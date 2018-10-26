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Bulgaristan’da düzensiz göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Mladen Marinov: - “Düzensiz göçün azaltılmasına yönelik son derece olumlu sonuçlar alıyoruz”

SOFYA (AA) - Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye'den Bulgaristan'a "düzensiz göçün azaltılmasına yönelik son derece olumlu sonuçlar aldıklarını" söyledi.

Mladenov, parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ortak kara sınırında 236 kilometrelik tel örgünün inşa edilmesi ve sınır polisi sayısının artırılmasıyla 2018'de düzensiz göçmen geçişlerinin azaldığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal ve lojistik yardımı ile Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yasa dışı geçişlerde düşüş kaydedildiğine işaret eden Marinov, göçmen trafiğinin Yunanistan'a doğru yön değiştirdiğini aktardı.

Marinov, 2018'in başından bu yana Türkiye ile ortak kara sınırında ülkeye giriş yapmaya çalışan 3 bin 122 kişinin engellendiğini bildirdi.

Bakan Marinov, Kapıkule-Kapitan Andreevo gümrük kapıları bölgesinde Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırlarının birleştiği noktada kurulan Üçlü Koordinasyon Merkezi sayesinde düzensiz göçle mücadelenin çok daha etkin yürütüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan düzensiz göç Mücadele sınır

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