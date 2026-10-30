Bunu bilen çok az! Son kullanma tarihi olan 5 ev eşyası

Ev temizliğinde kullanılan ürünlerden acil durumlarda hayat kurtaran güvenlik ekipmanlarına kadar pek çok eşya, evlerde uzun süre saklanabiliyor. Bazı ürünler dışarıdan sağlam görünse bile zamanla etkisini kaybedebiliyor.

Bu ürünlerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi, hem gereksiz harcamaların önüne geçmeye hem de evdeki güvenliği korumaya yardımcı oluyor.

1. ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu, güçlü bir temizlik ürünü olarak bilinse de zamanla etkinliğini kaybedebiliyor. Açılmış bir şişenin yaklaşık altı ay içinde etkisini önemli ölçüde yitirebildiği, açılmamış ürünlerin ise uygun koşullarda saklanmadığında 18 ay içinde güç kaybedebildiği belirtiliyor.

Ürünün daha uzun süre etkili kalabilmesi için üreticinin saklama talimatlarına uyulması gerekiyor. Genellikle doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaklıktan ve nemden uzak tutmak öneriliyor.

Çamaşır suyunun renginde değişiklik görülmesi, temizlik etkisinin azalması veya ürünün uzun süredir beklemesi durumunda yenisiyle değiştirilmesi değerlendirilebilir. Ayrıca çamaşır suyu, etkisini artırmak amacıyla başka temizlik ürünleriyle kesinlikle karıştırılmamalı. Bu tür karışımlar zehirli gazların ortaya çıkmasına neden olabilir.

2. YASTIKLAR

Yastıklar, uzun süre kullanılabilen ev tekstili ürünleri arasında görülse de zamanla destekleyici özelliklerini kaybedebiliyor. Yazıda, üreticilerin ve uzmanların çoğunun yastıkların yaklaşık bir ila iki yılda bir değiştirilmesini önerdiği aktarılıyor.

Uzun süre kullanılan yastıklarda şekil bozuklukları oluşabiliyor ve ürünün temizliğini korumak zorlaşabiliyor. Yastığın topaklanması, rahatsız edici hale gelmesi, yırtılması, lekelenmesi veya kötü kokması da değiştirme zamanının geldiğine işaret edebiliyor.

Yastığın ömrünü uzatmak için düzenli olarak havalandırılması, günlük olarak kabartılması, uygun bir yastık koruyucu kullanılması ve etiketindeki talimatlara göre yıkanması öneriliyor.

3. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

Evlerde acil durumlar için bulundurulan yangın söndürücülerin de kullanım süreleri ve bakım gereksinimleri bulunuyor. Ancak bu süre, ürünün türüne göre değişiyor.

Tek kullanımlık yangın söndürücüler 12 yıla kadar dayanabilirken yeniden doldurulabilen modellerin yaklaşık altı yılda bir profesyonel kontrol ve bakımdan geçirilmesi gerekiyor. Üreticinin belirttiği bakım ve değişim takvimine uyulması önem taşıyor.

Cihazın üzerinde paslanma, korozyon veya fiziksel hasar görülmesi durumunda kontrol edilmesi gerekiyor. Son kullanma ya da bakım tarihi geçmiş ürünlerin acil bir durumda çalışacağı varsayılmamalı.

4. DUMAN VE KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRLERİ

Duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin pilleri değiştirildiğinde cihazların yıllarca sorunsuz çalışacağı düşünülebiliyor. Ancak cihazın kendisinin de belirli bir kullanım ömrü bulunuyor.

Better Homes & Gardens dergisindeki bilgilere göre bu dedektörlerin genellikle yedi ila 10 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Zaman içinde iç bileşenleri yıpranabilen cihazlar, dumanı veya karbonmonoksiti doğru biçimde algılayamayabiliyor.

Dedektörlerin düzenli olarak test edilmesi, üzerlerinde biriken tozun temizlenmesi ve pillerinin zamanında değiştirilmesi önem taşıyor. Cihaz testten geçmiyorsa veya üreticinin belirttiği kullanım süresini doldurmuşsa yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.

5. AKIM KORUMALI PRİZLER

Elektronik cihazları elektrik dalgalanmalarına karşı korumak amacıyla kullanılan akım korumalı prizler de zamanla işlevini kaybedebiliyor.

Bu ürünlerde bulunan metal oksit varistörler, elektrik dalgalanmalarını sınırlamaya yardımcı oluyor. Ancak zaman içinde yıpranabildikleri için akım korumalı prizlerin yaklaşık üç ila beş yılda bir değiştirilmesi öneriliyor. Ürünün maruz kaldığı elektrik dalgalanmalarının sıklığı da kullanım ömrünü etkileyebiliyor.

Gösterge ışığının sönmesi, fiziksel hasar görülmesi veya cihazın beş yıldan uzun süredir kullanılması, yenileme zamanının geldiğine işaret edebilir. Ayrıca prizlerin aşırı yüklenmemesi, kuru tutulması ve aşırı ısınmasının önlenmesi gerekiyor.