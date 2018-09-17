Bunları biliyor musunuz?

Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar.

Şaşırtan bilgiler

1 / 117 Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.

2 / 117 Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar.

3 / 117 Konum ışıklarına uçağın yönünü ve konumunu belirttiği için konum ışıkları denmektedir.

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6 / 117 Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.

7 / 117 Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin.

8 / 117 Yan camlar basınç sebebiyle açılmayabilir. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu açabilmek için sivri bir cisim bulun. Burada cam kırma çekiçleri fazlasıyla işe yarayacaktır. Bu kırma işlemini yan camlarda deneyin. Ön cam için bu uygulama çok işe yaramayacaktır.

9 / 117 Tüm bu işlemlerin ardından aracınızı hızlı bir şekilde terkedin.

10 / 117 Eğer hiç bişey yapamaz ve daha derin bir yerde kalırsanız aracın iç basıncı ile dış basıncının eşitlenmesini bekleyin.

11 / 117 Bunun için nefesinizi iyi tutabiliyor olmalısınız. İç ve dış basınç eşit olduğunda otomobilinizin kapıları rahat bir şekilde açılacaktır.

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13 / 117 Patent uzmanlarına göre; Michael Jackson'ın 45 derecelik özel dans gösterisi aslında bir illüzyondan ibaret.

14 / 117 Bu gösteriye dair 1992 yılında Amerikan Patent Ofisi'ne yapılan patent müracaatının detayları incelendiğinde, temel unsurun aslında özel tasarımlı ayakkabı olduğu net biçimde görülebiliyor.

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17 / 117 İKEA'da satılan bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz?

18 / 117 Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek.

19 / 117 Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz.

20 / 117 Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm. dir.

21 / 117 Halka görünmeye basladığında 3 mm civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir.

22 / 117 Mum kağıdı alıp, sadece üzeri boyandığında ortaya çıkan cümleler yazabilirsiniz.

23 / 117 Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz?O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.

24 / 117 Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz.

25 / 117 Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor.

26 / 117 Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor.

27 / 117 Bu azalan noktalar cam ısıtılırken ısının daha eşit dağılmasını sağlıyor ve daha az optik bozulma olmasını sağlıyor.

28 / 117 Elma çekirdeklerini atmak yerine, onları işte böyle çimlendirebilirsiniz.

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36 / 117 Bileklerinizin ağrımaması için klavyenin altındaki bu ayakları indirerek kullanmalısınız.

37 / 117 Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar.

38 / 117 Koridor ve pencere kenarı kol dayama yerlerinin sabit olduğunu düşünülse de kol dayamasının altına gizlenmiş küçük bir düğme vardır ve bu kollar kaldırılabilir.

39 / 117 Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir.Kapıda "Sigara içilmez" veya "Lavabo" işareti altında gizli bir anahtar bulunur.

40 / 117 Aracınızın aynaları buğulandığında yapmanız gereken şey aslında çok basit.

41 / 117 İç ve dış mekan sıcaklığını eşitleyebileceğiniz gibi, bunun çok daha basit bir yolunu da deneyebilirsiniz.

42 / 117 Arabanızın aynalarına bir miktar sabun veya deterjan sürerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.

43 / 117 Elektrikli süpürge kolundaki deliklerSüpürgenin çekiş gücünü azaltmak için tasarlanmıştır. Hareket etmeyi güçleştirecek yüzeyleri süpürürken açıyorsunuz, vakum gücünü düşürüp daha rahat süpürebilmeyi sağlıyor.

44 / 117 Bu parçanın çeşitli kullanımı var. İsterseniz ayakkabınızı ayağınıza bağlayabilir ya da ayakkabınızı kurutmak için askıya asabilirsiniz.

45 / 117 Bu pamukların 2 farklı yüzeyi var. Kabartmalı taraf, makyaj uygulamak için kullanılırken, pürüzsüz taraf yüzü temizlemek ve makyajı çıkarmak için kullanılır.

46 / 117 Herkes ünlü DNA spiralinin neye benzediğinin farkındadır. Ancak molekülün uzunluğu nedeniyle çıplak gözle görülebileceğini az insan biliyor.

47 / 117 Bahçesindeki gülleri patates içerisinde filizlendiren adam, o anları paylaştı.

48 / 117 Bir bıçak ve delgi yardımıyla patatesten bir miktar çıkaran adam, içerisine düzgünce kesilmiş bir gül fidanı yerleştirdi.

49 / 117 Fidanı patatesin tam ortasına yerleştirdikten hemen sonra, hazırladığı saksıların içerisine yerleştirdi.

50 / 117 Gül fidanını yerleştirmeden önce, aşırı yaprakları ve dikenleri ayıkladı.

51 / 117 Her iki patates için de aynı işlemi uygulayan adam, saksının içerisine bahçeden toprak doldurdu.

52 / 117 Toprakların içerisine patatesleri yerleştirdi.

53 / 117 Sapı kırmamaya özen göstererek üzerine yeniden toprak doldurdu.

54 / 117 Toprak içerisine gömdüğü gül fidanlarını korumak için iki pet şişeyi keserek üzerlerine kapattı.

55 / 117 Ve işte güllerin son hali...

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58 / 117 Batan bir arabadan kurtulmak kolay gibi gelse de yapacağınız en ufak hata sizi, içinden çıkılmaz bir olaya sürükleyebilir.Kurtulabilmeniz için uygun tek bir an olabilir ve o anı doğru seçmeniz gerekir.

59 / 117 Otomobiller suya girdiği an hemen batmaya başlamaz. Su üzerinde süzüldüğü, azımsanmayacak bir süre her zaman olur.Otomobil batmaya başlarken sakın kapıyı açmaya çalışmayın.

60 / 117 Suyun yarattığı basınç ve aracın iç basıncının arasındaki fark bunu yapmanızı fazlasıyla zorlaştıracaktır.Batmaya yüz tutan bir otomobilin kapılarını açmak içeriye suyun daha hızlı dolmasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu olası batışı daha da hızlandıracak, belki de sizi kurtulabileceğiniz otomobilin içine hapsedecektir.

61 / 117 Basınç farkından minimum seviyede etkilenmek için sürücü tarafındaki camı olabildiğince hızlı şekilde indirmeli.

62 / 117 Eğer camınızı otomatik olarak açamazsanız, araç içinde bulabileceğiniz en sert objeyle camı kırın.

63 / 117 Sert obje bulunamaması durumunda emniyet kemerinizi çıkarın ve geleneksel tekme yöntemini deneyin. Kurtulmanın son aşamasında otomobilde kalan son oksijeni de tüketin ve derin bir nefes alın.

64 / 117 Kırdığınız ya da açtığınız alandan yüzerek kurtulun.

65 / 117 Ayakkabıların arkasında bulunan bu askıların ne işe yaradığını biliyor musunuz?

66 / 117 Bu askılar sayesinde ayakkabılarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

67 / 117 Ayakkabılarınızı yıkadıktan sonra kurutmak için asarken, mandal izi kalmadan kurutabilirsiniz.

68 / 117 Çamaşır makinesine atarken de bu askılardan bağlayabilir ayakkabıları birarada tutabilirsiniz.

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70 / 117 Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.

71 / 117 İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor. Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor.

72 / 117 Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.

73 / 117 Feng Şui, insanların çevreyle, mekânlarla ve nesnelerle uyumunu sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

74 / 117 Böylece evrendeki ruhsal enerji ile insanların etraflarındaki objelerin uyumu böylece sağlanılmaya çalışılıyor. Enerjinin akışını engellemenin ise şanssızlık getirileceğine inanılıyor.

75 / 117 Avrupa kültüründe uğursuzluk getirdiklerine inanılan, efsanelerde kötü karakterler olduğuna inanılan ejderhalar, Çin'de ise aksine iyiliğin ve bilgeliğin sembolüdür.

76 / 117 Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.

77 / 117 Skimmerlar, hırsızların kartınızın üzerindeki manyetik bölümden bilgi çalmak için kullanılar bir cihazdır. Bu cihazları kartınızı soktuğunuz yere monte ederler, ve siz kartınızı kullandığınız anda tüm bilgileriniz hırsızların eline geçmiş olur.

78 / 117 Tuş takımının üstündeki sahte tuş takımıda, hırsızların, şifrenizi çalmak için uyguladığı diğer bir yöntemdir. Bu cihazlar basılan kombinasyonları, içlerindeki hafızaya kaydeder ve hırsızlar gün sonunda bu cihazı yerinden söküp, bilgilerinizi çalmaya hızlı bir şekilde başlayabilirler.

79 / 117 Daha önce görmediğiniz, alışık olmadığınız fazladan bir/birkaç parça var ise o ATM'den uzak durun.

80 / 117 Kart slotunda kayma, yerine oturmama, çizikler ve kırıklar varsa, dikkatli olun, tehlikede olabilirsiniz.

81 / 117 Gizli kameralar, siz şifrenizi yazarken bunu kayıt altına almak için kullanılır. Bu kameraların kullanıldığı genel noktalar: ATM'deki tuş takımının yanında, ekranın üst kısmında vb. yerler olabilir. Bazen okadar küçük olurlar ki ATM'deki minicik bir leke gibi gözükebilirler.

82 / 117 Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?

83 / 117 Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.

84 / 117 Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer.

85 / 117 Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni dışarı üfler.

86 / 117 Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.

87 / 117 Bunları biliyor musunuz? Dünyanın en ilginç bilgileri...

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89 / 117 Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğimi biliyor musunuz?

90 / 117 Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

91 / 117 Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

92 / 117 Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.

93 / 117 Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor. Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.

94 / 117 Feng Şui, insanların çevreyle, mekânlarla ve nesnelerle uyumunu sağlamaya yönelik bir uygulamadır.Böylece evrendeki ruhsal enerji ile insanların etraflarındaki objelerin uyumu böylece sağlanılmaya çalışılıyor. Enerjinin akışını engellemenin ise şanssızlık getirileceğine inanılıyor.

95 / 117 Avrupa kültüründe uğursuzluk getirdiklerine inanılan, efsanelerde kötü karakterler olduğuna inanılan ejderhalar, Çin'de ise aksine iyiliğin ve bilgeliğin sembolüdür.

96 / 117 Bu sebeple günümüzde Hong Kong ve Çin merkezli kimi şirketler daha fazla para kazanmak adına Feng Şui danışmanlığı alıyor.

97 / 117 Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş büyük devlet bankasından biri olan The Bank of China'da işlerin yolunda gitmemesinde Feng Şui felsefesini yeterince takip etmemesi gösteriliyor.

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99 / 117 Herhangi bir kurşun kalemi fotoğraftakine benzer bir hale getirdikten sonra elektronik bir kalem olarak kullanabilirsiniz.Kalemi oyduğunuz o kısımdan tuttuğunuz zaman vücuttaki elektriği kaleme aktarmış oluyorsunuz ve kurşun kalem oluyor size elektronik kalem.

100 / 117 Meşhur çikolatada bulunan nu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?Önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz.

101 / 117 Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlaraına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şakpalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarland

102 / 117 Bu şekerleme çubuklarındaki minik delik sayesinde çubuk şekerlemeye ilk batırıldığında bu delikten içeri giren şekerin, çubuğa daha sıkı tutunması kolaylaşıyor.

103 / 117 Alüminyum folyolarınızın, siz çekerken kutusunda durması için kutunun köşelerinde delikler var. Tek yapmanız gereken folyoyu çekerken ön ve arka kısmındaki deliklere parmaklarınızı bastırmanız halinde siz folyoyu çekerken, folyo kutunun içinde kalacaktır.

104 / 117 Bir iç çamaşırının normal bileşeni olarak kasık bölgesinde ek kumaş parçası bulunur. bunun bazı nedenleri vardır.Farklı üreticiler tarafından imal edilmiş külot ek kumaş alanına bakarsanız genellikle her iki tarafın da gizlenmiş bir dikişle dikildiğini görebilirsiniz. Şimdiye kadar bir çift kadın külotu ya da daha iyi marka erkek iç çamaşırı diken varsa çok iyi bilir ki bu iki dikişi doğru şekilde dikmek çok zordur. Bu yüzden bu alanda daha ucuz olan tek dikiş kullanılması yaygın hale gelmektedir ve bu da cep benzeri bir açıklık oluşmasına neden olmaktadır.Tek dikiş kullanmanın amacı malzemeden tasarruf etmek değil giysiyi daha hızlı dikmektir. Ek kumaş parçasının sadece bir ucu dikilerek giysi başına 10 saniyeden 30 saniyeye kadar tasarruf edilebilir ve üretilen giysilerin sayısıyla çarpıldığında bunun önemli bir zaman tasarrufu olduğu görülebilir.

105 / 117 Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

106 / 117 Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?

107 / 117 Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...

108 / 117 Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.

109 / 117 Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.

110 / 117 Eski pantolonlarda bulunan bu halkanın bir işlevi var aslında. Bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağı sarkmamasını sağlarsınız.

111 / 117 Naylon poşetlerin ortasındaki bu delikler ne işe yarar? Bu deliler poşetleri asmak için kullanılır. Böylece poşetler asılı oldukları yerden kolayca alınabilir. Genelde market ve pazarlarda satıcıların bu şekilde kullandıklarını gözlemleyebilirsiniz.

112 / 117 Pet şişelerdeki bu disklerin kapağı kolayca açmanıza yardımcı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız, yanlışsınız. Bu diskler kapağı kolayca açmamanızı sağlamak için üretilmiştir. Çalkalanmış, gaz basınçlı şişeler eğer bu diskler olmasaydı kolayca kapağı açtığınızda patlardı. Dolayısıyla bu disklerle kapağı yavaş yavaş açtığınızda patlama ve püskürmeyi engellemiş olursunuz.

113 / 117 Kotların üzerinde bulunan küçük metal parçalara perçin deniyor. Perçinler, dikişin tutmayacağı kalınlıktaki kumaşları birleştirmek içinkullanılıyor.

114 / 117 Hemen hemen her yerde gördüğümüz bu sarı çizgilerin anlamını biliyor musunuz?

115 / 117 Dünyanın her yerinde kullanılan bu kabartmalı sarı çizgiler bakın ne işe yarıyor.

116 / 117 Bu sarı çizgiler görme engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılmış yol çizgileridir.