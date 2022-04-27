Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri

Burçlara göre karakterler de değişiklik gösteriyor. Burçlara inanılmasa bile her burcun taşıdığı özellikler toplum tarafından biliniyor. Burçların özellikleri iyi ve kötü olarak ayrılıyor. Bu özellikler yüzünden önyargı oluşması bazı burçlara karşı tepki oluşturuyor.
TERAZİ: Kıskanç, Sevecen
AKREP: Acımasız, Korkusuz
YAY: Patavatsız, Samimi
OĞLAK: Kontrolsüz, Eğlenceli
KOVA: Kavgacı, İyi kalpli
BALIK: Duygusal, Çekici
KOÇ: Geveze, Büyüleyici
BOĞA: Tembel, Zeki
İKİZLER: Ruh emici, Çalışkan
YENGEÇ: Kibirli, Güvenilir
ASLAN: Gururlu, Vazgeçilmez
BAŞAK: Aksi, Karşı konulamaz
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