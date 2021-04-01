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Burak Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama | Burak Deniz kimdir ve kaç yaşında?

01.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz ile Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı Maraşlı'nın Celal'inden kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Burak Deniz’in koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 yaşındaki Burak Deniz'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sete ara verildiği, ünlü oyuncunun da karantinaya alındığı belirtildi.

Burak Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama | Burak Deniz kimdir ve kaç yaşında?

Gazeteci Oya Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre; Burak Deniz'in dizideki partneri Alina Boz'un da Kovid-19 testi yaptırdığı bildirildi. Alina Boz 2020’de koronavirüse yakalanmış ve evde gördüğü tedavinin ardından virüsü atlattığını duyurmuştu. Burak Deniz’in sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

BURAK DENİZ’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dönemlerde adı Didem Soydan’la yaşadığı aşk ile anılan Burak Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini açıklamıştı.

EVLİLİK CEVABI

Setin çok yoğun devam ettiği bilgisini paylaşan Burak Deniz, evden işe, işten eve gittiğini kaydetti. Habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Burak Deniz, ‘’Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Didem'le vakit geçiriyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" dedi.

Burak Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama | Burak Deniz kimdir ve kaç yaşında?

"SAÇMA SAPAN"

Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini yalanlayan Burak Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Didem Soydan’la beraber at üzerinde gezintiye çıkan Burak Deniz, sevgilisiyle beraber çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa zaman içerisinde yoğun ilgi gördü.

MARAŞLI KİMDİR?

Maraşlı 1987’de Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde senelerce çalışmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanmasının ardından görevinden ayrılarak Zeliş'in bakımını üstlendi. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir yaşam sürmektedir.

BURAK DENİZ KİMDİR?

20 Ekim 1989’da İstanbul’da doğan Burak Deniz’in anne ve babası, ünlü oyuncu küçükken boşandı. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde bitiren Burak Deniz, 2011’de yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği “Kolej Günlüğü” dizisiyle oyunculuğa merhaba dedi.

2012’de “Sultan” dizisinde Tarık karakterine hayat veren Burak Deniz, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Nur Sürer, Şahin Irmak ve Settar Tanrıöğen ile beraber aynı kadroda yer aldı.

2013 – 2014 senelerinde “Kaçak” dizisinde oynayan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

2015’te, “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ve Büşra Develi ile beraber oynadı.

2016’da, “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde bu defa kamera karşısına Hande Erçek ile beraber geçen Burak Deniz, aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşadı.

Burak Deniz, daha sonra Büşra Develi ile ayrıldı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Deniz
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