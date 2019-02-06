Bu yüz egzersizleri sayesinde plastik cerraha ihtiyaç duymayacaksınız

İşte acı çekmeyeceğiniz, paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak yüz egzersizleri.

Yaşlanma karşıtı egzersizler

EGZERSİZLERİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİLER Duruş. Tüm egzersizleri görseldeki pozisyonda yapmanız önerilir: dik oturun, karnınızı omurganızla temas etmeye çalışıyormuşçasına, olabildiğince çekin. Ayrıca, üst bacak ve kalça kaslarını sıkın. Bu poz, üzerinde çalışacağınız belirli yüz kaslarına odaklanmanıza izin verecektir. Kaslarda yanma hissi. Egzersizleri yaparken kaslarınızda yanma ve nabızlanma hissi olmalıdır. Bu, kaslarınızın maksimum kapasitede çalıştığını gösterir. Acıyı unutun. Egzersizlerden sonra kasları gevşetmek için dudaklarınızı sıkıca bastırın ve üfleyerek dudakların titremesini sağlayın. Bu, aşırı kas gerginliğini ve egzersizler sırasında oluşan olası kas ağrısını giderir.

ÜST GÖZ KAPAKLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EGZERSİZ Orta parmaklarınızı, kaşlarınız arasında burun köprüsünün üzerine, işaret parmaklarınızı ise gözlerinizin dış köşelerine yerleştirin hafifçe bastırın. Yukarı bakın. Alt göz kapaklarını, sanki üst göz kapaklarına doğru çekiyormuş gibi gerin. Basıncı hissetmelisiniz. Gözlerinizi sıkın ve yavaşça gevşetin. Bunu 10 kez tekrarlayın ve her tekrarda 40'a kadar sayın. Bu egzersiz gözün dairesel kaslarını harekete geçirerek üst göz kapağını harekete geçirir: sonuç olarak kaslar gerilir ve gözlerin görünümü daha açık hale gelir.

ALT GÖZ KAPAKLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EGZERSİZ Her iki elin de işaret parmağını gözlerin dış köşelerine ve orta parmakları iç köşelere yerleştirin. Hafifçe basın ve yukarı bak. Hem iç hem de dış yan göz kaslarınızın attığını hissetmek için gözlerinizi kısın. Bu şekilde 40'a kadar sayın ve 10 tekrar yapın. Göz kapaklarınızı bu şekilde yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmeniz göz altı şişliklerini önler. Gözlerinizi daha büyük, genç ve dikkat çekici gösterir.

ALIN ÇİZGİLERİ İÇİN EGZERSİZ İki elin de işaret parmağını, alnınızın ortasına, kaşlara paralel olarak yerleştirin. Alnınıza hafifçe bastırın. Yukarıya doğru bakıp kaşlarınızı yukarıya itmeye odaklanın. 30 saniye bu şekilde bekleyin. Alın çizgileriniz azsa bunu günde iki kere tekrar edin. Çizgiler derinse günde üç kez tekrarlayın.

YANAKLARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN EGZERSİZ Bu egzersiz, ağzın dairesel kasının çalışmasını içerir. Yüz kaslarını kaldırmak yanaklarınızı şekillendirir ve göz altlarındaki çukurları doldurur. İşaret parmağınızı fotoğraftaki gibi yanaklarınızın üzerine yerleştirin. Ağzınızı da fotoğraftaki gibi yapın. Üst dudağınızla dişlerinizi kapatarak gerginlik oluşturmaya çalışın. Şaşkınlık ifadenizi elleriniz sabit bir şekilde 35 kez tekrar edin.

BURUN ŞEKİLLENDİRME İÇİN EGZERSİZ Burnunuzun ucunu işaret parmağınızla yükseltin. Üst dudağı aşağı çekerek burnun bükülmesini sağlayın. Burnunuzun ucunun parmağınızı nasıl ittiğini hissedeceksiniz. Bu egzersizi 40 kez yapın. yukarı doğru hareket ettirin. Her zaman parmağınızı burun ucunda hissetmeniz gerekir. Egzersiz burun ucunu daraltır, burun septumunu büken kası eğitir, böylece burnu hafifçe yükseltir ve daha kısa görünmesini sağlar.

DUDAK ŞEKİLLENDİRME İÇİN Dudaklarınızı sıkın. İşaret parmağınızla dudaklarınızın ortasına hafifçe bastırın. Dudaklarınızla bir kalem tuttuğunuzu düşünün. Parmağınızı yavaşça dudaklarından uzaklaştırın ve kalemin daha uzun olduğunu hayal edin. Kaslarda yanma hissi hissedene kadar dudaklarınızı gergin tutun. Bu başladığında, parmağınızın dudaklarının orta kısmı boyunca parmağınızla titreşimli hareketler yapın. 30'a kadar sayın. Düzenli olarak yapılırsa, bu egzersiz dudakları dolgunlaştırır ve üst dudaktaki kırışıklıkları yumuşatıyor.

AĞIZ KENARLARI İÇİN Bu egzersiz dudakları dolgunlaştırırken, burun kenarları, ağız kenarları çizgilerinin azalmasına yardımcı olur. Üst dudağınızı üst dişlerinizin üzerine doğru ağzınızı 'O' yaparak fotoğraftaki gibi gerdirin. İşaret parmaklarınızı ağız köşelerinize sabitleyin. parmaklarınızı çok yavaş şekilde aşağı doğru hareket ettirin. Daha sonra bu şekilde 30 saniye boyunca aşağı yukarı doğru hareket ettirin.

BOYNU GÜÇLENDİRME EGZERSİZİ Bir elinizle fotoğraftaki gibi boynunuzu hafifçe tutun. Başınızı diğer tarafa çevirerek boynunuzun bir duvar gibi gergin olmasını sağlayın. Gözlerinizle yukarı doğru bakın. Diliniz burnunuza değdirmek ister gibi üstte doğru hareket ettirin. Bu ifadenizi 30 kez tekrarlayın. Aynı hareketi diğer elinizle diğer taraf içinde yapın. Omuzlarınızın üzerinden yukarı doğru bakın, yine 30 kez tekrarlayın. Bu egzersiz kasları güçlendirmeye ve kafalarımızı dik tutmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, boyun derisinin düzgünleşmesine ve sıkılaştırılmasına yardımcı olur.

YÜZÜ ZAYIFLATMAK İÇİN Ağzınızı açarak hem üst hem alt dudaklarınızı dişlerinizde yuvarlayarak açın. Ellerinizi çenenizin iki tarafına yerleştirin ve yavaşça yüzünüzün kenarları boyunca yukarı doğru kaydırın. Yüzünüzün sol ve sağ tarafında yanma hissi hissedene kadar yukarıya doğru bakın ve devam edin. 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Bu egzersiz, tüm yüz kaslarını sıkılaştırır.

ÇİFT ÇENEDEN KURTULMAK İÇİN Dümdüz oturun ve çenenizi kaldırın. Dudaklarını kapat ve dişlerini göstermeden genişçe gül. Ellerinizi boynunuzun etrafına köprücük kemiğinin üzerindeki tabandan sarın ve cildi hafifçe aşağı çekin. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin. Başınızı eğin boyun ve çene kaslarında kuvvetli bir gergşnlik hissedene kadar geriye doğru eğin. 3'e kadar sayın ve başlangıç konumuna geri dönün. 35 tekrar yapın. Bu egzersiz boyun ve çene hattını güçlendirmek için oldukça etkilidir ve çift çeneyi önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.