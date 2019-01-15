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"Budaklı kaplıcası, adeta fotoğraf stüdyosu gibi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayanlar, kış mevsiminde ahırda besledikleri büyükbaş hayvanlarıyla atlarını belli aralıklarla köydeki kaplıcaya götürüp temizlenmelerini sağlıyor - Çevresi karla kaplı kaplıcanın sıcak suyunda uzun bir süre bekletilen manda ve atlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor - Ziyaretçilerden Ebru İnan: - "Kaplıcada yıkanan manda ve atlar, buhar ve sisle çok güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Zaten burada çekilen birçok fotoğraf uluslararası dallarda ödül almış. Adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi, çok beğendik. Bu tür doğal güzelliklerin yapısı bozulmadan korunması ve turizme kazandırılması lazım"

BİTLİS (AA) - ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada temizleniyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye 7 kilometre mesafedeki köyde yaşayanlar, soğuk kış günlerinde 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atların temizlenmesini sağlıyor.

Fotoğraf tutkunları da hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için köye geliyor.

Fotoğraf çekmek için kaplıcayı ziyaret edenlerden Ebru İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi yerleri ve doğal güzellikleri görmek için 5 günlük gezi programı kapsamında Bursa'dan geldiğini söyledi.

Güroymak ilçesindeki kaplıcayı da görmek ve fotoğraf çekmek istediğini anlatan İnan, "Kaplıcada yıkanan manda ve atlar, buhar ve sisle çok güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Zaten burada çekilen birçok fotoğraf uluslararası dallarda ödül almış. Adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi, çok beğendik. Bu tür doğal güzelliklerin yapısı bozulmadan korunması ve turizme kazandırılması lazım." dedi.

Yusuf Yıldız da değişik organizasyonlarla Türkiye'nin birçok yerine giderek fotoğraf çektiğini belirtti. Geçen yıl 5 kişilik bir ekiple Güroymak'a gelerek fotoğraf çektiğini anımsatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Çektiğimiz fotoğrafların etkisiyle bu yıl 18 kişilik ekiple zevkli bir tren yolculuğuyla geldik. Budaklı kaplıcası ender yerlerden birisi. Doğu Ekspresi'nin Kars ve Erzurum turizmine büyük katkısı var. Van Gölü Ekspresi'nin de Bitlis, Muş, Van, Bingöl, Ağrı ve Hakkari turizmine büyük katkı sağlayacağını tahmin ediyorum çünkü bu illerin önemli turizm değeri var."

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaplıca Manda

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