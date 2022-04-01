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Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız... Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz yerken nelere dikkat etmeliyiz?

01.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan en lezzetli yağlı tohumlar arasında yer alan fakat lezzetli olduğu kadar da sağlığımızı destekleyici etkilere sahiptir. Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız... Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz yerken nelere dikkat etmeliyiz?

Ceviz, besin değerleri açısından lifler, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı yağlar içerdiği için son yıllarda süper besin olarak tanımlanıyor. Ceviz, tadı ile de en çok tercih edilen yağlı tohumlar grubuna giriyor. Kuruyemiş sınıfında değerlendirilen cevizin vücut üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunuyor. Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor. Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

CEVİZİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Omega-3 açısından en zengin yemiş olarak kabul edilir. Yüksek Omega-3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.

Ceviz düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeler, kalp-damar sağlığını destekler.

Ceviz tokluk hissi yaratarak kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

Cevizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Birçok kozmetik firması cilt ürünlerinde cevizden yararlanmaktadır.

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En güçlü antioksidan olarak kabul edilen melatonin, bireylerin rahat uyumasına ve rahatlamasına yardımcı olur. Ceviz, melatonin için iyi bir kaynak olarak kabul edilir. Melatonin içeriği sebebiyle, hücre yenilenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde de etkilidir.

Ceviz, optimum kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını destekler.

Sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.

Cevizde bulunan çinko, selenyum, magnezyum gibi önemli minareler bağışıklık ve sinir sistemimiz açısından oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalarda İlerleyen yaşlarda alzheimer riskini azalttığı ortaya çıkmıştır.

CEVİZİN ZARARI VAR MI?

Cevizin bilinen bir zararı bulunmamaktadır. Fakat tüketim miktarında aşırıya kaçarsanız kalorisi yüksek olduğu için kilo alımına sebebiyet verebilir.

Yağ oranı yüksek olduğu için yine aşırı tüketiminde ishal problemine yol açabilir.

CEVİZ NE KADAR VE NASIL TÜKETİLMELİ?

Sağlığımızı korumak amacıyla her gün 2 tam ceviz (ister yaş ister kuru ceviz olarak) tüketilmesinde sakınca yoktur. Enerji içeriği yüksek bir besin olduğu için tüketim miktarlarında aşırıya kaçmamak gereklidir.

Cevizi ister sabah kahvaltılarınıza ister ara öğününüzde yoğurdunuzun içine isterseniz de ana öğünlerinizde salatanıza koyarak rahatlıkla tüketebilirsiniz.


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