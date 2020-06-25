Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Tatilin hakkını vermek için mevsim normallerine inat baş gösteren yeni normal düzenine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürekli şampuana maruz kalan saçlar gücünü kaybederken deniz ve havuz suyu nedeniyle yıpranan saçlar zayıflar ve matlaşır. Cılız kalan saçlarınızın görüntüsünden şikayet ediyorsanız sizin için pratik saç bakım önerilerini paylaşıyoruz.

YAZIN SAÇLARIN YIPRANMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Havuz ya da denize girmeden önce saçınızı ıslatın. Böylece saçınızın direkt olarak klor ya da tuza maruz kalmasını önleyebilirsiniz. Özellikle havuza girerken bone kullanmaya özen gösterin. Klorlu su, saç yapısına zarar verirken saç derisinin hassaslaşmasına neden olur. Bone takmayı sevmiyorsanız saçınız kurumadan önce şampuan ve saç kremi kullanın.

Saçlarınızın nemini aşırı sıcak ayardaki kurutma makinesiyle almayın. Mümkünse kurutma makinesini soğuk ayarda kullanın. Makineyi birkaç saniyeden fazla aynı yere uygulamayın ve sürekli hareket ettirin. Makine ve saçlarınız arasındaki mesafeyi koruyun.

Saçlarınızı sık sık ve bol suyla yıkamayın. Her gün şampuan kullanmaktan kaçının.

Sağlıkla ışıldayan saçlara sahip olmak için bol su için ve dengeli beslenmeye dikkat edin.