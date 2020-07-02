KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cam temizliği evin tamamın temiz ve aydınlık görünmesi için oldukça önemli. Ama bazen silinen camların kısa zamanda kirlendiğine şahit olabiliyoruz. Ya da temiz camı açtığımızda birden kirli bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durum da hem canımızı sıkıyor hem de bizi bir daha temizlikle uğraşmak zorunda bırakıyor.

Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Camların yeteri kadar temiz görünmemesinin sebebi pencere pervazlarında biriken ve cam silerken tamamen temizleyemediğimiz kirler. Bu tortular düzgünce temizlenmediğinde evin içinde de kire sebep olabiliyor. Çünkü açılan camın içerisinde biriken tozlar rüzgarla evin içine doluşuyor. Özellikle yaz günlerinde camların sürekli açık olduğunu düşünürsek pervaz temizliğine daha çok önem vermemiz gerektiğini görebiliriz. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak istiyorsanız biriken kir ve tozu temizlemenin ipuçlarını verdiğimiz bu yazıyı incelemenizi tavsiye ederiz.

İLK ADIM: TOZ VE KİRLERİN KABA TEMİZLİĞİ

Pencere pervazlarında biriken tozları direkt silmeye kalkarsanız hem beziniz çok kirlenir hem de ıslanıp köşelere kaçan tozları rahat temizleyemezsiniz.

Pervazda biriken tozları almak için kuru bir kağıt havlu kullanabilirsiniz.
Varsa küçük şarjlı süpürgeyle de tozları çekebilirsiniz.
Eğer elektrikli süpürgeniz uzanıyorsa süpürgenin ince uçlarından birini kullanarak tozları güzelce alabilirsiniz.

BEYAZ SABUN VE KARBONAT İLE KUSURSUZ TEMİZLİK

Pervazların kaba temizliğini yaptıktan sonra esas aşamaya geçebiliriz. Yalnız burada kullanacağınız ürünlere dikkat etmelisiniz. Birazdan bahsedeceğimiz karışım her pencerede kullanılabilir. Ama silme işlemi sırasında kullanacağınız bezi seçerken materyale dikkat edin. Çünkü renkli temizlik bezleri beyaz pencerelerde iz bırakabilir.

Bir kaba 2 yemek kaşığı karbonat dökün.
Üzerine biraz beyaz sabun rendesi ekleyin ve suyla karıştırın. Beyaz sirke de kullanabilirsiniz.
Köpüren karışımı temiz ve beyaz bir bez veya sünger ile pencere pervazlarını silmekte kullanın.
Karışımla pencere içindeki tüm kir ve lekeler arınana kadar silme işlemine devam edin.
Tamamen temizlendikten sonra duru su ile bir kere daha üzerinden geçin ve güzelce kurulayın.
Kurulamayı düzgün yapmanız çok önemli. Aksi halde tozlar gelip ıslak zemine yapışır ve istediğiniz temiz görüntüyü elde edemezsiniz.

PENCERE PERVAZLARINI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Silme işlemi sırasında pencerenin metal kısımlarına çok fazla su değdirmemeye dikkat edin. Eğer değerse de güzelce kurulayın. Yoksa zamanla paslanma yapabilir.
Pencere pervazlarını silerken bulaşık teli veya zımpara gibi ürünler kullanmayın. Bunlar hem pencerenin hem de ahşabın çizilmesine sebep olur.
Pencere pervazların silerken aseton, benzin, alkol gibi aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Ayrıca iri taneli toz deterjanlar da yüzeyde çizilmelere sebep olabilir. Bu tip ürünlerden uzak durun.
Pervazların ince noktalarına ulaşamıyorsanız eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
Pervazları silerken elinize eldiven takmayı ihmal etmeyin. Metal kısımlar ellerinizin çizilmesine sebep olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Keten tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?Keten tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?
Kilo vermenizi sağlayacak 5 doğal zayıflama kürüKilo vermenizi sağlayacak 5 doğal zayıflama kürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Demet Özdemir'den sert sözler: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Demet Özdemir'den sert sözler: Bu nasıl bir vicdan ve insanlıktır!

Survivor'da sakatlık şoku!

Survivor'da sakatlık şoku!

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...

Sevgiliniz bu hediyelere bayılacak! Mutluluk garantili hediye rehberi...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Banyo temizliğinde tek ihtiyacınız olan şey mutfağınızda duran o mucize! Her evde var...

Banyo temizliğinde tek ihtiyacınız olan şey mutfağınızda duran o mucize! Her evde var...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Bilinçsiz temizlik klimayı bozuyor! Klima temizlerken bu detaylara dikkat edin...

Bilinçsiz temizlik klimayı bozuyor! Klima temizlerken bu detaylara dikkat edin...

İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor! Bu detayları ilk kez göreceksiniz! Radyasyon hasarı...

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.