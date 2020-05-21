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Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Puf puf poğaça tarifi arayanlar için dev hizmet! Mynet Yemek olarak bulutlar kadar yumuşak bir tarif hazırladık. İster kahvaltıya ister beş çayına çok yakışan bir lezzet geliyor, buyursunlar.

Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Yumuşak poğaça nasıl yapılır diyorsanız doğru yerdesiniz sevgili okur. Bu tarifimizi deneyen herkes pek memnun kalıyor. Üstelik çocuklar da yumuşak poğaça tarifini afiyetle yiyor. İşte karşınızda bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

Bir su bardağı oda sıcaklığında süt
Bir su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
Bir instant kuru maya
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir adet yumurta
Bir tatlı kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
Tereyağı

Üzeri için:
Yumurta sarısı
Yarım çay kaşığı şeker

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine yoğurdu alın ve içine yumurtayı kırıp karıştırın.
Sütü ocakta ılık hale getirin ve sıvı yağ ile karıştırın.
Yoğurdun içine sütlü yağı ilave edin.
Bu karışımın içine şekeri, tuzu ekleyip malzemeleri harmanlayın.
Kabın içine 2 bardak un koyun ve içine mayayı ekleyin.
Yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur hazırladıktan sonra hamurun ağzını kapatın ve bir saat mayalanması için bekletin.
Bir saat sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
Hamuru yuvarladıktan sonra üzerine bastırın ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.
Dilerseniz içine kaşar, beyaz peynir gibi malzeme ekleyerek hamuru katlayın.
Tüm hamura aynı işlemi uygulayın ve hamurları bu şekilde 10 dakika dinlendirin.
Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve toz şeker serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

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