarım bardaktan biraz daha az karbonat ilave edin.
Daha sonra çamaşırlarınızı makinede yıkayın. İşte bu kadar basit!

5. BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

6

Listenin son sırasında beyaz sirke yer alıyor. Temizlik dostu sirkenin iyi gelmediği bir şey yok, biliyorsunuz. Çamaşırları beyazlatma konusunda da beyaz sirke her zaman bir numaralı çözümler arasında yer almayı başarıyor.

Kumaşları yumuşak hale getirir.
Lekeleri kolay bir şekilde çıkarır.
Çamaşırlarınızı yıkayacağınız esnada deterjandan sonra 1 bardak sulandırılmamış beyaz sirke de ilave edin.
Daha sonra her zamanki şekilde çamaşırlarınızı yıkamaya atın. Sonuç mükemmel!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Mucize gibi yulafı çöp kutusuna koyun bakın neler olacak!Mucize gibi yulafı çöp kutusuna koyun bakın neler olacak!
Hemen hemen her yaşta görülüyor! Saçkıran neden olur?Hemen hemen her yaşta görülüyor! Saçkıran neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Kimin aklına gelir ki? Ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın ve...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Regl döneminden önce ve sonra! Kadınlar yalnız olmadıklarını gösteriyor

'Hamile gibi duruyorum ama gerçek aslında...'

Evi çok daha hızlı temizlemek mümkün! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Gözünüzü korkutmayın sadece 5 dakikanınızı ayırın

Tuhaf gelebilir ama bu çözüm yolları evinizdeki kötü kokuları hemen giderecek!

Mucize gibi yulafı çöp kutusuna koyun bakın neler olacak!

Hemen sakinleşeceksiniz! Zihninizi rahatlatmak için uygulayabileceğiniz 7 yoga pozu

Daha önce hiç yapmamış olsanız bile...

Bebek pudrasının kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız!

Elinizin altından ayırmayacaksınız! Bitki köküne serptiğinizde...

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.