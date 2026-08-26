Burcunuzun Osmanlı'daki adını biliyor musunuz? İşte 12 burcun eski isimleri

Güneşin yıl boyunca gökyüzünde izlediği yol üzerinde yer alan 12 takımyıldız, geleneksel astrolojide burçlarla ilişkilendirildi. Türk-İslam bilginlerinin bir bölümü ise astronominin yanı sıra 'ilm-i ahkâm-ı nücûm' olarak adlandırılan astroloji alanında eserler kaleme aldı.

Bu eserlerde burçlar yalnızca isimleriyle değil, çeşitli insan, hayvan ve sembolik figürlerle de tasvir edildi.

Burçlara ait dönemlerde gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin hayırlı veya uğursuz kabul edildiğine dair yorumlara da yer verildi.

KOÇ: HAMEL

21 Mart-20 Nisan tarihleri arasındaki Koç burcu, Osmanlı ve Türk-İslam kaynaklarında Hamel adıyla anıldı. 'Bere-i felek' veya 'burc-ı bere' isimleriyle de bilinen burç, çoğunlukla koç figürüyle tasvir edildi.

Bazı tasvirlerde koçun üzerinde, bir elinde kılıç ve diğerinde kesik baş taşıyan bir figür görülür. Bu dönem, sefere çıkmak ve savaşmak açısından olumlu kabul edilmiştir.

BOĞA: SEVR

21 Nisan-21 Mayıs dönemine karşılık gelen Boğa burcunun adı Sevr olarak kullanıldı. 'Burc-ı Süreyya' ve 'burc-ı gâv' adlarıyla da anılan burç, boğa figürüyle resmedildi.

Bazı tasvirlerde boğanın üzerinde kılıç, taç veya müzik aleti taşıyan erkek figürleri bulunur. Bu dönemde evlenmek, hayvan satın almak ve ekin ekmek olumlu faaliyetler arasında değerlendirilmiştir.

İKİZLER: CEVZÂ

22 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasındaki İkizler burcu, Cevzâ adıyla biliniyordu. 'Burc-ı dü-peyker' olarak da anılan burç, genellikle birbirine sarılmış iki baş ve tek beden şeklinde tasvir edildi.

Bu dönemde kitap ve şiir okumak, mektup yazmak ve haber göndermek olumlu kabul edilen işler arasında yer aldı.

YENGEÇ: SERETÂN

22 Haziran-23 Temmuz arasındaki Yengeç burcunun Osmanlı dönemindeki adı Seretândı. 'Burc-ı harçeng' ve 'burc-ı hilâl' isimleriyle de karşılaşılır.

Tasvirlerde yengecin kıskacında hilal ve içerisinde dolunay bulunan sembolik betimlemeler dikkat çeker. Bu dönemde özellikle su kuşları olmak üzere avlanmanın olumlu yorumlandığı görülür.

ASLAN: ESED

24 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasındaki Aslan burcu, Esed adıyla anıldı. 'Burc-ı sir' olarak da bilinen burç, aslan üzerine oturan ve başında kutsal ışıklar bulunan figürlerle tasvir edildi.

Savaş hazırlıkları yapmak, savaş araçları hazırlamak ve düşman üzerine yürümek bu dönemle ilişkilendirilen olumlu faaliyetler arasında yer aldı. Tılsımlar yazmak da olumlu kabul edilen işler arasında gösterildi.

BAŞAK: SÜNBÜLE

24 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasındaki Başak burcunun adı Sünbüleydi. 'Azra' ve 'burc-ı hûşe' isimleri de kullanıldı.

Başak tasvirlerinde elinde başak tutan kadınlar veya ekin biçen erkekler görülür. Üretim ve tarımla bağlantılı sembollerin öne çıktığı bu burç döneminde bilimsel faaliyetlerde bulunmak, resim yapmak ve bilginlerle bir araya gelmek olumlu yorumlanmıştır.

TERAZİ: MİZÂN

24 Eylül-22 Ekim dönemindeki Terazi burcu, Mizân adıyla biliniyordu. Tasvirlerde boş bir terazi veya omuzlarında terazi taşıyan melek figürleri görülür.

Denge kavramının öne çıktığı bu burç döneminde düğün yapmak ve çocukları okula yazdırmak olumlu kabul edilen faaliyetler arasında yer almıştır.

AKREP: AKREP

23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasındaki Akrep burcunun adı Osmanlı döneminde de Akrep olarak kullanıldı. Bunun yanında 'kej-dum-ı felek' adıyla da anıldı.

Tasvirlerde bir elinde akrep, diğer elinde kılıç taşıyan erkek figürlerine rastlanır. Geometri ve gezegenlerle ilgilenmek olumlu yorumlanırken, sefere çıkmanın hayırsız sonuçlar doğurabileceği düşünülmüştür.

YAY: KAVS

22 Kasım-21 Aralık arasındaki Yay burcunun Osmanlı dönemindeki adı Kavstu. 'Burc-ı keman' ve 'hân-i keman' isimleriyle de biliniyordu.

Yay, çoğunlukla insan ve hayvan özelliklerinin birleştiği figürlerle tasvir edildi. Elinde gerilmiş yay bulunan bu figür, bazı tasvirlerde yarı insan-yarı at veya ejderha biçiminde gösterildi. Bu dönemde inşa faaliyetleri olumlu değerlendirilmiştir.

OĞLAK: CEDİ

22 Aralık-20 Ocak dönemindeki Oğlak burcunun adı Cediydi. 'Burc-ı büzgâle' ve 'burc-ı bûz' isimleri de kullanıldı.

Oğlak, bazı tasvirlerde yarı balık yarı oğlak şeklinde gösterildi. Sefere çıkmak ve elçi göndermek bu dönemde olumlu kabul edilirken, figürlerin yanında baltalı veya kılıçlı sembollere de yer verilmiştir.

KOVA: DELV

21 Ocak-19 Şubat arasındaki Kova burcu, Delv adıyla biliniyordu. 'Delv-i sipihr' ve 'sâkibü’l-mâ' isimleriyle de anıldı.

Kova tasvirlerinde kaptan su döken melekler veya kuyudan su çeken insan figürleri görülür. Su ile bağlantısı nedeniyle bahçe ve tarım işleri bu dönem için olumlu faaliyetler arasında değerlendirilmiştir.

BALIK: HÛT

20 Şubat-20 Mart tarihleri arasındaki Balık burcunun adı Hûttu. 'Hût-i felek' ve 'kevkehetü’s-semekeyn' isimleriyle de anıldı.

Tasvirlerde birbirlerine kuyruklarından bağlanmış iki balık veya bir balığın üzerinde oturan insan figürü görülür. Bu dönemde yüksek makamlarla görüşmek ve elçi göndermek olumlu kabul edilmiştir.

OSMANLI’NIN BURÇ TASVİRLERİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Osmanlı ve Türk-İslam dünyasına ait astroloji eserlerinde görülen bu tasvirler, dönemin gökyüzüne ve sembollere bakışını yansıtan önemli kültürel örnekler arasında yer alıyor. Burçların farklı isimlerle anılması ve her birine çeşitli faaliyetlerin yüklenmesi, astrolojinin yalnızca gökyüzü hareketlerini yorumlamakla kalmayıp günlük yaşamla da ilişkilendirildiğini gösterdi.

Burçlara verilen tarih aralıklarının ise farklı dönemlerde kullanılan takvimler ve hesaplama yöntemleri nedeniyle günümüzdeki tarihlerle birebir örtüşmeyebileceği unutulmamalı. Bu nedenle söz konusu tarihler, tarihsel astroloji kaynaklarının günümüz burç sistemiyle yaklaşık karşılaştırması olarak değerlendirilmelidir.