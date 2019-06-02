KADIN

Bulaşık makinenize limon dilimi koyduğunuzda bakın neler oluyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 02.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kullanılmış limonları çöpe atmadan önce bulaşık makinesine koymayı düşündünüz mü? Tuhaf gelebilir ancak bakın limonu bu şekilde kullanmak ne işe yarıyor?

Bulaşık makinenize limon dilimi koyduğunuzda bakın neler oluyor?

Yemeklerimize, salatalarımıza güzel aroma veren limonların kullandıktan sonra bile faydası bitmiyor. Limon suyunun kokuyla mücadele ettiği ve her şeyi temizlediği bir sır değil, peki bunu nasıl yapacaksınız?

limon

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor. Uygulaması ise oldukça basit. Yarım limonu en üst rafa yerleştirin. Ve makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.

limon4

Kimyasal olmayan doğal bir ürünün yaptıkları sizi biraz şaşırtabilir. Limonun sadece bulaşıkların iyi yıkadığını değil, güzel bir koku da bıraktığını göreceksiniz.

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