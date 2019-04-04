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Burkina Faso’da şiddetli çatışmalar: 62 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzey bölgesinde terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmalarda 62 kişi hayatını kaybetti.Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da devlet makamlarınca yapılan açıklamaya göre, ülkenin Mali sınırına yakın kuzey bölgesinde bulunan Arbinda şehrinde terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmalarda 62 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzey bölgesinde terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmalarda 62 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da devlet makamlarınca yapılan açıklamaya göre, ülkenin Mali sınırına yakın kuzey bölgesinde bulunan Arbinda şehrinde terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmalarda 62 kişi hayatını kaybetti. Sahel Valisi Hyacinthe Peguy Yoda’nın yaptığı açıklamaya göre Pazar ve Salı günleri yaşanan çatışmalarda 32 kişi terör saldırısı sonucu hayatını kaybederken, 30 kişinin de etnik çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Çatışmaları Şeyh Werem’in katledilmesi ateşledi
Arbinda şehrinde Kouroumba, Peuls, Mossis etnik grupları arasında gerginlik devam ediyor. Bakan Simeon Sawadogu,
çatışmaların 31 Mart Pazar günü Şeyh Werem ve ailesinden 6 kişinin katledilmesi ile başladığını açıkladı. Bakan Sawadogo, kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için bölgeye ek emniyet güçleri sevk edildiğini de belirtti.
Son 4 senedir terör saldırılarının şiddetlendiği Burkina Faso’da etnik kökene dayalı çatışmalar da arttı. Son olarak Ocak ayında Yirgou köyüne yapılan terör saldırısı ve çıkan çatışmalarda hükümet 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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