Bunları yapın ömrünüzü uzatın

Günlük yaşantımızda yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler bizim, mutlu, sağlıklı ve uzun ya da kısa bir hayat yaşayıp yaşamayacağımızı doğrudan etkiliyor.

Yaptıklarımız kimi zaman ömrümüzü kısaltırken, kimi zaman da uzatmaya yardımcı oluyor.

Ömrü kısaltan şeyler

Stres

Yapacak bir işi olmamak

Can sıkıntısı

Agresif-yıkıcı-olumsuz yaklaşımı sürdürmek

Kazanç ve servet odaklı olmak

Talihsizlik hallerinde geri çekilmek, küsmek

Depresyonda, içe dönük, yalnız bir yaşam sürmek

Doğaya ilgisizlik

Sağlık bakımına özensiz olmak

Hırçın, kızgın, ve agresif bir ruhsal örgütlenme

Uykusuzluk

Ömrü uzatan şeyler

Yardım etmek

Aşık olmak

Sık sık doğaya kaçın

Gülmek/Ağlamak

Sakinleşin

Antioksidan alın

Yeni dostluklar kurmak

Evde hayvan beslemek

Evlenmek

Anne baba olmak, torun bakmak

Fıkra öğrenmek / dinlemek / anlatmak

Coşku ve neşe odaklı olmak

Tatil yapmak

Kendine önem vermek, iyi bakmak

Eğitim düzeyini arttırmak

Olumlu düşünmek/İyimser olmak

‘Şimdiyi’ yaşamak

Müzik dinlemek

Sevdiklerine daha fazla dokunmak, sarılmak

İç sesine kulak vermek

Daha sık seks yapmak