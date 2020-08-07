Bunları yapmazsanız kahve lekeleri kupalarınıza yerleşebilir! Kabartma tozu, sirke, limon...

Sık kullanılan kupalarda zamanla kahve lekeleri oluşmaya başlar ve bu hiçte hoş bir görüntü değildir. Peki, bu lekeler temizlenebilir mi? Yoksa bunun için bir çözüm yolu yok mu? Merak etmeyin elbette bir çözüm yolu var. Gelin, evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz ve sizi bu dertten kurtaracak olan malzemelere bir göz atalım. İşte o doğal malzemeler ve çözüm önerileri…

KABARTMA TOZU

Keklerin puf puf kabarmasını sağlayan kabartma tozu, kahve fincanlarında oluşan lekeleri çıkarmakta birebir. Lekeli bardağınızın dibine bir miktar kabartma tozunu serpin. Ardından biraz su ekleyerek macun kıvamına getirmek için karıştırın. Kıvamı tuttuktan sonra kupanın içini 1-2 dakika boyunca ovalayın. Son olarak durulama işleminden sonra oluşan lekelerin yok olduğunu görebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Evinizin tertemiz olmasını istiyorsanız sirkesiz bir temizlik asla düşünülemez. Bu nedenle kahve içtikten sonra kupalarınızda oluşan lekelerden kurtulmak istiyorsanız sirkeyi elinizden kesinlikle düşürmemelisiniz. İlk olarak lekelerin oluştuğu kupalarınızı sıcak su ile ağzına kadar doldurun. Daha sonra suyun içerisine 2 çay kaşığı kadar beyaz sirke ekleyerek karıştırın. Oluşan sirkeli karışımı kupanın içinde 5 dakika beklettikten sonra bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyi kupanızı ovalamaya başlayın. Ardından bardağı durulayın ve her zaman kullandığınız bulaşık deterjanı ile tekrar yıkama işlemini gerçekleştirin. İşte bu kadar! Kahvelerinizi keyifle içmeye devam edebilirsiniz.