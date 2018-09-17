HABER

Bunları biliyor musunuz?

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Uçaklarda var olan ışıkların ne olduğunu biliyor musunuz? İşte çarpıcı bilgiler...

Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar.

Şaşırtan bilgiler

1 / 117

Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.
2 / 117

Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar.
3 / 117

Konum ışıklarına uçağın yönünü ve konumunu belirttiği için konum ışıkları denmektedir.
4 / 117

5 / 117

6 / 117

Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.
7 / 117

Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin.
8 / 117

Yan camlar basınç sebebiyle açılmayabilir. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu açabilmek için sivri bir cisim bulun. Burada cam kırma çekiçleri fazlasıyla işe yarayacaktır. Bu kırma işlemini yan camlarda deneyin. Ön cam için bu uygulama çok işe yaramayacaktır.
9 / 117

Tüm bu işlemlerin ardından aracınızı hızlı bir şekilde terkedin.
10 / 117

Eğer hiç bişey yapamaz ve daha derin bir yerde kalırsanız aracın iç basıncı ile dış basıncının eşitlenmesini bekleyin.
11 / 117

Bunun için nefesinizi iyi tutabiliyor olmalısınız. İç ve dış basınç eşit olduğunda otomobilinizin kapıları rahat bir şekilde açılacaktır.
12 / 117

13 / 117

Patent uzmanlarına göre; Michael Jackson'ın 45 derecelik özel dans gösterisi aslında bir illüzyondan ibaret.
14 / 117

Bu gösteriye dair 1992 yılında Amerikan Patent Ofisi'ne yapılan patent müracaatının detayları incelendiğinde, temel unsurun aslında özel tasarımlı ayakkabı olduğu net biçimde görülebiliyor.
15 / 117

16 / 117

17 / 117

İKEA'da satılan bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz?
18 / 117

Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek.
19 / 117

Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz.
20 / 117

Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm. dir.
21 / 117

Halka görünmeye basladığında 3 mm civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir.
22 / 117

Mum kağıdı alıp, sadece üzeri boyandığında ortaya çıkan cümleler yazabilirsiniz.
23 / 117

Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz?O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.
24 / 117

Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz.
25 / 117

Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor.
26 / 117

Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor.
27 / 117

Bu azalan noktalar cam ısıtılırken ısının daha eşit dağılmasını sağlıyor ve daha az optik bozulma olmasını sağlıyor.
28 / 117

Elma çekirdeklerini atmak yerine, onları işte böyle çimlendirebilirsiniz.
29 / 117

30 / 117

31 / 117

32 / 117

33 / 117

34 / 117

35 / 117

36 / 117

Bileklerinizin ağrımaması için klavyenin altındaki bu ayakları indirerek kullanmalısınız.
37 / 117

Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar.
38 / 117

Koridor ve pencere kenarı kol dayama yerlerinin sabit olduğunu düşünülse de kol dayamasının altına gizlenmiş küçük bir düğme vardır ve bu kollar kaldırılabilir.
39 / 117

Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir.Kapıda "Sigara içilmez" veya "Lavabo" işareti altında gizli bir anahtar bulunur.
40 / 117

Aracınızın aynaları buğulandığında yapmanız gereken şey aslında çok basit.
41 / 117

İç ve dış mekan sıcaklığını eşitleyebileceğiniz gibi, bunun çok daha basit bir yolunu da deneyebilirsiniz.
42 / 117

Arabanızın aynalarına bir miktar sabun veya deterjan sürerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.
43 / 117

Elektrikli süpürge kolundaki deliklerSüpürgenin çekiş gücünü azaltmak için tasarlanmıştır. Hareket etmeyi güçleştirecek yüzeyleri süpürürken açıyorsunuz, vakum gücünü düşürüp daha rahat süpürebilmeyi sağlıyor.
44 / 117

Bu parçanın çeşitli kullanımı var. İsterseniz ayakkabınızı ayağınıza bağlayabilir ya da ayakkabınızı kurutmak için askıya asabilirsiniz.
45 / 117

Bu pamukların 2 farklı yüzeyi var. Kabartmalı taraf, makyaj uygulamak için kullanılırken, pürüzsüz taraf yüzü temizlemek ve makyajı çıkarmak için kullanılır.
46 / 117

Herkes ünlü DNA spiralinin neye benzediğinin farkındadır. Ancak molekülün uzunluğu nedeniyle çıplak gözle görülebileceğini az insan biliyor.
47 / 117

Bahçesindeki gülleri patates içerisinde filizlendiren adam, o anları paylaştı.
48 / 117

Bir bıçak ve delgi yardımıyla patatesten bir miktar çıkaran adam, içerisine düzgünce kesilmiş bir gül fidanı yerleştirdi.
49 / 117

Fidanı patatesin tam ortasına yerleştirdikten hemen sonra, hazırladığı saksıların içerisine yerleştirdi.
50 / 117

Gül fidanını yerleştirmeden önce, aşırı yaprakları ve dikenleri ayıkladı.
51 / 117

Her iki patates için de aynı işlemi uygulayan adam, saksının içerisine bahçeden toprak doldurdu.
52 / 117

Toprakların içerisine patatesleri yerleştirdi.
53 / 117

Sapı kırmamaya özen göstererek üzerine yeniden toprak doldurdu.
54 / 117

Toprak içerisine gömdüğü gül fidanlarını korumak için iki pet şişeyi keserek üzerlerine kapattı.
55 / 117

Ve işte güllerin son hali...
56 / 117

57 / 117

58 / 117

Batan bir arabadan kurtulmak kolay gibi gelse de yapacağınız en ufak hata sizi, içinden çıkılmaz bir olaya sürükleyebilir.Kurtulabilmeniz için uygun tek bir an olabilir ve o anı doğru seçmeniz gerekir.
59 / 117

Otomobiller suya girdiği an hemen batmaya başlamaz. Su üzerinde süzüldüğü, azımsanmayacak bir süre her zaman olur.Otomobil batmaya başlarken sakın kapıyı açmaya çalışmayın.
60 / 117

Suyun yarattığı basınç ve aracın iç basıncının arasındaki fark bunu yapmanızı fazlasıyla zorlaştıracaktır.Batmaya yüz tutan bir otomobilin kapılarını açmak içeriye suyun daha hızlı dolmasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu olası batışı daha da hızlandıracak, belki de sizi kurtulabileceğiniz otomobilin içine hapsedecektir.
61 / 117

Basınç farkından minimum seviyede etkilenmek için sürücü tarafındaki camı olabildiğince hızlı şekilde indirmeli.
62 / 117

Eğer camınızı otomatik olarak açamazsanız, araç içinde bulabileceğiniz en sert objeyle camı kırın.
63 / 117

Sert obje bulunamaması durumunda emniyet kemerinizi çıkarın ve geleneksel tekme yöntemini deneyin. Kurtulmanın son aşamasında otomobilde kalan son oksijeni de tüketin ve derin bir nefes alın.
64 / 117

Kırdığınız ya da açtığınız alandan yüzerek kurtulun.
65 / 117

Ayakkabıların arkasında bulunan bu askıların ne işe yaradığını biliyor musunuz?
66 / 117

Bu askılar sayesinde ayakkabılarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
67 / 117

Ayakkabılarınızı yıkadıktan sonra kurutmak için asarken, mandal izi kalmadan kurutabilirsiniz.
68 / 117

Çamaşır makinesine atarken de bu askılardan bağlayabilir ayakkabıları birarada tutabilirsiniz.
69 / 117

70 / 117

Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.
71 / 117

İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor. Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor.
72 / 117

Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.
73 / 117

Feng Şui, insanların çevreyle, mekânlarla ve nesnelerle uyumunu sağlamaya yönelik bir uygulamadır.
74 / 117

Böylece evrendeki ruhsal enerji ile insanların etraflarındaki objelerin uyumu böylece sağlanılmaya çalışılıyor. Enerjinin akışını engellemenin ise şanssızlık getirileceğine inanılıyor.
75 / 117

Avrupa kültüründe uğursuzluk getirdiklerine inanılan, efsanelerde kötü karakterler olduğuna inanılan ejderhalar, Çin'de ise aksine iyiliğin ve bilgeliğin sembolüdür.
76 / 117

Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.
77 / 117

Skimmerlar, hırsızların kartınızın üzerindeki manyetik bölümden bilgi çalmak için kullanılar bir cihazdır. Bu cihazları kartınızı soktuğunuz yere monte ederler, ve siz kartınızı kullandığınız anda tüm bilgileriniz hırsızların eline geçmiş olur.
78 / 117

Tuş takımının üstündeki sahte tuş takımıda, hırsızların, şifrenizi çalmak için uyguladığı diğer bir yöntemdir. Bu cihazlar basılan kombinasyonları, içlerindeki hafızaya kaydeder ve hırsızlar gün sonunda bu cihazı yerinden söküp, bilgilerinizi çalmaya hızlı bir şekilde başlayabilirler.
79 / 117

Daha önce görmediğiniz, alışık olmadığınız fazladan bir/birkaç parça var ise o ATM'den uzak durun.
80 / 117

Kart slotunda kayma, yerine oturmama, çizikler ve kırıklar varsa, dikkatli olun, tehlikede olabilirsiniz.
81 / 117

Gizli kameralar, siz şifrenizi yazarken bunu kayıt altına almak için kullanılır. Bu kameraların kullanıldığı genel noktalar: ATM'deki tuş takımının yanında, ekranın üst kısmında vb. yerler olabilir. Bazen okadar küçük olurlar ki ATM'deki minicik bir leke gibi gözükebilirler.
82 / 117

Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?
83 / 117

Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.
84 / 117

Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer.
85 / 117

Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni dışarı üfler.
86 / 117

Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun.
87 / 117

Bunları biliyor musunuz? Dünyanın en ilginç bilgileri...
88 / 117

89 / 117

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğimi biliyor musunuz?
90 / 117

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.
91 / 117

Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
92 / 117

Bu deliklere "ejderha kapısı" deniyor.İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor.
93 / 117

Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor. Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.
94 / 117

Feng Şui, insanların çevreyle, mekânlarla ve nesnelerle uyumunu sağlamaya yönelik bir uygulamadır.Böylece evrendeki ruhsal enerji ile insanların etraflarındaki objelerin uyumu böylece sağlanılmaya çalışılıyor. Enerjinin akışını engellemenin ise şanssızlık getirileceğine inanılıyor.
95 / 117

Avrupa kültüründe uğursuzluk getirdiklerine inanılan, efsanelerde kötü karakterler olduğuna inanılan ejderhalar, Çin'de ise aksine iyiliğin ve bilgeliğin sembolüdür.
96 / 117

Bu sebeple günümüzde Hong Kong ve Çin merkezli kimi şirketler daha fazla para kazanmak adına Feng Şui danışmanlığı alıyor.
97 / 117

Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş büyük devlet bankasından biri olan The Bank of China'da işlerin yolunda gitmemesinde Feng Şui felsefesini yeterince takip etmemesi gösteriliyor.
98 / 117

99 / 117

Herhangi bir kurşun kalemi fotoğraftakine benzer bir hale getirdikten sonra elektronik bir kalem olarak kullanabilirsiniz.Kalemi oyduğunuz o kısımdan tuttuğunuz zaman vücuttaki elektriği kaleme aktarmış oluyorsunuz ve kurşun kalem oluyor size elektronik kalem.
100 / 117

Meşhur çikolatada bulunan nu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?Önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz.
101 / 117

Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlaraına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şakpalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarland
102 / 117

Bu şekerleme çubuklarındaki minik delik sayesinde çubuk şekerlemeye ilk batırıldığında bu delikten içeri giren şekerin, çubuğa daha sıkı tutunması kolaylaşıyor.
103 / 117

Alüminyum folyolarınızın, siz çekerken kutusunda durması için kutunun köşelerinde delikler var. Tek yapmanız gereken folyoyu çekerken ön ve arka kısmındaki deliklere parmaklarınızı bastırmanız halinde siz folyoyu çekerken, folyo kutunun içinde kalacaktır.
104 / 117

Bir iç çamaşırının normal bileşeni olarak kasık bölgesinde ek kumaş parçası bulunur. bunun bazı nedenleri vardır.Farklı üreticiler tarafından imal edilmiş külot ek kumaş alanına bakarsanız genellikle her iki tarafın da gizlenmiş bir dikişle dikildiğini görebilirsiniz. Şimdiye kadar bir çift kadın külotu ya da daha iyi marka erkek iç çamaşırı diken varsa çok iyi bilir ki bu iki dikişi doğru şekilde dikmek çok zordur. Bu yüzden bu alanda daha ucuz olan tek dikiş kullanılması yaygın hale gelmektedir ve bu da cep benzeri bir açıklık oluşmasına neden olmaktadır.Tek dikiş kullanmanın amacı malzemeden tasarruf etmek değil giysiyi daha hızlı dikmektir. Ek kumaş parçasının sadece bir ucu dikilerek giysi başına 10 saniyeden 30 saniyeye kadar tasarruf edilebilir ve üretilen giysilerin sayısıyla çarpıldığında bunun önemli bir zaman tasarrufu olduğu görülebilir.
105 / 117

Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
106 / 117

Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?
107 / 117

Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...
108 / 117

Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.
109 / 117

Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.
110 / 117

Eski pantolonlarda bulunan bu halkanın bir işlevi var aslında. Bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağı sarkmamasını sağlarsınız.
111 / 117

Naylon poşetlerin ortasındaki bu delikler ne işe yarar? Bu deliler poşetleri asmak için kullanılır. Böylece poşetler asılı oldukları yerden kolayca alınabilir. Genelde market ve pazarlarda satıcıların bu şekilde kullandıklarını gözlemleyebilirsiniz.
112 / 117

Pet şişelerdeki bu disklerin kapağı kolayca açmanıza yardımcı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız, yanlışsınız. Bu diskler kapağı kolayca açmamanızı sağlamak için üretilmiştir. Çalkalanmış, gaz basınçlı şişeler eğer bu diskler olmasaydı kolayca kapağı açtığınızda patlardı. Dolayısıyla bu disklerle kapağı yavaş yavaş açtığınızda patlama ve püskürmeyi engellemiş olursunuz.
113 / 117

Kotların üzerinde bulunan küçük metal parçalara perçin deniyor. Perçinler, dikişin tutmayacağı kalınlıktaki kumaşları birleştirmek içinkullanılıyor.
114 / 117

Hemen hemen her yerde gördüğümüz bu sarı çizgilerin anlamını biliyor musunuz?
115 / 117

Dünyanın her yerinde kullanılan bu kabartmalı sarı çizgiler bakın ne işe yarıyor.
116 / 117

Bu sarı çizgiler görme engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılmış yol çizgileridir.
117 / 117

Yollarını daha rahat bulabilmeleri için yapılmış bu sarı çizgiler, onlar için büyük önem taşırken, bizler de sarı çizgilere arabalarımızı park etmemeli ve elimizden geldiğince onlara yardım etmeliyiz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç bilgiler uçak

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.