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Burcunuza göre hangi dondurma aromasısınız? Zodyak'ın işaretlerini takip edin...

30.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurmasız bir hayat çekilmez olurdu. Herkesin damak tadı farklı olduğu için dondurma tercihler de çok farklı olabiliyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de dondurma çok seviliyor. Dondurma sevgisini Zodyak işaretlerinin her birine lezzetleri eşleştiriyoruz.

Burcunuza göre hangi dondurma aromasısınız? Zodyak'ın işaretlerini takip edin...

Dondurma sevgisi tartışılmaz bir gerçek. Nerede olursanız olun sıcak yaz günlerinde hatta artık canınız çektiğinde kışın soğuk günlerinde bile kolaylıkla dondurmaya ulaşabilirsiniz. Dondurma sevgisi öyle bir haldeki 1984'te ABD’de temmuz ayı "Ulusal Dondurma Ayı" ve Temmuz'un üçüncü pazar gününü "Ulusal Dondurma Günü" ilan edildi.

Dondurma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yüzde doksanından fazlasının tükettiği besleyici ve sağlıklı bir besindir. Mükemmel tatlı ve atıştırmalık yiyecek olarak ün kazandı. Besleyici, sağlıklı kısmı tutar mı bilmiyorum ama dondurmadan hoşlanmayanların yüzde onunun neşesiz olduğunu ve güvenilmemesi gerektiği söyleniyor! Gelelim burçlara göre dondurma aromalarına...

KOÇ

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KURABİYELİ DONDURMA

Koç, birinci olmak için savaşır ve en asil veya tamamen anlamsız sebepler için savaşa girer. Bu değişik burca kesinlikle kurabiyeli dondurma yakışır. Kurabiyeli dondurmanın 1979’da bulunduğu iddia ediliyor.

BOĞA

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CEVİZLİ DONDURMA

Boğa, değerler ve mülklerin ikinci evini yönetir. Boğalara en uygun dondurma ise cevizli dondurmadır. Yoğun kalorili, tereyağlı, doygun lezzetli...

İKİZLER

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FISTIKLI, KİRAZLI, ÇİKOLATALI DONDURMA

İkizler nihai olarak kararsızdır. İstatistiksel olarak konuşursak, oldukça üçlüdür! Haliyle onlara da bir kombinasyon yakışır. Mesela; fıstık, kiraz ve çikolata üçlüsü gibi. Meyveler ve fındıklarla süslenmiş, bu dondurma kesinlikle İkizlerin havasına uygun.

YENGEÇ

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İTALYAN KARAMELLİ DONDURMA

Düzenli olarak rahatlık arayan ve kafasında sürekli bir şeyler dolanan Yengeçlere en uygun dondurma İtalyan Karamelidir.

ASLAN

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NANELİ ÇİKOLATALI DONDURMA

Kazanmak, bir Aslan için ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Ve naneli çikolatalı dondurma da bir rekabetten ötürü ortaya çıktı. 1973'te İngiliz mutfak öğrencisi Marilyn Ricketts bu lezzeti düşündü ve kendisi bir Aslan olan Prenses Anne'nin Kaptan Mark Phillips'e düğünü için bir dondurmalı tatlı yapmak için düzenlenen yarışmaya katıldı. Ricketts, yarışmayı kazandı ve yaratıcılığı için gümüş bir kupa verildi. Aslan, Zodyak'taki en asil burçtur ve bu lezzetin aslan gururunun asil bir üyesi için tasarlandığını izler.

BAŞAK

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ÇİLEKLİ DONDURMA

Dondurma kepçesini icat eden ve böylece insanların günlük yaşamlarını temiz bir verimlilikle iyileştiren Alfred L Cralle , kesinlikle hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde bir Başak'tı. Yemek alışkanlıkları söz konusu olduğunda ihtiyatlı olan Başaklar, en çok çilekli dondurmaya benzer. Bu lezzet, vücutlarının tapınağına kabul edilecek kadar sağlıklı ve "topraksı" olarak nitelendirilebilecek kaynağa yeterince yakın.

TERAZİ

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VANİLYALI DONDURMA

Popüler, insanları memnun eden, eğlenceli olmasa da ortama ayak uyduran Terazi burçlarına kesinlikle vanilyalı dondurma yakışır. Vanilya, 1700'lerde Fransa'da tek olarak satılmaya başlanana kadar yüzyıllar boyunca çikolatanın yardımcısıydı.

AKREP

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ÇİKOLATALI DONDURMA

Akrep, kesinlikle bir kâse çikolatalı dondurma! Aztekler tarafından tanrıların yemeği olduğu düşünülen çikolata, tıpkı ortalama Akrep gibi lezzet derinliği nedeniyle saygı görür.

YAY

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ANTEP FISTIKLI DONDURMA

Antep fıstığının dünyadaki yolculuğu dikkat çekicidir. Yay burçları da tam bir gezgin olduğu için onlara kesinlikle Antep fıstıklı dondurma yakışacaktır. Yay, şans gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir ve bir fıstık kabuğunun çatlama sesini takip eder. Kendi şakalarına gülen birinin sesi gibi, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından iyiye alamet olarak kabul edilir.

OĞLAK

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ÇİKOLATALI MARŞMELOVLU DONDURMA

Büyük Buhran sırasında icat edilen ve o sırada Amerikalıların karşı karşıya olduğu kasvetli mali duruma bir selam olarak adlandırılan bu çikolata, marşmelov ve kıyılmış fındık kombinasyonu, Oğlak için mükemmel bir yenilebilir bir kombinasyon.

KOVA

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ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYELİ DONDURMA

Çikolata parçalı kurabiye hamurlu dondurma, 1984 yılında Ben & Jerry'nin dükkanında ortaya çıktı. Kova, arkadaşların ve topluluğun on birinci evini yönetir ve lezzetin ilhamını oluşturmak için çabalar.

BALIK

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PAMUK ŞEKERLİ DONDURMA

Ortalama bir Balık'ın kalbi zaten pamuk şekerden. Haliyle Balık burçlarına en çok yakışan dondurma aroması da pamuk şekerli...

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Anahtar Kelimeler:
burçlar
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