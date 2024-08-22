Bunu hep yapıyor! Önce keyifle kahvesini yudumladı ardından iç çamaşırını herkesin ortasında çıkartarak masada bıraktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede gündem gelerek fenomene dönüşen Chloe Lopez, popüler bir kafede iç çamaşırını çıkarttığı anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Fenomen isim paylaşımında önce kahvesinden bir yudum aldı ardından ise ayağa kalkarak iç çamaşırını çıkarttı. İç çamaşırını masaya bırakan Lopez arkasını dönerek hızla uzaklaştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Birisi bunu açıklayabilir mi? Eğer o kafede olsaydı duruma tepki gösterirdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu tehlikeli ve sağlıksız. Bunu viral olmak için yapıyorlar" yorumunu yaptı.