Burasının hapishane olduğuna kimse inanamıyor! Meğer o suçlu...

Hapishane deyince aklımıza pis, bir koğuşta onlarca mahkumun yattığı, her gün kavgaların çıktığı, insanların birbirini şişlediği, tehlikenin kol gezdiği yerler gelir. Ancak bugün size çok farklı bir yeri anlatacağız. Her mahkumun özel odasının olduğu, gümüş çatal bıçak takımlarıyla yemeklerin yendiği, internet erişiminin ve TV’nin olduğu, her odasında banyo bulunan bir yer. Böyle anlatınca burayı beş yıldızlı bir yer zannetmiş olabilirsiniz, ancak değil. Burası Norveç’te bulunan, tehlikeli suçluların yattığı yüksek güvenlikli Halden Hapishanesi.

Öncelikle Norveç adalet sisteminin suçluları rehabilite etmeye yönelik olduğunu belirtelim.

Yani onları topluma kazandırmaya çalışıyorlar, diğer ülkelerde olduğu gibi onların cezalarını toplumdan ve insanlardan tamamen soyutlanarak çekmesinden yana değiller. Çünkü Norveç’te ömür boyu hapis cezası yok ve o insanların bir gün yeniden topluma karışacaklarının farkındalar.

Bu sebeple Halden Hapishanesi’nin bildiğiniz hapishaneler gibi olmasını beklemeyin.