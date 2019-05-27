Mynet Trend

Burasının hapishane olduğuna kimse inanamıyor! Meğer o suçlu...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Hapishane deyince hemen herkesin aklında birtakım kötü görüntüler gelir, kötü yemekler azılı suçlular şimdi bu görüntülerin hepsini kafanızdan silin, Halden Hapishanesi çok başka.

Burasının hapishane olduğuna kimse inanamıyor! Meğer o suçlu...

Hapishane deyince aklımıza pis, bir koğuşta onlarca mahkumun yattığı, her gün kavgaların çıktığı, insanların birbirini şişlediği, tehlikenin kol gezdiği yerler gelir. Ancak bugün size çok farklı bir yeri anlatacağız. Her mahkumun özel odasının olduğu, gümüş çatal bıçak takımlarıyla yemeklerin yendiği, internet erişiminin ve TV’nin olduğu, her odasında banyo bulunan bir yer. Böyle anlatınca burayı beş yıldızlı bir yer zannetmiş olabilirsiniz, ancak değil. Burası Norveç’te bulunan, tehlikeli suçluların yattığı yüksek güvenlikli Halden Hapishanesi.

Öncelikle Norveç adalet sisteminin suçluları rehabilite etmeye yönelik olduğunu belirtelim.

Yani onları topluma kazandırmaya çalışıyorlar, diğer ülkelerde olduğu gibi onların cezalarını toplumdan ve insanlardan tamamen soyutlanarak çekmesinden yana değiller. Çünkü Norveç’te ömür boyu hapis cezası yok ve o insanların bir gün yeniden topluma karışacaklarının farkındalar.

Bu sebeple Halden Hapishanesi’nin bildiğiniz hapishaneler gibi olmasını beklemeyin.

Her ne kadar Norveç standartlarında “yüksek güvenlikli hapishane” olarak geçiyorsa da, burada kalabilmek için üste para verecek insanlar olduğu da bir gerçek. Gelin bu 5 yıldızlı otel konforu sunan yüksek güvenlikli hapishaneye yakından bakalım.

1. Halden Hapishanesi 2010 yılında hizmete girdi ve yüksek güvenlikli bir hapishane olmasına karşın dünyanın en insancıl hapishanesi olarak biliniyor.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-1

2. Mimar Eric Møller tarafından tasarlanan hapishane doğanın içine inşa edildi, etrafı ağaçlarla çevrili. Mahkumların her an doğayı görebilmesi ve gün ışığından yeterince faydalanabilmesi için hapishanenin dört bir tarafı pencerelerle çevrili desek abartmış olmayız.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-2

3. Halden’in içi de çok farklı, bildiğimiz hapishane mantığının dışında burada hücrelerde metal kapılar veya parmaklıklar yok. Gerçi burada hücre de yok, odalarda bildiğimiz ahşap, tutma kolu olan standart kapılar kullanılıyor.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-3

4. Oda demişken… Gördüğünüz gibi odalar bir suçlu hücresinden çok tek kişilik öğrenci yurdu odasına benziyor.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-4

5. Bu odalarda Halden Hapishanesinin temelinde yatan felsefeyi görebiliyoruz: Tehlikeli olsalar bile insanların kendilerini insan gibi hissetmesine izin verin ve onlara şeytani suçlu gibi değil de normal insanmış gibi davranın.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-5

6. Odaların hepsinde TV, banyo, yatak, ufak bir buzdolabı, kitaplık, çalışma masası, büyük bir pencere, sandalye ve hatta internet erişimi dahi var.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-7

7. Suçlulara gösterilen saygı sadece odada kalmıyor, mutfağa kadar uzanıyor. Mutfakta hapishanelerde görmeye alışık olmadığımız bir şekilde gümüş yemek takımları kullanılıyor. Mahkumlar birlikte pişirdikleri yemekleri yine bir arada yiyorlar.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-20

8. Hapishane içinde ismi “adalet” olan bir dükkan mevcut, mahkumlar buradan istedikleri her şeyi, taze meyve ve sebzeleri alıp kendilerine yemek yapabiliyorlar.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-14

9. Güvenlik görevlileri de yemeklerini son derece temiz ve lüks bir yemekhanede yiyorlar. Özel Üniversite kantini gibi.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-27

10. Hapishanede mahkumlar için sosyalleşip video oyunları oynayabilecekleri bir dinlenme odası mevcut. İsterlerse burada film de izleyebiliyorlar, hatta bazen gardiyanlarla birlikte oyun oynayıp film izledikleri de oluyor.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-11

11. Halden’de mahkumlar için, içinde birkaç adet basket sahasının ve bir tırmanma duvarının da bulunduğu spor salonu mevcut. Burada eğitmenler eşliğinde jimnastik, yoga, tırmanma, vb. sporları yapmak mümkün.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-13

12. Bırakın yüksek güvenlikli hapishaneleri, normal hapishanelerde bile tehlikeli malzemeler bulunabileceği için müzik enstrümanı odaları bulunmaz, ancak Halden’de var. Üstelik sadece çalmakla da kalmıyorsunuz isterseniz kayıt yapabileceğiniz bir kayıt stüdyosu dahi var ismi “Criminal Records”.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-9

13. Halden’de tüm inançlardan mahkumların ibadet edebileceği ibadethaneler mevcut. Üstelik sıklıkla yerel din görevlileri buraya geliyor ve mahkumlarla birlikte ibadet edip sohbetler yapabiliyorlar.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-15

14. Hapishanenin çoğu yerinde güvenlik kameraları yok, mahkumlar hapishane içinde çok daha özgür şekilde hareket edebiliyorlar.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-16

15. Gün içinde gardiyanlar ve mahkumlar sık sık bir araya geliyorlar. Çay saatleri, oyun saatler hatta birlikte waffle yedikleri anlar bile oluyor. Hapishane bahçesinde birlikte voleybol oynuyorlar.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-19

16. Mahkumların gergin, sinirli ve saldırgan olmaması için günlük aktivitelere çok önem veriliyor. Odaların kapısı sabah 7.30’da açılıyor, eğer odanızdan çıkıp etkinliklere katılırsanız günlük 6 Euro’ya yakın bir harçlık bile veriliyor mahkumlara. Odalar gece 8.30’da kilitleniyor, bu saate kadar özgürsünüz.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-8

17. Sonuç olarak Halde hala bir hapishane, ancak suçluları, son derece tehlikeli olsalar dahi rehabilite edip topluma kazandırmaya çalışan bir hapishane.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-21

Suçlu profili hakkında biraz fikir sahibi olmanız için 2011 yılında Norveç saldırıları olarak bilinen saldırılarda 77 kişiyi öldürüp 242 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik’in Halden Hapishanesi’nde yattığını da belirtmeden geçmeyelim.

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-25

boyle-hapishaneye-can-kurban-18-maddede-bes-yildizli-halden-hapishanesi-12

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Kulübesindeki sırrı gece kamerası çözdü: Delirdiğimi düşündüm!Kulübesindeki sırrı gece kamerası çözdü: Delirdiğimi düşündüm!
Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor! Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Norveç Hapishane SUÇLU otel norveç hapishanesi ilginç haberler ilginç bilgiler halden hapishanesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bu saatlere dikkat: Ekstrem değerlere ulaşacak

Bu saatlere dikkat: Ekstrem değerlere ulaşacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
türkiyede olsa millet sıraya girer,,tatil moduna geçerler,,,yani imkansız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her gece biri kulübesini topluyordu: ' Delirdiğimi düşündüm!'

Kulübesindeki sırrı gece kamerası çözdü: Delirdiğimi düşündüm!

Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!

Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!

Bu fotoğrafların açıklamasını biz bulamadık, peki ya siz?

Bu fotoğrafların altında yatan sırrı bilmek istemeyeceksiniz!

Kadınlar bu kediyi çok sevecek!

Kadınlar bu kediyi çok sevecek!

İşçiler inşaatta takıyordu bakın o ne için kullanıyor!

İşçiler inşaatta kullanıyordu bakın o ne yaptı!

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.