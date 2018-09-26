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Burkina Faso'da askeri araç mayına çarptı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da askeri araç mayına çarptı: 8 ölü

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyinde askeri aracın yola döşenen mayına çarpması sonucu 8 asker öldü.

Cumhurbaşkanı Rock Marc Christian Kabore, Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı için gittiği Koudougou'da basına yaptığı açıklamada, Soum ilindeki Baraboule ile Djibo semtleri arasında meydana gelen ve 8 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

"Bu korkak ve korkunç saldırılar, Burkina Faso halkının barış ve güvenliğini sağlamak için ortak kararlılığımızı asla baltalayamayacaktır." diyen Kabore, ölen askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Aynı bölgede, pazar günü kaçırılan kişileri arayan 3 asker pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Ülkede son üç ayda meydana gelen terör saldırılarında 70 sivil, 48 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso mayınlı saldırı

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