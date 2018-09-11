Bülent Ersoy'un eski hali görenleri şoke etti!

Özellikle Bülent Ersoy'un görünümüyle öne çıktığı arşivde bakın başka hangi ünlüler yer alıyor...

Yıllar sonra ortaya çıktı

1 / 87 Bülent Ersoy'un yılllar önce çekilmiş ve hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

2 / 87 80'li yıllarda havalimanında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan ünlü şarkıcı çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirmiş.

3 / 87 Ersoy''un yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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5 / 87 Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin safyalarına kimlerin konuk olduğunu. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Hafta Sonu Dergisi, Instagram

6 / 87 Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı " Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo’nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Fotoğraflar: Instagram

7 / 87 Özellikle bu pozda Kemal Sunal'ın oğluna yönelttiği sevgi dolu bakışlarına, Gül Sunal'ın takipçilerinden "Bir babanın oğluna bakışı" şeklinde yorumlar geldi.

8 / 87 Kemal Sunal ile Gül Sunal, 1974 yılında evlendi. Çiftin Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunuyor.

9 / 87 Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

10 / 87 Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

11 / 87 Ender Alkoçlar yıllar öncesine ait bu fotoğrafı "Eski günler... Gençlik günleri..." notu ile Instagram'da paylaştı...

12 / 87 Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce"Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

13 / 87 Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi. Geçmiş Bahar Mimozaları 1989 yılında TRT 1'de yayımlanmış olan, Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstlendiği Filiz Akın, Rutkay Aziz, Mehmet Günsur, Ceylan Palay ve Müşfik Kenter, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Psikolojik Türk dizisi.

14 / 87 Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü. FATİH ÜREK VİDEOLARI - HÜRRİYET TV

15 / 87 Beypazarı’nda dünyaya gelen ve sinemaya tamamen tesadüf sonucu başlayan Türk sinemasının ‘Kolejli Kızı’ Filiz Akın, filmleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

16 / 87 Türk müziğinin tartışılmaz en iyi yorumcularından olan Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu.

17 / 87 Filmlerde figüranlık yaptı, annesinin (Münevver Girik) yanında henüz 13 yaşında sinemayla tanıştı. Kısa sürede zirveye çıktı. O yıllarda setlerde ünlü de olsanız kendi makyajınızı kendiniz yapardınız (1965).

18 / 87 Sanatçılar arasındaki dayanışmaya her zaman rastlarız. İşte yine böyle bir anı ve Erol Evgin, stüdyoda Ersan Erdura’ya vokal yapıyor (1982).

19 / 87 Ajda Pekkan, Durul Gence ile birlikte Ajda Pekkan&Durul Gence Beşlisi olarak sahneye çıktı (1969).

20 / 87 Caddebostan Maksim Gazinosu’nun ışıklı neonu. Kadroda kimler yok ki! Assolist Emel Sayın. Alt kadrosunda ise Göksel Arsoy, Sezen Aksu, Recep Kaymak, Meral Zeren, Zeki Alasya ve Metin Akpınar var. Hey gidi günler, hey gidi gazinolar (1981).

21 / 87 ‘Panter Emel’ lakaplı Emel Yıldız, birçok ünlü oyuncuyu Türk sinemasına kazandırdı. Bunlardan birisi de Fatma Girik’ti (1988).

22 / 87 Yakınlarının ‘Kara kuru Nükhet Duru’ diye takıldığı Nükhet Duru, bu yakıştırmaya her zaman güler yüzüyle karşılık vermesini bilirdi (1977).

23 / 87 Birlikte birçok film çeken Perihan Savaş ile Mesut Engin, 1973 yılında kamera karşısına geçtikleri ‘Yedi Evlat İki Damat’ filminde (1973).

24 / 87 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar’ın daha önce evlenip boşandığı için tacı elinden alındı. Bir anda herkesin merak ettiği birisi haline gelen Avşar, İzmir Fuarı’na gitti ve Uğur Böcekleri ile birlikte sunuculuk yaptı (1983).

25 / 87 Orhan Gencebay ile Sevim Emre aşkının ilk yılları... O zamanlar oğlu Altan’ın annesi Azize Gencebay’dan boşanmak üzere olan Gencebay, hiçbir yere Emre’siz gitmiyordu (1976).

26 / 87 1984’teki ‘Fahriye Abla’ filmini ve Müjde Ar’ın hamamdaki sahnelerini hatırlamamak mümkün mü?

27 / 87 Ahmet Muhip Dranas'ın aynı adlı şiirinden Yavuz Turgul tarafından uyarlanan 1984 tarihli Fahriye Abla adlı film bir döneme damgasını vurdu.

28 / 87 İBRAHİM TATLISES- GÜLŞEN TATLI- Şanlıurfalı şarkıcı İbrahim Tatlıses, çocukları Ahmet, Gülşen, Gülden ve kardeşi Hüseyin’le memleketindeki dünyaca ünlü Balıklı Göl’de hatıra fotoğrafı çektirirken (1980).

29 / 87 İzmir Fuarı’nda program yapan sanatçılar, gündüzleri Efes Oteli’nin havuz başında toplanırlar, aralarında şakalaşırlardı. İşte yine böyle bir günde Şükrü Birant, Sadri Alışık ve Ahmet Sezgin bir araya gelip Ahmet Özhan’ı karga tulumba havuza atmaya çalışıyorlar (1977).

30 / 87 Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

31 / 87 ‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi

32 / 87 Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı (1970’lerin sonu).

33 / 87 Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

34 / 87 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, sanatçılara ayrı bir önem verirdi. Çankaya Köşkü’nde yapılan resepsiyonlara birçok ünlü sanatçıyı davet eden Korutürk, onlarla sohbet eder, şiltler sunardı (1978).

35 / 87 Bir gazino kulisi. Ümit Tokcan, yine sazını eline almış, aynı gazinoda sahneye çıkan arkadaşı Mustafa Sağyaşar’a yeni derlediği türküsünü dinletiyor (1976).

36 / 87 Cazip tekliflere daha fazla dayanamayan Muazzez Abacı, Ankara Radyosu’ndaki görevinden ayrılarak İstanbul’a geldi. Kendisine yardımcı olanlardan birisi de her ne kadar rakibi de olsa Gönül Yazar’dı (1976).

37 / 87 TRT’ye parodiler çeken Levent Kırca ve Ali-Ayşegül Atik çifti, bu defa bir ameliyat skecinin hazırlıklarını yapıyorlar (1979).

38 / 87 Nükhet Duru, bir döneme damgasını vuran ‘Beş Yıl Önce On Yıl Sonra’ grubu ile bir yazlık gazinoda program yapıyor (1984).

39 / 87 O yılların en ünlü sanatçılarından olan Orhan Gencebay’ı bir film çekimi sırasında yakalayan çocuklar, hemen etrafını sarıp onu daha yakından görme fırsatı buldular (1975).

40 / 87 Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).

41 / 87 Filmin adı ‘Şoför’... Dönemin arabesk kralı Orhan Gencebay’ın bol şarkılı filmlerinden en çok ilgi görenlerinden. Başrolün kadın kahramanı Hülya Avşar, Orhan Baba’nın omuzlarında (1986).

42 / 87 Yakın çevresi “Paşam aman böyle şeyler yapma, Türk halkı bunları kaldıramaz” diye uyarsa da, o sahnedeki yeniliklerini sakınmadan hayata geçirdi. Kulaklarda o billur sesinin yarattığı keyifler, gözlerde ise Paşa’nın mini eteği, dizlerinin üzerine kadar çıkan apartman topuklu çizmeleri... Yakın çevresinin söylediği tepkiler de olmadı.

43 / 87 Günümüzde yuvasını kurmuş, anne olmuş ve de kayınvalideliğe hazırlanan Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan’la aynı filmde buluşmuştu. ‘Gülşah Küçük Anne’ sinemalarda büyük ilgi görmüştü.

44 / 87 Bu ne ekmek kuyruğu, ne benzin kuyruğu... Bu bir sinema kuyruğu... 60’lı yılların başı. Turgut Özatay ve Aysel Tanju’nun oynadığı ‘Hancı’ filmi, Ankara Gölbaşı Sineması’nda kapalı gişe gösteriliyor. Biletler karaborsada.

45 / 87 Bir dönem içtikleri su bile ayrı gitmezdi aynı bisiklette gördüğünüz Nilüfer’le Kayahan’ın. Nilüfer 1984’te Kayahan’ın ‘Kar Taneleri’ni seslendirdi. Sonra daha birçok eserini. Ama araya dargınlık girince Kayahan ona şarkılarını yasakladı.

46 / 87 Pop müziğimizin ikonu, süper starı Ajda Pekkan... Her zaman bakımlı, her haliyle güzel...

47 / 87 Pop müziğimizin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte... Gözlerinde siyah gözlükleri ve eli cebinde. Aklında ise dersler değil, müzik var. Aksu’nun İzmir’deki belediye otobüslerinde bağıra çağıra şarkılar söylediği yıllar.

48 / 87 Emel Sayın sahneye çıkmak için kulis odasından ayrılırken, kulağına bir fıkra anlatarak ona moral veren kişi Müjdat Gezen’den başkası değil.

49 / 87 Sinemamızın ‘Hırçın Kız’ı Gülşen Bubikoğlu, bir dönemin aranılan yıldız oyuncularından birisiydi.

50 / 87 Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.

51 / 87 Macera filmlerinde asla dublör kullanmayan, ölüme meydan okuyan Cüneyt Arkın’ın bir apartman balkonunun kenarında gezerken ayağının kayıp ölümün soğuk nefesini hissettiği anın fotoğrafı.

52 / 87 Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar yılı tiyatro sahnelerinde de, film setlerinde de ayrılmadı hiç. Bu fotoğraf da bir tatilde çekildi. Akpınar, havuzdan çıkan Alasya’ya bornozunu tutuyor.

53 / 87 Pop müziğin iki divası, Ajda Pekkan ile Nükhet Duru. Şarkıları, albümleri, sahne programlarıyla rakiptiler elbette. Ama özel hayatlarında da dosttular.

54 / 87 1960’ların ilk yarısında Zeki Müren’in İstanbul sahnelerindeki en büyük rakibiydi Adnan Pekak. Bugün yaşı 40’ın üzerinde olanlar onu ve şarkılarını hatırlayacaklardır. Pekak’ın yanındaki ise o dönemin ünlü oryantali Aysel Tanju.

55 / 87 ‘Boş Ver Arkadaş’la bir anda zirveye çıkan İlhan İrem’in plaj sefası.

56 / 87 Temmuz 2000’de ‘Balalayka’ filminin çekimine giderken uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ı unutmak mümkün değil. ‘Melek Şaban’ her zaman yüreğimizde.

57 / 87 Türk sinemasının unutulmaz aktörü Sadri Alışık, 60’ların ikinci yarısında Saner Film’e çektiği ‘Turist Ömer’ serisiyle Türkiye’nin sevgilisi oldu.

58 / 87 Bir dönemin ünlü assolisti Harika Avcı, sanat dünyasına adım attığı ilk yıllarda bir hayli kiloluydu.

59 / 87 80’lerin başında müthiş bir iradeyle rejime giren Zerrin Özer, leopar desenli mayosuyla bu pozu verirken ne kadar mutlu ve neşeli.

60 / 87 Mavi Mavi’ filminde başrolü oynayan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, filmdeki en çok ses getiren sahnede. Bu sahne, ilginçtir, tam 15 kez tekrarlandı!

61 / 87 “Soyadımla her zaman gurur duyuyorum” diyen Seren Serengil, bir dönemin en ünlü oyuncularından olan babası Öztürk Serengil’in kucağında. Seren henüz 6 yaşında. Baba kızın mutluluk pozu bu (1976).

62 / 87 ‘Kamalı Zeybek’ filminde Nebahat Çehre’ye evlilik teklifinde bulunan Yılmaz Güney, kısa süre içinde muradına erdi ve onunla nikah masasına oturdu (1966).

63 / 87 Ancak bu mutluluk bir buçuk yıl sürdü.

64 / 87 1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.

65 / 87 Meslek hayatına dansöz olarak başlayan Sibel Can'ın gençlik yıllarından..

66 / 87 Minik Serçe, Edith Piaf'ın hayatını konu alan Kaldırım Serçesi adlı kitabı okuyor.

67 / 87 Türk sinemasının "Sultan'ı Türkan Şoray yıllar önce.

68 / 87 Genç kuşaklar Fatma Girik'i belki de hiç böyle görmedi.

69 / 87 Gözlüklü Süperstar. Ajda Pekkan

70 / 87 Manço'yu kısa saçları ve sakalsız- bıyıksız haliyle tanımak pek kolay değil.

71 / 87 Bir dönemin gazinocular kralı Aslan, o dönemin en gözde assolistlerinden Emel Sayın ile.

72 / 87 ATIF YILMAZ-TÜRKAN ŞORAY- DENİZ TÜRKALİSinemanın üç ustası birlikte.

73 / 87 Aytaç Arman, Kadir İnanır ,Zeki Müren,Barış Manço , Nilüfer ,Türkan Şoray , Emel Sayın,Gülşen Bubikoğlu...

74 / 87 MÜZEYYEN SENAR Türk sanat müziğinin usta ismi yıllar önce..

75 / 87 Emel Sayın köpeğiyle birlikte.

76 / 87 Bülent Ersoy

77 / 87 Emel Sayın eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar

78 / 87 Geçmişte dergi kapaklarını süsleyen ünlülerden biriydi Filiz Akın.

79 / 87 O bir zamanların en yakışıklı aktörlerindendi

80 / 87 TÜRKAN ŞORAY- RÜÇHAN ADLI Onların aşkı da bir döneme damga vurdu.

81 / 87 MÜJDE AR 1970'li yılların en güzel yıldızlarından biriydi.

82 / 87 Emektar aktör yıllar önce bir kavga ile magazin basınına konu olmuştu.

83 / 87 O dönemde basında çıkan haberlere göre Hun ve sevgilisi ile birlikte otomobilde otururken İstinyeli gençlerin saldırısına uğramıştı. Hun olay yerinde hızla uzaklaşırken gençlerin attığı taşlar yüzünden otomobili de hasar görmüştü.

84 / 87 Gülben Ergen, mesleğe manken olarak başladı. Sonra sahneye çıktı, ardından da oyunculuk geldi.

85 / 87 Feriköy´de bir film çekimi sırasında artistleri seyretmek için toplanan Roman kadınlar Nazan Şoray´a lafatıp "Sen de bizdensin" diye seslenince olanlar olmuştu.

86 / 87 Şoray ile çekimi izleyen kadınlar arasında yaşanan arbede sette çalışanlar tarafından sona erdirildi.