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    4. Bu zeka testini sadece zeki olanlar geçebiliyor! Yüzde 17'lik dilime gerebilecek misiniz? Katılımcıların yüzde 83'ü başarısız oluyor!

    Bu zeka testini sadece zeki olanlar geçebiliyor! Yüzde 17'lik dilime gerebilecek misiniz? Katılımcıların yüzde 83'ü başarısız oluyor!

    23.11.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick'in 2005'te bulduğu IQ testi başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medyada yeniden gündem oldu. Üç soruluk bu testi yalnızca dikkatli ve zeki olanlar geçebiliyor. Bakalım siz yüzde 17'lik dilime gerebilecek misiniz? İşte, sosyal medyada gündem olan o zeka testi...

    'Dünyanın en kısa IQ testi' olarak bilinen üç soruluk test görenleri zorluyor. Profesör Frederick'in testinin çok sayıda şirket ile ve kamu kuruluşları tarafından da uygulandığı biliniyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick testi 3 bin katılımcıya tamamlattığında, yalnızca yüzde 17'si tam not (3/3 puan) almayı başarabildi. Başka bir deyişle katılımcıların yüzde 83'ü bu testte başarısız oluyor.

    TÜM DİKKATİNİZİ VERİN!

    İlk soru:

    1 beyzbol sopası ve 1 topun toplam maliyeti 1.10 dolardır. Sopa, toptan 1 dolar daha pahalı ise topun fiyatı ne kadardır?

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    İkinci soru:

    5 makine, 5 düğmeyi, 5 dakikada üretiyorsa; 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?

    999

    Üçüncü soru:

    Nilüfer yapraklarının bulunduğu bir gölde, yapraklar her gün bir önceki güne oranla iki kat büyümektedir. Nilüfer yapraklarının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürüyorsa, gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürmektedir?

    44

    PROFESÖR FREDERICK SORULARIN YANITINI AÇIKLADI

    Prof. Frederick'e göre ilk sorunun yanıtı 5 cent. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Frederick durumu şöyle açıklıyor:

    "Eğer sopa ve topun toplam maliyeti 1 dolar 10 cent, sopa daha pahalı ve aralarındaki fiyat farkı da 1 dolar ise; sopanın fiyatı 1 dolar 5 cent, topun fiyatı da 5 cent olmalı."

    98

    İşte o formül:

    Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklemi x+(x+1)=1.1 şeklinde yazabiliriz.

    Arsından sırasıyla:

    2x + 1 = 1.1

    2x = 1.1 - 1

    2x = 0.1

    x = 0.05

    İkinci sorunun yanıtı ise şu şekilde:

    5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa; her bir makine, 5 dakikada 1 düğme üretiyordur. Bu nedenle 100 makine de 100 düğmeyi 5 dakikada yapar.

    Üçüncü sorunun cevabı:

    Prof. Frederick yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

    "Gölün tamamen nilüfer yapraklarıyla kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun, (her gün iki kat büyüdükleri göz önüne alındığında) gölün tamamını kaplayabilmeleri için "bir gün önce gölün yarısını kaplamış olmaları gerekir. O halde, gölün tamamı 48. günde kaplanıyorsa; 48 - 1 = 47. gün, gölün yarısı nilüfer yapraklarıyla kaplanır. Zira yaprakların kapladığı hacim her gün bir önceki güne kıyasla iki kat büyümekte ve gölün tamamını kaplamaları için, bir gün önce yarısını kaplamaları gerekmektedir."

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