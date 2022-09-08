Bunca yıl sağlıklı diye bildik! En sağlıklı süt açıklandı: İnek sütü değil!

Yulaftan bademe, soyadan kenevire kadar alternatif bitkisel sütler uzun zamandır buzdolaplarında yer almaya başladı. Süt ürünlerini bitki bazlı bir alternatifle değiştirmenin nedenleri genellikle alerjiler veya intoleranslar, daha sürdürülebilir olma çabası veya tat tercihi ile ilgili endişelerdir.

EN BESLEYİCİ SÜT...

Bununla birlikte, bazı alternatif sütler diğerlerinden daha besleyicidir ve araştırmalar, bunların en besleyicisinin muhtemelen şu anda içtiğiniz süt olmadığını göstermiştir. ABD merkezli Gıda Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma, bezelye sütünün mineral açısından en zengin süt olduğunu ortaya çıkardı.

İNEK SÜTÜNÜ SOLLADILAR

Araştırmacılar sadece bezelye ve soya sütünün inek sütünden bile daha yüksek magnezyum, fosfor, çinko ve selenyum seviyelerine sahip olduğunu buldular. Bu ikisinden en yüksek olanı bezelye sütüydü. Bezelye sütü yüzde 50 daha fazla fosfor, çinko ve selenyum doluydu. Bununla birlikte, soya sütü daha yüksek seviyelerde magnezyum içeriyordu. Bezelye sütü, bildiğimiz yeşil bezelyeden değil sarı bezelye proteininden elde edilir.

Amerikan Kimya Derneği'nin Chicago'daki sonbahar toplantısında bulgularını sunan araştırmacılar, sonuca varmak için badem, kaju, hindistancevizi, kenevir, yulaf, bezelye, pirinç ve soya sütlerinin besin profillerine baktılar. Bunun bir parçası olarak magnezyum, fosfor, çinko ve selenyum seviyelerini ölçtüler. Uzmanlar mineral içeriğinin markadan markaya değişebileceği konusunda da uyardılar.

B12 VE KALSİYUMDA ŞAMPİYON İNEK SÜTÜ

Ek olarak, inek sütünü seviyorsanız, yüksek miktarda B12 vitamini ve kalsiyum içeren çok besleyici bir seçenek olmaya devam ediyor. Daha önceki araştırmalar, bunun daha yüksek kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğunu ve bunun da osteoporoz riskinizi azaltabileceğini bulmuştur.



