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Bugün BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı?

02.05.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bayramda evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar "Bayramda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı?" sorusunu merak ediyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs itibariyle idrak ediyor. Peki bugün BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Bugün BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı?

Vatandaşlar tarafından "Bayramda marketler açık mı?" sorusu merak ediliyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayını uğurladık. Vatandaşlar bayram ziyaretine giderken ya da misafir ağırlamadan önce market ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Peki bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi gününde kapalı olacak. Fakat yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ!

Zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri şöyle olacak;

BİM bayram çalışma saatleri:

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

ŞOK market bayram çalışma saatleri:

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

A101 bayram çalışma saatleri:

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Migros bayram çalışma saatleri:

Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi beklenmekte. Ancak marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmekte.

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