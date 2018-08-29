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Burkina Faso'da saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:46 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusunda askeri aracın geçisinde yola döşenmiş mayının patlaması sonucu 8 asker yaşamını yitirdi

Burkina Faso'nun doğusundaki Pama kentinde askeri bir aracın mayının üzerinden geçmesi sonucu oluşan patlamada 8 asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pama kentinde bulunan jandarma birliği kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye takviye olarak çağrılan askeri güçlere ait bir aracın yoldan geçişi sırasında yola döşenmiş mayın patladı. Patlama sonucu 8 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.

Pama yakınlarında 2 hafta önce 5 jandarma, yola döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso mayın saldırı

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