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Bugün kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 17 Mart 2022 ne kandili?

17.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünün kandil olup olmadığı merak ediliyor. Üç aylara girilmesinin ardından mübarek Ramazan ayı da yaklaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu tarihler arasında yer alan 17 Mart Perşembe gününün anlam ve önemi merak ediliyor. Peki bugün kandil mi, bugün ne kandili? Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 17 Mart 2022 ne kandili? İşte merak edilenler...

Bugün kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 17 Mart 2022 ne kandili?

Her sene düzenli olarak idrak edilen kandil günleri bu sene de mübarek ayların gelmesiyle idrak ediliyor. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kandil günleri, dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Peki bugün kandil mi, ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün yani 17 Mart 2022 Perşembe gününde Berat Kandili idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Berat (Berâet) kelimesi, Arapça'da temize çıkma anlamına gelmektedir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle de Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmiştir.

Konuyla ilgili Hazreti Muhammed, şöyle buyurmaktadır; "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim."

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelmekte olan Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanı sıra affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırmaktadır.

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