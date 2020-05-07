Bu yöntemlerle çamaşırlarınız bembeyaz olacak! Limon suyu, karbonat, süt...

Çamaşırlarınızın yeteri kadar beyaz olmamasını dert etmeyin! Sizi bu durumdan bir çırpıda kurtaracak birçok yöntem var! Çamaşırlar artık alındıkları günkü kadar beyaz olacaklar. Nasıl mı? Devamı tüm detaylarıyla beraber yazımızda!

1. ASPİRİN YÖNTEMİ

Aspirinin çamaşır beyazlatma konusundaki gücünü biliyor muydunuz? Aspirin çamaşırlarda bulunan inatçı lekelerin hepsi ile savaşıyor.

Bir kova su içerisine 4-5 tane aspirin atın.

Dilerseniz aspirinleri tamamen ezdikten sonra suya katabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik olacaktır ama tercih tabii size kalıyor.

Çamaşırlarınızı bu karışımın üzerine yerleştirerek 20 dakika kadar bekletin. 20 dakikadan daha az bekletmemeye özen gösterin. Aksi halde aspirinin beyazlatıcı faydasını göremeyebilirsiniz.

Daha sonra çamaşırları her zaman yıkadığınız gibi deterjan ile yıkayın.

Çamaşırlarınız bu yöntemle eskisinden de beyaz olacak.

2. LİMON SUYU YÖNTEMİ

Limon suyu, çamaşırlarınızı bembeyaz yapar. Birkaç saatten fazla kullanmamaya özen gösterin.

Derin bir tencere içerisine soğuk su doldurun.

Daha sonra 4-5 dilim limonu bu suya ekleyin ve kaynatmaya başlayın.

Çamaşırlarınızı makineye atmadan evvel bu suda birkaç saat bekletin.

Daha sonra her zamanki gibi çamaşırlarınızı yıkayıp güneşte kurutun. Çamaşırlarınızın beyazlığı gözlerinizi kamaştıracak.