BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

Bugün okulların tatil olup olmadığı merak konusu olurken birçok öğrenci ve veli internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Olumsuz hava koşulları uyarıları art arda geldi. Okullara tatil kararı gelip gelmediği ile ilgili araştırmalar hız kazanırken birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki, bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar için kar tatili açıklaması var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Zonguldak'ta okullar tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

5 GÜN BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?







