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Bunları yapmazsanız siyah noktalardan kurtulamazsınız! Kil, yumurta ve jelatin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hem kadınların hem de erkeklerin ortak derdi; siyah noktalar... Her ne kadar zor görünse de, aslında siyah noktalardan kurtulmak zannedildiği kadar da zor değil. Düzenli biçimde uyguladığınız çeşitli bitkisel siyah nokta maskeleri sayesinde sonsuza dek olmasa da bir süreliğine siyah noktalarına veda edebilirsiniz.

Bunları yapmazsanız siyah noktalardan kurtulamazsınız! Kil, yumurta ve jelatin...

Evde siyah noktalarınızı nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz? İşte siyah noktalarınızı temizlemek için uygulayabileceğiniz en doğal yöntemler...

YUMURTA AKI MASKESİ

Cildin en üst tabakasında yer alan yağ ve biriken kir tabakasının birleşmesi sonucu oluşan siyah noktaları temizlemek için en etkili çözümlerden biri olan yumurta akı maskesinin yapımı da son derece basit.

Evde bulunan temiz bir kabın içine bir adet yumurta akını dökün ve karışması için iyice çırpın.

Sonrasında artık kullanmadığınız bir makyaj fırçası yardımıyla göz çevrenize çok yaklaştırmadan yüzünüze sürün ve iyice yedirin. Eğer gözlerinize yaklaştırırsanız yumurta akı gözlerinizin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca göz altımızdaki deri çok incedir ve yumurta akı yüzünüzde kuruduğunda göz altlarınızı tahriş edebilir.

Sonraki aşamada yüzünüze sürdüğünüz yumurta akı kurumadan temiz bir kağıt havluyu yüzünüze yerleştirin.

Kağıt havlunun kurumasını bekleyerek üzerine bir kat daha yumurta akı sürün ve bekleyin.

Maskenin tam olarak kuruduğundan emin olduktan sonra maskeyi dikkatli bir şekilde yüzünüzden ayırın ve cildinizi soğuk suyla temizleyin.
Düzenli olarak her 2 haftada 1 uygulayabileceğiniz yumurta akı maskesinin ardından siyah noktalarınızın azaldığını fark edeceksiniz.

KİL MASKESİ

Kil maskesi siyah noktaların giderilmesinde en çok kullanılan maske çeşitlerinden biridir. Kil maskesi hazırlamak için;

1,5 tatlı kaşığı beyaz kil, 1 tatlı kaşığı badem yağı ve aynı oranda balı temiz bir kabın içerisinde homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırın.
Ardından hazırlamış olduğunuz bu karışımı daha önce temizlemiş olduğunuz cildinize sürün.

Kil maskesini yüzünüzde yarım saat beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Uyguladığınız maske sayesinde gözenekleriniz temizlenip açılacağından içlerini doldurarak yeniden kirlerin girmesini önlemek için her zaman kullandığınız yağsız nemlendiricinizi veya toniğinizi sürebilirsiniz. Eğer toniğiniz yoksa gül suyu da işinizi görecektir.

JELATİN MASKESİ

Jelatin maskesi uygulamak için;

4 yemek kaşığı süt ve toz halinde bulunan 1 yemek kaşığı jelatini, ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde iyice karıştırın.

Ardından mikrodalga fırın içerisinde hazırlamış olduğunuz karışımı 10-15 saniye boyunca ısıtın.

Macun haline gelen karışımı soğumasını biraz bekledikten sonra yüzünüze eşit oranda sürün. Bu noktada elinizi çabuk tutmanız gerekecek çünkü karışım kısa bir süre sonra katılaşacağı için sürmeniz neredeyse imkansız olacaktır.

Yüzünüze sürmüş olduğunuz maske kuruduktan sonra, yavaşça yüzünüzden çıkartın.

Jelatin maskesini yüzünüzden çıkartırken kıvamı nedeniyle zorlanabilirsiniz. Ilık suya batırdığınız temiz bir pamuk imdadınıza yetişecektir.

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