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Bu yöntemlerle kirpiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz! Rus güzel de aynı yöntemleri uyguluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kirpik, gözümüzü dış etkenlerden koruyan bir uzvumuzdur. Bu hassas kılların oluşumu kişiden kişiye değişim gösterir. Bazılarımızda daha hacimli ve kalın kirpikler bulunurken bazılarımızda daha ince ve zor fark edilen kirpikler olabilir. Tam da bu sebepten kadınlar, kirpiklerini dolgun gösterecek birçok yöntem denerler. Ancak bu yöntemler bazen kirpiğin yapısına zarar verebilir.

Bu yöntemlerle kirpiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz! Rus güzel de aynı yöntemleri uyguluyor...

İçindekiler

  • ZEYTİNYAĞI KÜRÜ
  • FINDIK YAĞI KÜRÜ
  • TATLI BADEM YAĞI
  • ALOE VERA JELİ
  • BEBEK PUDRASI

Hacimli, kıvrımlı, yoğun kirpikler her kadının hayali. Çekici gözler için denenen, işinize yaramayacak yöntemleri boş verin. Pahalı serumları, kirpikleri dolgun gösterdiği iddia edilen rimelleri ve sahte kirpikleri bir kenara bırakın! Çünkü kirpiklerinizi daha uzun ve dolgun göstermenin birçok yolu var. İşte herkesin kıskanacağı ve size sırrını soracağı o ipuçları!

ZEYTİNYAĞI KÜRÜ

Bir kirpik fırçasına ya da ufak bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve dikkatlice gözünüze uygulayın. Bu işlemden sonra isterseniz 5 dakika gözünüzde bekletip sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. Ya da geceleri yatmadan hemen önce sürerek sabaha kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu kürü yaklaşık iki hafta uyguladıktan sonra sonucu fark edebilirsiniz.

FINDIK YAĞI KÜRÜ

Fındık yağını, aktardan rahatça temin edebilirsiniz. Her gece maskara fırçasına damlattığınız fındık yağını gözünüze uygulayın. Birkaç haftaya sonucu görebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpiklerin daha uzun ve hacimli görünmesini sağlar. Ayrıca göz kapağınız üzerindeki deriyi daha diri ve canlı tutar. Bunun için ilk yapmanız gereken, parmağınıza bir parça vazelin alıp, üst kısmıyla oynamak. Bunu yaptığınızda vazelin ısınacak ve sürülmesi kolaylaşacak. Şimdi temiz ve kuru bir kirpik fırçasını vazeline batırın. Aynı rimel sürüyormuş gibi kirpiklerinize sürün. Gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek, kirpiklerinizin her iki tarafını vazelinle kaplayın. Bu işlemi gece yatmadan önce yapın ki, etkisini daha iyi göstersin. Sabah uyandığınızda, vazelini iyice yıkayın. Hala kurtulamadıysanız bir makyaj temizleyiciden yardım alabilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı, kaş ve kirpiklerdeki kan dolaşımını arttırır ve oradaki kılların güçlenmesini sağlar. Ayrıca hiçbir yan etkisi de olmayan bir yağdır. Badem yağından birkaç damla alarak parmak uçlarınızla kirpiklerinize masaj yapın. Sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda da ılık su ile iyice durulayın.

ALOE VERA JELİ

Aloe veranın içinde tüyleri güçlendiren, gürleştiren ve büyümesini sağlayan birçok amino asit bulunur. Bu özellikleriyle kirpiklerinizi canlandırır. Bunun için jeli bir pamukla gözünüze sürün. Ancak kirpiklerinizin her tarafını kaplandığından emin olun.

BEBEK PUDRASI

Kirpiklerinizin daha gür görünmesi ve daha iyi bir göz makyajı görünümü için, rimel kullanmadan önce kirpiklerinize bir kat bebek pudrası sürebilirsiniz. Bu işlem için kulak çubuğundan yardım alabilirsiniz. Farkı hemen göreceksiniz.

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