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Burkina Faso'da orduya saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

İki ayrı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda orduya yönelik iki ayrı saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, çarşamba gecesi silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 1 asker de ağır yaralandı.

Ordunun, bugün saldırının gerçekleştiği bölgeye sevk ettiği askeri araçlardan birinin geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle de 6 asker hayatını kaybetti. İki ayrı saldırıda toplam 7 asker yaşamını yitirdi.

Güvenlik Bakanlığı, saldırıyı ağır silahlı terörist grupların düzenlediğini açıkladı.

Geçen hafta da ülkenin kuzeyindeki Soum ilinin Baraboule ile Djibo semtleri arasında hareket eden bir askeri aracın yola döşenen mayına çarpması sonucu 8 asker ölmüştü.

Ülkede son üç ayda meydana gelen terör saldırılarında 70 sivil, 48 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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