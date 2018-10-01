Burdur'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Recep Serttaş (22) idaresindeki motosiklet, Antalya-Burdur karayolu Tekke Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu sırada ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Genç motosikletçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan Serttaş'ın bir yıl önce sosyal medya hesabından "motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaştığı öğrenildi.
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