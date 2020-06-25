Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Tatilin hakkını vermek için mevsim normallerine inat baş gösteren yeni normal düzenine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürekli şampuana maruz kalan saçlar gücünü kaybederken deniz ve havuz suyu nedeniyle yıpranan saçlar zayıflar ve matlaşır. Cılız kalan saçlarınızın görüntüsünden şikayet ediyorsanız sizin için pratik saç bakım önerilerini paylaşıyoruz.
YAZIN SAÇLARIN YIPRANMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?
Havuz ya da denize girmeden önce saçınızı ıslatın. Böylece saçınızın direkt olarak klor ya da tuza maruz kalmasını önleyebilirsiniz. Özellikle havuza girerken bone kullanmaya özen gösterin. Klorlu su, saç yapısına zarar verirken saç derisinin hassaslaşmasına neden olur. Bone takmayı sevmiyorsanız saçınız kurumadan önce şampuan ve saç kremi kullanın.
Saçlarınızın nemini aşırı sıcak ayardaki kurutma makinesiyle almayın. Mümkünse kurutma makinesini soğuk ayarda kullanın. Makineyi birkaç saniyeden fazla aynı yere uygulamayın ve sürekli hareket ettirin. Makine ve saçlarınız arasındaki mesafeyi koruyun.
Saçlarınızı sık sık ve bol suyla yıkamayın. Her gün şampuan kullanmaktan kaçının.
Sağlıkla ışıldayan saçlara sahip olmak için bol su için ve dengeli beslenmeye dikkat edin.
YAZ İÇİN PRATİK SAÇ BAKIM ÖNERİLERİ
Yıpranan ve kuruyan saçlarınıza mevsimin meyve ve sebzelerini kullanarak maske yapabilirsiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz bakım maskeleri saçlarınızın eski sağlıklı günlerine kavuşmasına yardımcı olur.
YUMURTA+ZEYTİNYAĞI
1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 yumurtayı karıştırın. Bu karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve bone yardımıyla kapatın. 1 saat beklettikten sonra bol suyla saçlarınızı yıkayın.
YOĞURT+BAL+ELMA SİRKESİ
3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı balı temiz bir kapta karıştın. Saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 30 dakika boyunca bekletin. Ardından suyla durulayın.
AVOKADO YAĞI+BADEM YAĞI+ZEYTİNYAĞI
1 tatlı kaşığı avokado yağı, 1 tatlı kaşığı badem yağı ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekletin ve ılık suyla yıkayın.
MAYONEZ
Mayonez içeriğinde bulunan yoğurt, sirke, limon ve yumurta sayesinde saçlarınıza bakım yapar. Saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesi için mayonezi evde yapmak daha iyi bir seçim olacaktır. Eve yaptığınız mayonezi saçlarınıza sürün ve bone ya da havlu yardımıyla sarın. 1 saat bekletin ve şampuanla saçınızı iyice temizleyin.
MUZ+HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI+ZEYTİNYAĞI+BAL
1 adet muz, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 1 saat boyunca bekletin. Ardından durulayın.
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