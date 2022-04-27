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Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri

27.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizde burçlara göre karakterlerin değişiklik gösterdiğine mi inanıyorsunuz? Her burcun kendine ait farklı özellikleri bulunuyor. Burçlar toplumda özelliklerine göre biliniyor. Bu özellikler bazen önyargılara sebep olsa da iyi olan özellikler de sıklıkla övülüyor.

Burçların sevilen ve dayanılmaz olan özellikleri

Burçlara göre karakterler de değişiklik gösteriyor. Burçlara inanılmasa bile her burcun taşıdığı özellikler toplum tarafından biliniyor. Burçların özellikleri iyi ve kötü olarak ayrılıyor. Bu özellikler yüzünden önyargı oluşması bazı burçlara karşı tepki oluşturuyor.

BURÇLARIN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

TERAZİ: Kıskanç, Sevecen

AKREP: Acımasız, Korkusuz

YAY: Patavatsız, Samimi

OĞLAK: Kontrolsüz, Eğlenceli

KOVA: Kavgacı, İyi kalpli

BALIK: Duygusal, Çekici

KOÇ: Geveze, Büyüleyici

BOĞA: Tembel, Zeki

İKİZLER: Ruh emici, Çalışkan

YENGEÇ: Kibirli, Güvenilir

ASLAN: Gururlu, Vazgeçilmez

BAŞAK: Aksi, Karşı konulamaz

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Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Balık burcu
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