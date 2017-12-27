Bunları yapın ömrünüzü uzatın

Yaptıklarımız kimi zaman ömrümüzü kısaltırken, kimi zaman da uzatmaya yardımcı oluyor.
Ömrü kısaltan şeyler
Stres
Yapacak bir işi olmamak
Can sıkıntısı
Agresif-yıkıcı-olumsuz yaklaşımı sürdürmek
Kazanç ve servet odaklı olmak
Talihsizlik hallerinde geri çekilmek, küsmek
Depresyonda, içe dönük, yalnız bir yaşam sürmek
Doğaya ilgisizlik
Sağlık bakımına özensiz olmak
Hırçın, kızgın, ve agresif bir ruhsal örgütlenme
Uykusuzluk
Ömrü uzatan şeyler
Yardım etmek
Aşık olmak
Sık sık doğaya kaçın
Gülmek/Ağlamak
Sakinleşin
Antioksidan alın
Yeni dostluklar kurmak
Evde hayvan beslemek
Evlenmek
Anne baba olmak, torun bakmak
Fıkra öğrenmek / dinlemek / anlatmak
Coşku ve neşe odaklı olmak
Tatil yapmak
Kendine önem vermek, iyi bakmak
Eğitim düzeyini arttırmak
Olumlu düşünmek/İyimser olmak
‘Şimdiyi’ yaşamak
Müzik dinlemek
Sevdiklerine daha fazla dokunmak, sarılmak
İç sesine kulak vermek
Daha sık seks yapmak