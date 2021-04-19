Bulut Teker kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star Tv'de başlayan Kağıt Ev dizisinin Melisa'sı Bulut Teker, gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Çocuk oyuncu Bulut Teker'in yaşı ve hayatı merak ediliyor. Peki, 2012 yılında dünyaya gelen Bulut Teker kimdir? İşte, ayrıntılar...

BULUT TEKER KİMDİR?

Bulut Teker Star Tv'de başlayan Kağıt Ev isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. 19 Eylül 2012 yılında dünyaya gelen Bulut Teker, çocuk oyuncu İngilizce eğitimi almakta ve basketbol kursuna gitmektedir. Bulut Teker daha önce reklam filmlerinde kamera karşısına geçmiştir. İlk olarak Vakıfbank reklamı ardından ise Getir reklamında yer almıştır. Ayrıca, Arka Sokaklar adlı dizide de rol almıştır. Minik oyuncu Bulut Teker, Hande Aytar Cast Ajansı bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

