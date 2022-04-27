Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri

Burçlara göre karakterler de değişiklik gösteriyor. Burçlara inanılmasa bile her burcun taşıdığı özellikler toplum tarafından biliniyor. Burçların özellikleri iyi ve kötü olarak ayrılıyor. Bu özellikler yüzünden önyargı oluşması bazı burçlara karşı tepki oluşturuyor.

BURÇLARIN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

TERAZİ: Kıskanç, Sevecen

AKREP: Acımasız, Korkusuz

YAY: Patavatsız, Samimi

OĞLAK: Kontrolsüz, Eğlenceli

KOVA: Kavgacı, İyi kalpli

BALIK: Duygusal, Çekici

KOÇ: Geveze, Büyüleyici

BOĞA: Tembel, Zeki

İKİZLER: Ruh emici, Çalışkan

YENGEÇ: Kibirli, Güvenilir

ASLAN: Gururlu, Vazgeçilmez

BAŞAK: Aksi, Karşı konulamaz



