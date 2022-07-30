Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji 30 Temmuz 31 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu tahminleri!

30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. 30 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklığının bir hayli yüksek seyretmesi bekleniyor. Peki 30,31 Temmuz hava nasıl olacak? 30 Temmuz, 31 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hafta sonu hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin,

Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 34°C

Az bulutlu

ÇORUM 13°C, 32°C

Az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 11°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



