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  4. BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2023 Marmaray, metrobüs, metro ve tramvaylar bedava mı? Yeni yılın ilk günü toplu taşımada son durum!

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2023 Marmaray, metrobüs, metro ve tramvaylar bedava mı? Yeni yılın ilk günü toplu taşımada son durum!

01.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermediği yeni yılın ilk günü ve resmi tatil olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay kullanacak olan kişiler araştırma yapmaya başladı. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2023 Marmaray, metrobüs, metro ve tramvaylar bedava mı? İşte yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2023'te toplu taşımada son durum...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2023 Marmaray, metrobüs, metro ve tramvaylar bedava mı? Yeni yılın ilk günü toplu taşımada son durum!

Toplu taşıma ücretsiz mi, sorusunun yanıtı 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro ya da tramvay kullanacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Yeni yılda toplu taşıma çalışma saatleri İstanbullu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanan bir diğer konu oldu. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2023 Marmaray, metrobüs, metro ve tramvaylar bedava mı? İşte detaylar...

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1 OCAK 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN’ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücretsiz ulaşım hakkı 1 Ocak saat 00.00’da başlayacak ve 2 Ocak saat 00.00’a kadar devam edecek.

1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

MARMARAY, METRO, METROBÜS VE TRAMVAY BEDEVA MI? (1 OCAK 2023)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için sefer sayılarını arttırdı. 1 Ocak 2023 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

TOPLU TAŞIMA ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek.

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