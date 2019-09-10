Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 6 ölü

Terörist saldırıların giderek artığı Burkina Faso'da, teröristlerin pusu kurarak gerçekleştirdiği saldırıda, 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Infowakat haber sitesine göre, ülkenin kuzeyindeki Soum kentinin Inata yerleşim birimine 10 kilometre mesafede, pusuda bekleyen 100 kişilik silahlı terörist grup, Djibo kentinden tedarik görevi için dönen askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 6 asker yaşamını yitirdi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların cezasız kalmayacağını ifade etti.

- Ülke olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Kuzeyde terörist saldırıların arttığı bu dönemde Burkina Faso, Afrikalı liderlerin katılacağı ve güvenlik konularının ele alınacağı olağanüstü bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkent Vagadugu'da, 14 Eylül'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin liderleri, olağanüstü toplanarak, güvenlik konuları üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla "terörle mücadelede öncelikli eylem planı"nı belirleyecek.