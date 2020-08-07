Bunları yapmazsanız kahve lekeleri kupalarınıza yerleşebilir! Kabartma tozu, sirke, limon...

Sık kullanılan kupalarda zamanla kahve lekeleri oluşmaya başlar ve bu hiçte hoş bir görüntü değildir. Peki, bu lekeler temizlenebilir mi? Yoksa bunun için bir çözüm yolu yok mu? Merak etmeyin elbette bir çözüm yolu var. Gelin, evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz ve sizi bu dertten kurtaracak olan malzemelere bir göz atalım. İşte o doğal malzemeler ve çözüm önerileri…
KABARTMA TOZU
Keklerin puf puf kabarmasını sağlayan kabartma tozu, kahve fincanlarında oluşan lekeleri çıkarmakta birebir. Lekeli bardağınızın dibine bir miktar kabartma tozunu serpin. Ardından biraz su ekleyerek macun kıvamına getirmek için karıştırın. Kıvamı tuttuktan sonra kupanın içini 1-2 dakika boyunca ovalayın. Son olarak durulama işleminden sonra oluşan lekelerin yok olduğunu görebilirsiniz.
BEYAZ SİRKE
Evinizin tertemiz olmasını istiyorsanız sirkesiz bir temizlik asla düşünülemez. Bu nedenle kahve içtikten sonra kupalarınızda oluşan lekelerden kurtulmak istiyorsanız sirkeyi elinizden kesinlikle düşürmemelisiniz. İlk olarak lekelerin oluştuğu kupalarınızı sıcak su ile ağzına kadar doldurun. Daha sonra suyun içerisine 2 çay kaşığı kadar beyaz sirke ekleyerek karıştırın. Oluşan sirkeli karışımı kupanın içinde 5 dakika beklettikten sonra bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyi kupanızı ovalamaya başlayın. Ardından bardağı durulayın ve her zaman kullandığınız bulaşık deterjanı ile tekrar yıkama işlemini gerçekleştirin. İşte bu kadar! Kahvelerinizi keyifle içmeye devam edebilirsiniz.
LİMON
Limonun en belirgin özelliği leke çıkarıcı olmasıdır. Bu özelliği sayesinde birçok temizlik ürününde de en çok tercih edilen malzemedir. Siz de temizlikte doğal ürünleri tercih edenlerdenseniz ve lekelerden kurtulmak istiyorsanız limon tam size göre. Bir adet limon ve eski bir diş fırçası ile çıkaramayacağınız hiçbir leke kalmayacak. Kahve bardaklarınızın dibinde oluşan lekeler için fincanın yarısına kadar sıcak su doldurun ve tüm limonun suyunu içine sıkın. Limonun lekelere işleyebilmesi için 3-4 dakika boyunca bekleyin. Daha sonra diş fırçanız ile lekeli olan bölümleri ovalayın ve durulayın.
KARBONAT
Güçlü bir beyazlatıcı arıyorsanız karbonattan iyisini bulmanız neredeyse imkansız. Karbonat ile kahve lekelerini çıkarmak için kuru bardağın içine 2 çay kaşığı kadar karbonat dökün. Üzerine bir miktar su ilave ettikten sonra macun kıvamına getirin. Ardından bulaşık süngerinin yumuşak tarafı ile karışımı kupanın içine yayarak ovalayın. Duruladıktan sonra kahve kupalarınızı eskisi gibi tertemiz kullanabilirsiniz.
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