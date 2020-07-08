Bunları yapmazsanız siyah noktalardan kurtulamazsınız! Kil, yumurta ve jelatin...

Evde siyah noktalarınızı nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz? İşte siyah noktalarınızı temizlemek için uygulayabileceğiniz en doğal yöntemler...

YUMURTA AKI MASKESİ

Cildin en üst tabakasında yer alan yağ ve biriken kir tabakasının birleşmesi sonucu oluşan siyah noktaları temizlemek için en etkili çözümlerden biri olan yumurta akı maskesinin yapımı da son derece basit.

Evde bulunan temiz bir kabın içine bir adet yumurta akını dökün ve karışması için iyice çırpın.

Sonrasında artık kullanmadığınız bir makyaj fırçası yardımıyla göz çevrenize çok yaklaştırmadan yüzünüze sürün ve iyice yedirin. Eğer gözlerinize yaklaştırırsanız yumurta akı gözlerinizin yanmasına sebep olabilir. Ayrıca göz altımızdaki deri çok incedir ve yumurta akı yüzünüzde kuruduğunda göz altlarınızı tahriş edebilir.

Sonraki aşamada yüzünüze sürdüğünüz yumurta akı kurumadan temiz bir kağıt havluyu yüzünüze yerleştirin.

Kağıt havlunun kurumasını bekleyerek üzerine bir kat daha yumurta akı sürün ve bekleyin.

Maskenin tam olarak kuruduğundan emin olduktan sonra maskeyi dikkatli bir şekilde yüzünüzden ayırın ve cildinizi soğuk suyla temizleyin.

Düzenli olarak her 2 haftada 1 uygulayabileceğiniz yumurta akı maskesinin ardından siyah noktalarınızın azaldığını fark edeceksiniz.