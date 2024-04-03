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Buğra Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.04.2024 20:19
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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kavuncu "İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkisi olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türk milletinin sorularını dile getirmeye, var gücümle Türkiye için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Buğra Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada istifa haberini duyurdu. Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayarak "Bundan sonraki süreçte İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türk milletinin sorunlarını dile getirmeye var gücümle Türkiye için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Buğra Kavuncu istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart yerel seçim sonuçları gösterdi ki, büyükşehirlerde yarış genelde iki parti arasında geçmiş ve seçmen istediği adaya oy vermekten çok, istemediği parti ya da aday kazanmasın diye karşısındaki en güçlü adaya yönelmiştir. Bir diğer durum ise daha önce ittifak yapılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikardır. Katı bir ideolojik görüşü olmayan, makul ve hayatın gerçekleriyle yüzleşerek ona göre politika belirleyen merkeze konumlanacak bir partinin varlığını devam ettirmesi için yerel yönetimlerde iddia ortaya koyması önemlidir. Aksi halde başka bir partinin aparatı haline gelme riskini taşımaktadır. Seçim sonuçları bunu bir kez daha tescil etmiştir.
Bilindiği üzere partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde İstanbul adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bir gelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim.

Alınan karar sonrası çalışmalarına başladım ve daha iyi bir belediye başkanı olacağım iddiasıyla seviyeyi düşürmeden, projelerimi anlattım. Eleştirilerimi sıraladım. Hatta eleştirilerimi beğenmeyen ve yetersiz bulan da oldu, kamuoyundan dozu çok kaçırdığımı dile getiren de oldu. Kimisi boşuna çok çalışarak kendimi hırpaladığımı kimisi ise kasıtlı olarak çalışmadığımı iddia etti. Bütün bunlara rağmen, ben partimin adını en onurlu şekilde inandığım ve doğru bulduğum şekilde ayakta tutmaya çalıştım ve mücadele ettim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçta tamamladığımızı kabul etmek zorundayız.

Tüm bu şartlar altında ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkisi olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.
Özellikle parti içinde şahsıma yönelen bazı eleştirileri de cevaplamam gerekirse; seçim akşamı almış olduğum istifa kararımın, Genel Başkanımızın pazartesi günü yapacağını duyurduğu açıklamanın ardından duyurulması hususunda çalışma arkadaşlarımızla görüş birliği oluştu. Bundan ötürü de bu açıklamayı bugüne bıraktığımı ifade etmeliyim.

Başta İstanbul İl Başkanımız Yücel Çoşkun olmak üzere, bu süreçte arkamda durma ve çalışma konusunda vicdanı rahat olan İstanbul il ve ilçe teşkilatımıza, bütün yol arkadaşlarıma ve özellikle İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Akyüz nezdinde bütün gençlik kollarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türk milletinin sorularını dile getirmeye, var gücümle Türkiye için çalışmaya devam edeceğim."


Yerel Seçim 2024


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