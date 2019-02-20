Burberry 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür diledi

Şirket CEO'su Marco Gobbetti, Liz Kennedy adlı mankenin "İntihar moda olamaz" diyerek Instagram'da paylaştığı mesajdan sonra başlayan tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı.

Burberry'nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak "Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum" dedi.

'BÖYLE AÇIK BİR ÇAĞRIŞIM NASIL GÖRÜLMEZ?'

Manken Liz Kennedy, Burberry ve Tisci'ye hitaben yazdığı mesajında şöyle dedi:

"(Bu tasarım) ne göz alıcı ne de farklı bir çizgiye sahip. Podyuma, boynunda ilmek olan bir mankenin çıkarılmasına nasıl izin verebilirsiniz? Burberry gibi büyük bir marka böyle açık bir çağrışımı nasıl göremez? Tasarımı görür görmez, soyunma odasını terk ettim çünkü, ailemde bir intiharın yaşandığı günlere döndüm."

Kennedy ayrıca, sweatshirtün linç çağrışımı yaptığını da belirtti.

Tisci'nin tasarımı olan sweatshirt , gençlere yönelik "Bora" adlı koleksiyonun bir parçası.