Burkina Faso'da saldırı

Burkina Faso'nun doğusundaki Pama kentinde askeri bir aracın mayının üzerinden geçmesi sonucu oluşan patlamada 8 asker hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pama kentinde bulunan jandarma birliği kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye takviye olarak çağrılan askeri güçlere ait bir aracın yoldan geçişi sırasında yola döşenmiş mayın patladı. Patlama sonucu 8 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.
Pama yakınlarında 2 hafta önce 5 jandarma, yola döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu ölmüştü.
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