Bulaşık makinesinin sağladığı tasarrufu maksimuma çıkaracak bakım ve kullanım ipuçları

Günlük hayat oldukça yoğun ve stresli. Bir de bulaşıklarla uğraşmaya hiç gerek yok. Ancak bulaşık makineleri, düşük performans gösterdiğinde hem daha fazla enerji harcıyor hem iş yükünü arttırıyor. Eğer siz de bulaşık makinenizin optimum performans sergilemesini ve tasarruf etmesini istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için araştırdığımız ipuçlarını uygulayabilir, tasarruf yapmanızı sağlayacak ürün önerilerini güvenle satın alabilirsiniz.

Bulaşık makinesi neden iyi yıkamaz?

Bulaşık makinesinden kirli çıkan bulaşıklar, tekrar yıkanmaya ihtiyaç duyar. Bu da daha fazla su, deterjan ve enerji kaybı anlamına gelir. Ancak makineniz yüksek performans göstermiyor diye hemen değiştirmeyi düşünmeyin. Bazı hatalar, makinenin çalışma performansını olumsuz etkileyebilir. Bu hatalardan en yaygın olanı tuz ve parlatıcı kullanmamak. Tuz, kireçli şebeke suyunu yumuşattığı için oldukça önemli. Parlatıcılar ise makinenin performansını arttırır. Bu nedenle tablet deterjan kullansanız da tuz ve parlatıcıyı ihmal etmemelisiniz. Bir diğer hata ise bulaşıkları yanlış yerleştirmek. Düzgün yerleştirilmeyen bulaşıklara su ve deterjan yeterince ulaşamayacağı için sonuç hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca makinenin kapasitesinden fazla bulaşık yerleştirmemelisiniz. Bu durum da makineye zarar verir. Kireç nedeniyle tıkanan fıskiyeler de yeterli suya ulaşamadığı için bulaşıkları tertemiz yapamaz. Bulaşık makineniz yeterince iyi performans göstermiyorsa filtreleri de kontrol etmelisiniz. Yağlanmış, yemek artıklarıyla dolu makine filtreleri de kirli bulaşık anlamına gelir.

Bulaşık makinesinin performansını arttırmak için neler yapılabilir?

Optimum performans için bulaşık makinesinin temiz olması gerekir. Bulaşık makinenizi temizlemek için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz:

Bulaşık makinesindeki tüm rafları çıkarın ve raflarda ya da makine içinde yemek artıkları varsa temizleyin.

Makinenin filtresini çıkarın. Eğer yağlıysa iyi bir yağ çözücü ile filtreyi güzelce temizleyin.

Ardından makinenin raflarını tekrar yerleştirin.

Üst kısma bir kase içinde beyaz sirke koyun.

Makineyi boş bir şekilde ve en yüksek sıcaklıkta kısa programda çalıştırın.

Program bittikten sonra kaseyi çıkarın ve makinenin kapağını açık bırakarak soğumasını sağlayın.

Son olarak soğuyan makinenin alt tabanına bir avuç karbonat dökün ve yine yüksek sıcaklıkta kısa programda çalıştırın.

Bu pratik yöntemle makinenizi tertemiz yapabilirsiniz. Böylece temiz makinenizle pırıl pırıl bulaşıklara kavuşabilirsiniz. Bu yöntemin yanı sıra makine temizleyicilerle de bulaşık makinesini kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız kaliteli deterjanlarla da bulaşık makinesinin performansını arttırabilirsiniz. Haydi gelin, sizin için seçtiğimiz en iyi bulaşık makinesi temizleyici ve bulaşık deterjanı önerilerine birlikte göz atalım.

1. En zorlu kirleri kolayca temizleyen Domol Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sizin için seçtiğimiz ilk önerimiz olan Domol Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, düzenli kullanımda bulaşık makinesinin ömrünü uzatıyor. Ürün; en zorlu bölgelerdeki lekeleri, kiri ve yağı yok ederek makinenin performansını artırıyor. Makinenin kapağını ve filtresini kirden arındıran temizleyici, ilk günkü gibi parlak görünmesini sağlıyor. Derinlemesine temizlik yapmanıza yardımcı olan ürün, bulaşıkların kokmasını da önlüyor. Üstelik, bulaşıklarınızın tertemiz olmasına imkan tanıyor.

Bulaşık makinenizin bakımı için gereken tüm desteği sunan Domol Bulaşık Makinesi Temizleyicisi hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.

2. Tek yıkamada mükemmel sonuç veren Finish Quantum Ultimate

Su tasarrufu yapmanızı sağlayacak Finish Quantum Ultimate, uzun saatler beklemiş bulaşıkları sudan geçirmenize gerek duymadan tertemiz yapıyor. Özel cam aşınma karşıtı formülü sayesinde hassas bulaşıkların çizilmesini önlüyor. İçeriğindeki likit powerball ile bulaşıkların ilk günkü parlaklığını korumasına yardımcı olurken power jel ile en zorlu yağları ve kirleri tek yıkamada sorunsuz temizliyor. Makineyi ve filtreyi koruyan formülü sayesinde bulaşık makinesinin kullanım ömrünü uzatıyor.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanıza yardımcı olacak Finish Quantum Ultimate'i sipariş etmek için buraya tıklayın.

3. Makinenin bakımını sağlayan Ersağ Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiyemiz olan Ersağ Bulaşık Makinesi Temizleyicisi; filtre ve su borularında yağ, kir ve yemek artıklarının birikmesini engelliyor. Bu sayede bulaşık makinesi her zaman yüksek performans gösteriyor. Bulaşıkların temiz ve parlak kalması için gereken tüm desteği sunan temizleyici, makinenin kullanım ömrünü uzatıyor. Ayrıca derinlemesine temizlenmesini sağlayan ürün, kötü koku oluşumunu da engelliyor. Ürünü 15 günde 1 kullanmanız ve kullanım sırasında bulaşık makinesini boş olarak 65 derecede çalıştırmanız tavsiye ediliyor.

Makinenize parlaklık katacak Ersağ Bulaşık Makinesi Temizleyicisi'ni sepete eklemek için sizi buraya alalım.

4. Pırıl pırıl bulaşıklar için Fairy Platinum

Sıradaki tavsiyemiz olan Fairy Platinum, zorlu yemek lekelerini ve kirleri tek yıkamada kusursuz şekilde temizliyor. Böylece aile ekonomisine katkı sağlıyor. Makinede yağ birikmesini önleyen ürün, yağlı filtrenin arınmasına yardımcı oluyor. Bu sayede bulaşık makinesinin performansını artırıyor. Hassas yüzeyleri koruyan formülü sayesinde cam ve gümüşün çizilmesini önlerken aynı zamanda parlaklığını korumasına da imkan tanıyor. Kapsüllerin içinde bulunan limon ise ferah ve taze bir koku sunuyor.

Hem bulaşıkları temizleyen hem makinenin bakımına yardım eden Fairy Platinum'u detaylı incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Kötü kokuları yok eden Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici; filtre, su borusu ve su pervanesi gibi görünmeyen yerlerde biriken yağ ve kireçleri derinlemesine temizliyor. Makineyi en ince ayrıntısına kadar kirden arındıran ürün, kötü koku oluşmasını engellerken limon kokusu ile ferahlık sunuyor. Bulaşık makinesinin bakımını sağlayarak yüksek performans göstermesine yardımcı oluyor. Ayrıca makinenin iç kısmının ilk günkü parlaklığını korumasına destek oluyor. Ürünün boş makinede 65 derecede kullanılması tavsiye ediliyor.

Maksimum hijyen sağlayan Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici hakkında bilgi almak ve ürünü sepete eklemek için sizi böyle alalım.

6. Kir ve yağı sorunsuz şekilde arındıran Pril Gold

Pril Gold, 12 etkili geliştirilmiş formülüyle kurumuş ve yanmış kirleri kolayca temizliyor. Hızlı çözünme özelliği ile düşük sıcaklıklarda bile mükemmel bir temizlik sunuyor. Yüzeylerde su kalıntısı bırakmayan ürün, bulaşıkların parlamasına yardımcı oluyor. Suda çözülen folyosu sayesinde çevre kirliliğini önlüyor. Cam ve desen koruma özelliği ile bulaşıkların çizilmesini ve yıpranmasını engelliyor. Kötü koku oluşmasına izin vermeyen ürün, ferahlık sağlıyor. Aynı zamanda bulaşık makinesinin bakımına da destek oluyor. Böylece makinenin kullanım ömrünün uzamasına katkıda bulunuyor.

Temizlik ve parlaklığı bir arada sunan Pril Gold'u satın almak için buraya tıklayın.

7. Bulaşık makinesinin ilk günkü gibi kalmasını sağlayan Green Clean Organik Makine Temizleyicisi

Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Green Clean Organik Makine Temizleyicisi; zamanla makinenin en zorlu bölgelerinde biriken kir, yağ ve kireci kolayca temizliyor. Böylece bulaşık makinesinin performansının artmasına yardımcı oluyor. Ürün, makinenin iç kısmının parlamasını sağlayarak her zaman yeni gibi görünmesine destek oluyor. Bulaşık makinesini en ince ayrıntısına kadar temizleyen ürün, kötü koku oluşumunu engelliyor. Ürün; paraben, klor, fosfat, parfüm, SLS ve SLES içermiyor.

Green Clean Organik Makine Temizleyicisi hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

