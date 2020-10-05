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  4. Burası Antalya! Atıyla denize giren kovboy şaşkına çevirdi

Burası Antalya! Atıyla denize giren kovboy şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya'da kovboy kıyafetleri giymiş bir kişinin atını denize sürmesi turistleri şaşırttı. Sahilde atıyla ilerledikten sonra denize giren kovboyu görenler cep telefonuna sarıldı.

Burası Antalya! Atıyla denize giren kovboy şaşkına çevirdi

İlginç olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı. Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.

Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, “Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi” dedi.

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İHA

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