BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Aralık 2023 Pazartesi okul var mı, valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

Bugün okullar tatil mi? Hem kar yağışları hem de okulların tatil olup olmadığına dair arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bugün bazı illerde kar yağışı birçok ilde de sağanak yağış etkili olacak. İşte 4 Aralık 2023 Pazartesi günü hava durumu ve okulların durumuna dair bilgiler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor."





