Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Camların yeteri kadar temiz görünmemesinin sebebi pencere pervazlarında biriken ve cam silerken tamamen temizleyemediğimiz kirler. Bu tortular düzgünce temizlenmediğinde evin içinde de kire sebep olabiliyor. Çünkü açılan camın içerisinde biriken tozlar rüzgarla evin içine doluşuyor. Özellikle yaz günlerinde camların sürekli açık olduğunu düşünürsek pervaz temizliğine daha çok önem vermemiz gerektiğini görebiliriz. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak istiyorsanız biriken kir ve tozu temizlemenin ipuçlarını verdiğimiz bu yazıyı incelemenizi tavsiye ederiz.

İLK ADIM: TOZ VE KİRLERİN KABA TEMİZLİĞİ

Pencere pervazlarında biriken tozları direkt silmeye kalkarsanız hem beziniz çok kirlenir hem de ıslanıp köşelere kaçan tozları rahat temizleyemezsiniz.

Pervazda biriken tozları almak için kuru bir kağıt havlu kullanabilirsiniz.

Varsa küçük şarjlı süpürgeyle de tozları çekebilirsiniz.

Eğer elektrikli süpürgeniz uzanıyorsa süpürgenin ince uçlarından birini kullanarak tozları güzelce alabilirsiniz.

BEYAZ SABUN VE KARBONAT İLE KUSURSUZ TEMİZLİK