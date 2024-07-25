Türkiye'den gönderilen deliller yeterli bulundu! Eylem Tok olayında düğüm çözüldü çözülecek: İade ediliyor

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili gün gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok’un 11 Eylül saat 14.15’te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye’ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.

DELİLLER YETERLİ BULUNDU

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından Eylem Tok'un iade edileceğini yazdı. Erdinç, 'rota oluşturuluyor' başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;



Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell’e sundu. Taslak metinde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

VOA Türkçe’den Mehmet Sümer'in duyurduğu taslak karar, duruşmadan bir buçuk ay önce kamuya açık bir ortamda paylaşıldı.

Karar metninde hakimin Türkiye’den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, “Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281’inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum” ifadesi yer aldı.