Bu yöntemlerle kirpiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz! Rus güzel de aynı yöntemleri uyguluyor...

Hacimli, kıvrımlı, yoğun kirpikler her kadının hayali. Çekici gözler için denenen, işinize yaramayacak yöntemleri boş verin. Pahalı serumları, kirpikleri dolgun gösterdiği iddia edilen rimelleri ve sahte kirpikleri bir kenara bırakın! Çünkü kirpiklerinizi daha uzun ve dolgun göstermenin birçok yolu var. İşte herkesin kıskanacağı ve size sırrını soracağı o ipuçları!

ZEYTİNYAĞI KÜRÜ

Bir kirpik fırçasına ya da ufak bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve dikkatlice gözünüze uygulayın. Bu işlemden sonra isterseniz 5 dakika gözünüzde bekletip sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. Ya da geceleri yatmadan hemen önce sürerek sabaha kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu kürü yaklaşık iki hafta uyguladıktan sonra sonucu fark edebilirsiniz.

FINDIK YAĞI KÜRÜ

Fındık yağını, aktardan rahatça temin edebilirsiniz. Her gece maskara fırçasına damlattığınız fındık yağını gözünüze uygulayın. Birkaç haftaya sonucu görebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpiklerin daha uzun ve hacimli görünmesini sağlar. Ayrıca göz kapağınız üzerindeki deriyi daha diri ve canlı tutar. Bunun için ilk yapmanız gereken, parmağınıza bir parça vazelin alıp, üst kısmıyla oynamak. Bunu yaptığınızda vazelin ısınacak ve sürülmesi kolaylaşacak. Şimdi temiz ve kuru bir kirpik fırçasını vazeline batırın. Aynı rimel sürüyormuş gibi kirpiklerinize sürün. Gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek, kirpiklerinizin her iki tarafını vazelinle kaplayın. Bu işlemi gece yatmadan önce yapın ki, etkisini daha iyi göstersin. Sabah uyandığınızda, vazelini iyice yıkayın. Hala kurtulamadıysanız bir makyaj temizleyiciden yardım alabilirsiniz.