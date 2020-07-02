Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Camların yeteri kadar temiz görünmemesinin sebebi pencere pervazlarında biriken ve cam silerken tamamen temizleyemediğimiz kirler. Bu tortular düzgünce temizlenmediğinde evin içinde de kire sebep olabiliyor. Çünkü açılan camın içerisinde biriken tozlar rüzgarla evin içine doluşuyor. Özellikle yaz günlerinde camların sürekli açık olduğunu düşünürsek pervaz temizliğine daha çok önem vermemiz gerektiğini görebiliriz. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak istiyorsanız biriken kir ve tozu temizlemenin ipuçlarını verdiğimiz bu yazıyı incelemenizi tavsiye ederiz.
İLK ADIM: TOZ VE KİRLERİN KABA TEMİZLİĞİ
Pencere pervazlarında biriken tozları direkt silmeye kalkarsanız hem beziniz çok kirlenir hem de ıslanıp köşelere kaçan tozları rahat temizleyemezsiniz.
Pervazda biriken tozları almak için kuru bir kağıt havlu kullanabilirsiniz.
Varsa küçük şarjlı süpürgeyle de tozları çekebilirsiniz.
Eğer elektrikli süpürgeniz uzanıyorsa süpürgenin ince uçlarından birini kullanarak tozları güzelce alabilirsiniz.
BEYAZ SABUN VE KARBONAT İLE KUSURSUZ TEMİZLİK
Pervazların kaba temizliğini yaptıktan sonra esas aşamaya geçebiliriz. Yalnız burada kullanacağınız ürünlere dikkat etmelisiniz. Birazdan bahsedeceğimiz karışım her pencerede kullanılabilir. Ama silme işlemi sırasında kullanacağınız bezi seçerken materyale dikkat edin. Çünkü renkli temizlik bezleri beyaz pencerelerde iz bırakabilir.
Bir kaba 2 yemek kaşığı karbonat dökün.
Üzerine biraz beyaz sabun rendesi ekleyin ve suyla karıştırın. Beyaz sirke de kullanabilirsiniz.
Köpüren karışımı temiz ve beyaz bir bez veya sünger ile pencere pervazlarını silmekte kullanın.
Karışımla pencere içindeki tüm kir ve lekeler arınana kadar silme işlemine devam edin.
Tamamen temizlendikten sonra duru su ile bir kere daha üzerinden geçin ve güzelce kurulayın.
Kurulamayı düzgün yapmanız çok önemli. Aksi halde tozlar gelip ıslak zemine yapışır ve istediğiniz temiz görüntüyü elde edemezsiniz.
PENCERE PERVAZLARINI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Silme işlemi sırasında pencerenin metal kısımlarına çok fazla su değdirmemeye dikkat edin. Eğer değerse de güzelce kurulayın. Yoksa zamanla paslanma yapabilir.
Pencere pervazlarını silerken bulaşık teli veya zımpara gibi ürünler kullanmayın. Bunlar hem pencerenin hem de ahşabın çizilmesine sebep olur.
Pencere pervazların silerken aseton, benzin, alkol gibi aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Ayrıca iri taneli toz deterjanlar da yüzeyde çizilmelere sebep olabilir. Bu tip ürünlerden uzak durun.
Pervazların ince noktalarına ulaşamıyorsanız eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
Pervazları silerken elinize eldiven takmayı ihmal etmeyin. Metal kısımlar ellerinizin çizilmesine sebep olabilir.
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